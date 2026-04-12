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Caitlin Johnstone - Nessuno è "ossessionato" da Israele: è semplicemente un paese orribile e unico nel suo genere

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Caitlin Johnstone - Nessuno è "ossessionato" da Israele: è semplicemente un paese orribile e unico nel suo genere

 

Caitlin Johnstone*

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha accusato la Spagna di un'“ossessione anti-israeliana” per le sue critiche alla guerra israelo-americana contro l'Iran e per il suo rifiuto di consentire l'utilizzo del suo spazio aereo nell'offensiva, un affronto percepito a cui Israele ha risposto vietando a Madrid di partecipare a un centro di coordinamento per la supervisione del cosiddetto “cessate il fuoco” nella Striscia di Gaza.

Ultimamente sentiamo spesso questa argomentazione dell'"ossessione" da parte di Israele e dei suoi apologeti. Un recente articolo del Jewish News Syndicate riporta il titolo " Perché i media sono ossessionati dagli israeliani violenti?", cercando bizzarramente di sostenere che la stampa occidentale ama "diffamare gli israeliani" per "distrarre l'attenzione dal terrorismo palestinese". L'altro giorno la commentatrice di destra Meghan Murphy ha avuto una strana conversazione con il direttore di Tablet Magazine, Jacob Siegel, sulla "recente folle ossessione della nostra società per Israele", parlando come se tutti avessero improvvisamente iniziato a fissarsi su questo stato di apartheid genocida dal nulla, senza alcuna valida ragione.

Ma avete mai notato come le stesse persone che accusano i critici di Israele di "ossessione" per un paese piccolo e insignificante siano poi pronte a dichiarare che Israele è un alleato indispensabile i cui interessi sono indissolubilmente legati a quelli della civiltà occidentale?

Quando Israele viene criticato, si cerca di dipingerlo come indegno di particolare attenzione; quando le alleanze e gli aiuti militari a Israele vengono criticati, lo si dipinge come meritevole di tutte le nostre risorse ed energie. Quando le azioni malvagie di Israele finiscono sui giornali, i suoi apologeti cercano di presentarlo come un minuscolo paese grande quanto il New Jersey che cerca di farsi gli affari propri, vittima di un odio ossessivo da parte del mondo intero perché i suoi abitanti sono ebrei. Quando ci si chiede perché le proprie tasse e risorse militari debbano sostenere quella piccola nazione dell'Asia occidentale, improvvisamente il discorso si capovolge nella direzione opposta: Israele è di enorme importanza ed è assolutamente fondamentale per il benessere dell'Occidente.

Si può affermare che Israele sia un alleato cruciale in Medio Oriente, oppure si può sostenere che sia discriminatorio concentrarsi maggiormente sui crimini di Israele piuttosto che sugli abusi commessi da altri Paesi. Non si possono affermare entrambe le cose, perché sono contraddittorie. Israele non può essere (A) immensamente importante e intimamente coinvolto nel destino della nostra società, e allo stesso tempo (B) insignificante e indegno di particolare attenzione. O è A o è B. Non può essere contemporaneamente meritevole E non meritevole di un trattamento speciale.

Ma in realtà Israele ha sempre meritato un'attenzione critica da parte dell'Occidente, proprio perché è così intimamente intrecciato con le strutture di potere occidentali. Il suo genocidio a Gaza è il nostro genocidio. I suoi abusi sono i nostri abusi. Le sue guerre ci colpiscono direttamente. La pressione aggressiva esercitata dai suoi lobbisti per soffocare la libertà di parola nella nostra società ci sta privando dei nostri diritti.

Israele ci riguarda da sempre. È giusto denunciare la sua criminalità e la complicità dei nostri governi occidentali in questi crimini.

I sostenitori di Israele mi diranno: "Ah, ma come mai non critichi le violazioni dei diritti umani in Egitto? Come mai non twitti ogni giorno sulle violazioni dei diritti umani in Iran? C'è qualcosa in particolare in questo specifico Paese mediorientale che attira la tua attenzione? Forse odi semplicemente gli ebrei?".

Non sono "ossessionato" da Israele. Vi sembra che mi diverta a parlare ogni giorno di questo orribile stato di apartheid? Vi sembra divertente che la gente mi dia sempre del nazista nei commenti?

Vorrei poter ignorare completamente Israele. Se dipendesse da me, lo farei. Ma poiché la mia stessa società è così complice dei suoi abusi, e poiché questi abusi colpiscono direttamente la mia società, ho l'obbligo di denunciarne le malefatte. E lo stesso vale per ogni altro occidentale.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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