Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • CINA

Beijing-Taipei Ringiovanimento nazionale e coesistenza nella diversità

429
Beijing-Taipei Ringiovanimento nazionale e coesistenza nella diversità

 

di Fabio Massimo Parenti - CGTN

La storica visita della presidente del Kuomintang, Cheng Li-wun, su invito del Comitato Centrale del Partito Comunista cinese e del suo segretario generale Xi Jinping, mostra al mondo la prassi cinese alla gestione delle sfide interne alla Repubblica Popolare. Una prassi che la Cina adotta anche nei suoi rapporti con il resto del mondo: diplomazia e dialogo sono sempre al primo posto al fine di migliorare la comprensione reciproca ed armonizzare in tal modo le differenze.

Ma qual è il significato di questa visita a dieci anni di distanza dall’ultima? Innanzitutto, è la dimostrazione che una grande forza politica come il Kuomintang, che ha molto consenso sull'isola, si colloca su una posizione diversa rispetto al separatismo e all’indipendentismo di parte del Partito Democratico Progressista. Tanti abitanti dell'isola vogliono la riunificazione, poiché si sentono parte integrante di un'unica patria. La visita della presidentessa Cheng ne è una ulteriore conferma. In altre parole, tra le due sponde dello Stretto esiste un'identità comune cinese. 

A tal proposito, gioverà riportare le affermazioni di Cheng Li-wun durante l’incontro con i giornalisti del 10 aprile.

"Spero sinceramente che tutti i partiti politici di Taiwan, nel contesto delle relazioni attraverso lo Stretto, abbandonino le loro differenze interne e lavorino insieme per la pace…Non siamo qui oggi per gli interessi di un singolo partito. Siamo qui oggi perché abbiamo responsabilità storiche. Siamo qui oggi perché non possiamo permettere che Taiwan diventi un campo di battaglia.”

Ciò conferma piena sincerità delle due parti al fine di lavorare insieme e risolvere i fraintendimenti politici che, spesso, sono il frutto di interferenze esterne. Gli antenati comuni e il legame di sangue tra le due sponde dello Stretto non possono essere spezzati. Oggi, i risultati dello sviluppo raggiunti da Taiwan e dalla Cina continentale rappresentano successi straordinari e grandiosi della nazione cinese nel suo insieme. Cheng ha sottolineato, inoltre, la necessità di "rispettarsi reciprocamente e di rafforzare scambi e cooperazione tra le due sponde".

Questi punti, e il sentimento di vicinanza e comune appartenenza, sono stati sottolineati anche da Xi Jinping e rientrano pienamente nel senso identitario della comunità cinese, ma anche in un'accurata lettura della storia. Per questo il presidente Xi ha parlato di un’unica famiglia, un’unica Cina.

In questa prospettiva, tanto la Cina continentale quanto una parte del mondo politico taiwanese vedono la riunificazione come un processo naturale. Sia perché vi è una lunga storia condivisa, sia perché lo sviluppo della Cina continentale negli ultimi decenni ha favorito un’interdipendenza economica ormai strutturale con Taipei. E lo si vede dai numeri.

Secondo le statistiche della Dogana generale cinese, nel 2025 il volume totale degli scambi commerciali tra le due sponde ha raggiunto i 314,33 miliardi di dollari, di cui le esportazioni dalla Cina continentale verso Taiwan sono aumentate dell'11,2%, mentre le importazioni da Taiwan sono cresciute del 6%. E il valore complessivo del commercio import-export tra la Cina continentale e Taiwan è aumentato del 7,3% rispetto all'anno precedente.

Questi numeri che abbiamo selezionato, tra i tanti possibili, riflettono un'interdipendenza strutturale, acceleratasi progressivamente nel corso degli ultimi decenni. A ciò si aggiunge il dato qualitativo: le filiere tecnologiche, elettroniche e industriali tra le due sponde restano profondamente intrecciate.

