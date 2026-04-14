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Caitlin Johnstone - Perché Israele è il riflesso della tirannia occidentale

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Caitlin Johnstone - Perché Israele è il riflesso della tirannia occidentale

 

Caitlin Johnstone*

Ormai tutti odiano Israele, ed è giusto che sia così. Ma dobbiamo tutti capire che Israele non ha mai agito da solo.

Se Israele agisse da solo, sarebbe un idiota con un bastone appuntito invece di un idiota con un elicottero d'attacco. L'Occidente gli ha fornito l'elicottero d'attacco.

Un idiota con un bastone appuntito non è un grosso problema. Il mondo è pieno di idioti con bastoni appuntiti. Procurati un bastone appuntito e potrai scoraggiare le loro aggressioni senza troppa difficoltà.

Un idiota con un elicottero d'attacco può rovinare la giornata a tutti. Può mandare tutto a rotoli e uccidere chiunque voglia, persino persone armate di bastoni appuntiti. Non ha bisogno di negoziare con nessuno. Non ha bisogno di essere educato o diplomatico. Devi solo dargli tutto quello che vuole, altrimenti volerà fin lì e farà saltare in aria te e la tua famiglia con una mitragliatrice.

Gli Stati Uniti e i loro alleati sono responsabili di garantire che Israele rimanga un prepotente con un elicottero d'attacco, anziché un prepotente con un bastone appuntito. Hanno creato questa situazione in cui Israele non è tenuto ad andare d'accordo con i suoi vicini come qualsiasi altro paese normale del pianeta, e può invece esistere in un perenne stato di guerra.

È giusto e doveroso disprezzare Israele; Israele è uno stato di apartheid genocida che non dovrebbe esistere e non avrebbe mai dovuto essere creato. Ma la maturità politica implica estendere questo disprezzo all'intera struttura di potere occidentale sotto la quale tutti viviamo.

Odiare Israele senza odiare l'impero occidentale è insensato, perché Israele non esisterebbe senza le armi, il supporto militare, il controllo della narrazione e la copertura diplomatica occidentali. È come odiare Bonnie senza odiare Clyde. Come odiare Butch Cassidy ma non Sundance Kid. Esistono leggi contro la complicità in un omicidio perché tutti sappiamo che se si aiuta e si favorisce un assassino, si condivide necessariamente la responsabilità morale dell'omicidio.

E non è che l'alleanza di potenze occidentali sia stata un angioletto virtuoso, a parte la sua partecipazione alla violenza israeliana; gli Stati Uniti stanno terrorizzando gli stati socialisti dell'America Latina proprio mentre leggete queste righe. La narrazione di destra secondo cui l'Occidente sarebbe una società sana e benefica senza l'interferenza israeliana è contraddetta dall'intera storia ininterrotta della civiltà occidentale. Siamo sempre stati un popolo incredibilmente tirannico e genocida. Come società, dobbiamo ancora maturare al di là di questo. Ecco perché Israele è nostro complice.

Opporsi a Israele significa anche opporsi all'intera e sanguinaria struttura di potere occidentale. Gli abusi perpetrati dal primo non sono in alcun modo separati o distinguibili dagli abusi perpetrati dalla seconda.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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