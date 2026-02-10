Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Cultura e Resistenza
  • EUROPA

Più eterno del bronzo. Educazione alla cultura e semantica del monumento. L’orizzonte della cultura come prospettiva di costruzione della pace

345
Più eterno del bronzo. Educazione alla cultura e semantica del monumento. L’orizzonte della cultura come prospettiva di costruzione della pace

 

Più eterno del bronzo. Educazione alla cultura e semantica del monumento. L’orizzonte della cultura come prospettiva di costruzione della pace”, l’ultimo libro di Gianmarco Pisa (edizioni Multimage di Firenze, 2026), è basato su un progetto dei Corpi civili di pace, sviluppato in Kosovo: un’indagine sui monumenti nelle loro diverse manifestazioni e significati; un libro che con i precedenti (“Di terra e di pietra. Forme estetiche negli spazi del conflitto, dalla Jugoslavia al presente” e “Le porte dell'arte. I musei come luoghi della cultura tra educazione basata negli spazi e costruzione della pace”) completa la trilogia “Contro la guerra e per la pace”.

Segue intervista di Francesco Santoianni con l’autore.

Nel libro affronti, come tema principale della ricerca, quello dell’arte, e della cultura in generale, ai fini della pace. Ma a questo punto si potrebbe modificare l’ordine dei fattori e, non solo come provocazione, chiedersi: dunque la cultura non ha nulla a che vedere con la guerra? Siamo così sicuri che la cultura possa aprire le porte esclusivamente alla pace?

<<Non c’è dubbio che la cultura e, in particolare, l’uso e l’abuso della cultura nel discorso pubblico possano servire entrambe le finalità, costruire una “cultura di pace” nella società, il compito che ci indicano anche alcune risoluzioni delle Nazioni Unite, ma anche alimentare ideologie e propagande di guerra. Il caso della ex Jugoslavia, che rappresenta lo sfondo storico e geografico del nostro progetto, è emblematico: le propagande di guerra, alimentatesi di miti nazionali riletti in chiave etnonazionale e nazionalistica, hanno rappresentato, tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, delle formidabili narrazioni a base culturale che hanno alimentato contenuti divisivi e fattori disgregativi e hanno, a loro volta, fornito una sorta di giustificazione etnopolitica e, in ultima analisi, culturale alla guerra. Tuttavia, è vero anche l’altro versante. La cultura, in senso antropologico-culturale, prodotto della creatività umana e frutto di una dinamica di relazione, può unire le persone e veicolare messaggi positivi nello spazio pubblico. Sempre in Jugoslavia, ad esempio, sono straordinari i monumenti alla liberazione o alla fratellanza e unità tra i popoli.>> 

Il libro sviluppa un excursus nel quale si mostrano alcuni possibili significati sociali dei monumenti e, chiaramente, la loro possibile trasformazione nel tempo e nello spazio. Anche in questo caso, però, occorre una controprova: siamo davvero sicuri che, al di là del loro valore memoriale o celebrativo, i monumenti “parlino” davvero alla società?

<<Per parlare effettivamente alla società, i monumenti, da un lato, devono essere “riconosciuti” dalla comunità e, dall’altro, devono essere “attivati” nello spazio pubblico. Il nesso che esprimono, tra storia e memoria, deve cioè essere dinamico: paradossalmente, i monumenti non servono tanto a ricordarci la storia, un evento storico, servono soprattutto ad alimentare la memoria, a innescare una celebrazione memoriale. E quindi i monumenti “vivono”, sono in grado di parlare alla società, quando il contenuto memoriale che esprimono è ancora sentito dalle persone e quando sono resi visibili attraverso celebrazioni pubbliche, eventi, manifestazioni, entrano cioè a fare parte della dinamica sociale e sono messi in gioco come centro di funzioni pubbliche di natura sociale, dove, ancora una volta, si svolgono relazioni tra le persone.>>

Si è detto delle trasformazioni e alterazioni dei monumenti nel tempo e nello spazio. Uno degli argomenti del libro è anche quello della “cancel culture”, che, per una certa “sinistra woke”, ha finito per rappresentare uno dei simboli delle istanze di rottura e di emancipazione. Qual è la riflessione che il libro sviluppa su questo tema, così controverso?