Ma torniamo alla valenza politica dell’incontro. Accanto all’identità comune e all’interdipendenza economica, emerge un terzo elemento: l’approccio dichiarato della Cina, che, in questi giorni, così come nel nuovo piano Quinquennale, ha ribadito il rifiuto categorico di qualsiasi istanza indipendentista, anche perché esse sono sempre connesse ad interferenze straniere. Per Pechino la priorità è quella di conseguire una riunificazione pacifica, partendo dal Consenso del 1992.

Dialogo sempre aperto, integrazione graduale e riconoscimento del bene supremo condiviso da popoli fratelli: vivere in condizione di pace stabile come prerequisito per lo sviluppo di tutti e nel pieno rispetto delle differenze.

Come avvenuto con Hong Kong e Macao, le relazioni tra le due sponde dello Stretto devono essere guidate dal principio di coesistenza tra sistemi diversi, che, come abbiamo detto, è la prassi dello sviluppo pacifico cinese anche all’estero. Un punto ribadito chiaramente da Xi Jinping è infatti che la differenza tra sistemi sociali non esclude affatto la riunificazione, né la rende incompatibile.

La visita in Cina della leader del Kuomintang si inserisce dunque in una visione più ampia, che appartiene al pensiero politico della leadership cinese contemporanea: il processo di “ringiovanimento della nazione cinese” e la costruzione di una comunità di destino condiviso. In questo quadro, la riunificazione viene presentata come un esito coerente con l’esigenza più generale dei popoli di vivere in condizioni di stabilità, pace e sviluppo.

La leadership del Partito Comunista — nelle sue dichiarazioni ufficiali — si propone come garante di questo processo. E la posizione espressa dalla leader del Kuomintang, in questa visita, appare sostanzialmente allineata a questa impostazione.

Fabio Massimo Parenti

Fabio Massimo Parenti

L'autore Fabio Massimo Parenti è professore associato di studi internazionali, Ph.D. in Geopolitica e Geoeconomia e membro di Earth Charter International China.
Le sue ultime pubblicazioni sono: La via cinese. Sfida per un futuro condiviso, Meltemi, 2023; Chinese Way: Overcoming Challenges for a Shared Future (English Edition), 2024

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Caitlin Johnstone - Nessuno è "ossessionato" da Israele: è semplicemente un paese orribile e unico nel suo genere

Caitlin Johnstone - Nessuno è "ossessionato" da Israele: è semplicemente un paese orribile e unico nel suo genere

13 Aprile 2026 07:00
Il cavallo di Troia della "Difesa Europea" (di Vincenzo Costa)

Il cavallo di Troia della "Difesa Europea" (di Vincenzo Costa)

12 Aprile 2026 14:00
Il fallimento di Islamabad e il dilemma del dollaro (di Alessandro Volpi)

Il fallimento di Islamabad e il dilemma del dollaro (di Alessandro Volpi)

12 Aprile 2026 14:00
Porre fine alla guerra di Israele contro la pace (di Jeffrey D. Sachs e Sybil Fares)

Porre fine alla guerra di Israele contro la pace (di Jeffrey D. Sachs e Sybil Fares)

11 Aprile 2026 18:00
Novant'anni di Ghassan Kanafani: il pensiero che l'imperialismo non riesce ad assassinare

Novant'anni di Ghassan Kanafani: il pensiero che l'imperialismo non riesce ad assassinare

10 Aprile 2026 17:42
"Una dichiarazione alla coscienza dell'umanità". L'appello di studiosi ed ex funzionari di 30 paesi contro i crimini Usa in Iran

"Una dichiarazione alla coscienza dell'umanità". L'appello di studiosi ed ex funzionari di 30 paesi contro i crimini Usa in Iran

10 Aprile 2026 12:00
Pepe Escobar - La Barbaria si arrende strategicamente. La Civiltà trionfa. Per ora

Pepe Escobar - La Barbaria si arrende strategicamente. La Civiltà trionfa. Per ora

