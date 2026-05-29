Protesta contro Israele: tifosi dell'Irlanda interrompono la partita col Qatar

Un'amichevole tra le nazionali di Irlanda e Qatar è stata interrotta a seguito di una protesta dei tifosi irlandesi contro la prossima partita della loro squadra contro Israele.

Gli spettatori indignati hanno espresso il loro dissenso nei confronti dell'imminente partita tra la nazionale irlandese e la squadra del regime israeliano nella UEFA Nations League, lanciando palline da tennis in campo e sventolando bandiere palestinesi.

La protesta è stata accompagnata da momenti di tensione nello stadio e, durante l'esposizione degli striscioni e l'interruzione della partita, si sono registrati anche scontri tra le forze dell'ordine e alcuni tifosi.