Dalla “damnatio memoriae” di epoca romana alle moderne pratiche di “cancel culture”, pare evidente che questo fenomeno socio-culturale e, quindi, politico, non è affatto nuovo, porta con sé una lunga durata storica e quindi non va né sottovalutato né banalizzato. La “cancel culture” ha motivazioni di natura eminentemente politica e quindi, a guardarla da vicino, è piuttosto insofferente alle semplificazioni e alle polarizzazioni. A favore o contro? Il libro prende le distanze dagli eccessi di quella che tu opportunamente definisci “sinistra woke”: se ogni istanza di rivendicazione si traducesse in una distruzione di monumenti non solo non è detto che quelle istanze acquisirebbero maggiore forza, ma si andrebbe anche incontro a una cancellazione memoriale soggetta alla temperie del momento, alle mode del presente. E poi non c’è solo la “sinistra woke”, ma anche i poteri pubblici che si esercitano diffusamente in questa pratica: il regime di Kiev, sostenuto da ideologie ultra-nazionaliste e, spesso, neo-fasciste, ha già portato alla distruzione, solo tra il 2016 e il 2017, di ben 2389 monumenti del periodo sovietico. Anche le guerre in ex Jugoslavia degli anni Novanta hanno portato con sé la distruzione di un esteso patrimonio culturale jugoslavo. Altre volte, la distruzione di un monumento corrisponde all’esigenza di sottrarre allo spazio pubblico un contenuto che si ritiene incompatibile con la democrazia: la distruzione dei simboli del nazismo in Germania corrisponde, ovviamente, a questa logica. E poi non dimentichiamo che i monumenti, proprio perché vettori della memoria prima ancora che della storia, si “trasformano” nel tempo e nello spazio. In un piccolo paese della Daunia, a Monteleone di Puglia, al Monumento ai caduti della Prima guerra mondiale è stata apposta una lapida con la scritta “La guerra è follia”. I monumenti “parlano” e, trasformandosi, dialogano dunque con il presente. 

__________________________________________________

L’INFERNO DEL GENOCIDIO A GAZA

ACQUISTALO ORA

"Questo genocidio non si è limitato a distruggere la mia vita o tutto ciò che possedevo: è andato ben oltre. Mi ha distrutto dall’interno.
Ha spazzato via la pace dal mio cuore, ha frantumato la stabilità della mia mente e mi ha contagiato con una strana sindrome dell’anima. "

Potrebbero benissimo essere parole di un sopravvissuto alla Shoah… 
In realtà sono parole di Wasim Said, sopravvissuto al genocidio a Gaza autore di questa testimonianza esclusiva:

https://www.ladedizioni.it/prodotto/linferno-del-genocidio-a-gaza/

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Cultura e Resistenza

Il risveglio dal “terreno originario”. Tertium non datur

Il risveglio dal “terreno originario”. Tertium non datur

10 Febbraio 2026 09:00
In libreria "Utopia: manifesto della sinistra eretica" di Luca Busca

In libreria "Utopia: manifesto della sinistra eretica" di Luca Busca

04 Febbraio 2026 23:00
"L'Inferno del genocidio a Gaza" di Wasim Said

"L'Inferno del genocidio a Gaza" di Wasim Said

04 Febbraio 2026 08:30
L’Enigma Pechino e la “Terza Via”

L’Enigma Pechino e la “Terza Via”