09 Aprile 2026 18:00
La guerra di Israele la paghiamo noi (di Alessandro Volpi)

La guerra di Israele la paghiamo noi (di Alessandro Volpi)

09 Aprile 2026 17:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Mojtaba Khamenei: Il popolo iraniano è il vero vincitore contro l'aggressione di USA e Israele

521032
RUSSIA

Droni ucraini contro Russia e paesi NATO

31103
EUROPA

SpetsNaz. Lo scenario della CIA per la destituzione di Zelenskij

27923
ASIA

Pepe Escobar - La Barbaria si arrende strategicamente. La Civiltà trionfa. Per ora

21170
RUSSIA

Il Frankenstein di Washington: Kiev sabota gasdotti e sfida i suoi stessi padrini

16918

"Stati Uniti e Iran hanno finalmente riconosciuto il vincitore della guerra" (di K. Strelnikov)

14270
EUROPA

Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia

12594
EUROPA

Chi è Kirill Budanov, l'uomo che Washington vuole al posto di Zelenskij

11874
ASIA

Hormuz, Rezai sfida Trump: 'L'Iran non si blocca con i tweet o con aerei immaginari'

ASIA

"Non si è imparato nulla": l'Iran accusa gli Stati Uniti del fallimento dei colloqui a Islamabad

ASIA

Trump ordina il blocco navale, l'Iran replica: 'Assolutamente ridicolo'.

MEDITERRANEO

Portavoce Hezbollah si pronuncia sui colloqui diretti tra Libano e Israele

ASIA

"Vortice mortale". Il primo commento ufficiale dei Pasdaran al blocco annunciato da Trump

RUSSIA

L'inviato del Cremlino prevede che il crollo dell'UE accelererà dopo le elezioni in Ungheria

EUROPA

L'UE valuta un dialogo diretto con l'Iran per evitare l'«abisso energetico»

ASIA

Portavoce Iran: "Iniziamo una battaglia diplomatica con il dito sul grilletto"

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il declino di Firenze: come austerità e turismo di massa hanno distrutto una delle ex città più belle del mondo di Alessandro Bartoloni Il declino di Firenze: come austerità e turismo di massa hanno distrutto una delle ex città più belle del mondo

Il declino di Firenze: come austerità e turismo di massa hanno distrutto una delle ex città più belle del mondo

  • 08 Aprile 2026 15:46
Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Crisi nel Golfo: l’Italia sull’orlo del razionamento energetico? Intervista a Demostenes Floros di Loretta Napoleoni Crisi nel Golfo: l’Italia sull’orlo del razionamento energetico? Intervista a Demostenes Floros

Crisi nel Golfo: l’Italia sull’orlo del razionamento energetico? Intervista a Demostenes Floros

  • 10 Aprile 2026 14:00
Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia di Fabrizio Verde Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia

Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia

  • 10 Aprile 2026 18:13
L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica di Giuseppe Masala L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

  • 13 Aprile 2026 10:00
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante di Michelangelo Severgnini La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

  • 11 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Incontro tra XI e Cheng Li-wun a Pechino: "Che sia il popolo cinese a tenere saldo il futuro delle relazioni tra le due sponde"   Una finestra aperta Incontro tra XI e Cheng Li-wun a Pechino: "Che sia il popolo cinese a tenere saldo il futuro delle relazioni tra le due sponde"

Incontro tra XI e Cheng Li-wun a Pechino: "Che sia il popolo cinese a tenere saldo il futuro delle relazioni tra le due sponde"

  • 12 Aprile 2026 19:00
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch" di Francesco Santoianni F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

  • 06 Aprile 2026 17:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo di Giuseppe Giannini Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

  • 03 Aprile 2026 07:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità di Michele Blanco Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

  • 08 Aprile 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti