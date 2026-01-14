Putin parla con Lula del Venezuela



I presidenti di Russia e Brasile, Vladimir Putin e Luiz Inácio Lula da Silva, hanno affrontato mercoledì al telefono la situazione in Venezuela, teatro il 3 gennaio scorso di un intervento delle forze statunitensi e del sequestro del suo capo di Stato, Nicolás Maduro.

I due leader hanno concordato sull'importanza di garantire la sovranità e gli interessi nazionali del Paese sudamericano, secondo quanto riportato in un comunicato del Cremlino.

Hanno inoltre concordato di “continuare a coordinare gli sforzi” attraverso le Nazioni Unite e i BRICS con l'obiettivo di “allentare la tensione in America Latina e in altre regioni del mondo”.

Un memorandum segreto dell'amministrazione Trump ha fornito un sostegno legale all'aggressione degli Stati Uniti in Venezuela.

Lula aveva condannato l'aggressione statunitense, l'arresto di Maduro e il suo trasferimento negli Stati Uniti per essere processato per traffico di droga, perché - ha denunciato - costituiscono una “flagrante violazione del diritto internazionale” che crea “un precedente estremamente pericoloso” per il mondo.

Da parte sua, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha definito mercoledì l'aggressione al Venezuela “illegale” e ha lanciato un appello alla sovranità e all'integrità territoriale del Paese sudamericano.