25 Gennaio 2026 00:00
"Io avrei agito". Il caso Crans-Montana e gli umarel dei tg

"Io avrei agito". Il caso Crans-Montana e gli umarel dei tg

24 Gennaio 2026 10:30
Il femminismo è sguardo e azione anticoloniali

Il femminismo è sguardo e azione anticoloniali

22 Gennaio 2026 15:37
Imperialismo USA e dominio mondiale nel nuovo libro di Pascale

Imperialismo USA e dominio mondiale nel nuovo libro di Pascale

13 Gennaio 2026 07:00
Emanuele Severino, sottosuolo filosofico, tecnica e guerra

Emanuele Severino, sottosuolo filosofico, tecnica e guerra

29 Dicembre 2025 17:00
CINA

Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

14849
EUROPA

La "normalizzazione" di Epstein

13920
EUROPA

Un racconto parziale. Quello che non torna della macchina di propaganda di Meloni

13779
NORD-AMERICA

Andrea Zhok - Il mondo degli Epstein (Parte II)

12076
AFRICA

Arriva la conferma: Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso in Libia

10857
RUSSIA

La nuova dottrina militare della Polonia prevede un attacco alla Russia. La risposta del Cremlino

10047
EUROPA

Come le zanzare d’estate in bassa Padania - ALBERTO BRADANINI

9430
RUSSIA

Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica...

9209
EUROPA

Il Parlamento europeo respinge il dibattito sull'espansione del controllo israeliano sulla Cisgiordania occupata

MEDITERRANEO

Al Jazeera: Azienda leader nelle spedizioni facilita il commercio degli USA con gli insediamenti illegali israeliani

AMERICA LATINA

La Russia denuncia il tentativo USA di strangolare Cuba

AMERICA LATINA

Il ministro degli Esteri cubano: "Lo scenario è duro e richiederà grandi sacrifici"

NORD-AMERICA

L'ICE deporta "silenziosamente" i palestinesi a bordo del jet privato di un alleato di Trump

ASIA

Il ministro degli Esteri iraniano: l'arricchimento dell'uranio continuerà "anche a costo di una guerra"

EUROPA

Orban: l'Ucraina è diventata un "nemico" dell'Ungheria

RUSSIA

Attentato al generale Alekseyev: Putin ringrazia lo sceicco Mohamed bin Zayed per la collaborazione

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 10 Febbraio 2026 08:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare di Fabrizio Verde Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

  • 31 Gennaio 2026 16:33
File Epstein, la crisi dell'Occidente e la russofobia di Giuseppe Masala File Epstein, la crisi dell'Occidente e la russofobia

File Epstein, la crisi dell'Occidente e la russofobia

  • 09 Febbraio 2026 11:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Fabbriche intelligenti in tutta la Cina esplorano nuovi modelli di produzione Fabbriche intelligenti in tutta la Cina esplorano nuovi modelli di produzione

Fabbriche intelligenti in tutta la Cina esplorano nuovi modelli di produzione

  • 06 Febbraio 2026 11:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica... di Francesco Santoianni Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica...

Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica...

  • 04 Febbraio 2026 22:00
Cortina 2026, la neve e i Nativi “invisibili” di Raffaella Milandri Cortina 2026, la neve e i Nativi “invisibili”

Cortina 2026, la neve e i Nativi “invisibili”

  • 10 Febbraio 2026 06:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La vera lezione del caso Epstein di Paolo Desogus La vera lezione del caso Epstein

La vera lezione del caso Epstein

  • 06 Febbraio 2026 10:00
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Sanzioni: sentenze fuorilegge. L’ALTRO GENOCIDIO Fulvio Grimaldi - Sanzioni: sentenze fuorilegge. L’ALTRO GENOCIDIO

Fulvio Grimaldi - Sanzioni: sentenze fuorilegge. L’ALTRO GENOCIDIO

  • 10 Febbraio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Una risposta al professor Giovanni Rezza di Alessandro Mariani Una risposta al professor Giovanni Rezza

Una risposta al professor Giovanni Rezza

  • 04 Febbraio 2026 11:30
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La censura russofobica arriva a San Marino di Marinella Mondaini La censura russofobica arriva a San Marino

La censura russofobica arriva a San Marino

  • 24 Gennaio 2026 11:00
L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri di Giuseppe Giannini L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

  • 05 Febbraio 2026 12:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense di Michele Blanco Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

  • 29 Gennaio 2026 11:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti