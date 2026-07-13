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Putin sugli attacchi alla Russia: «Risponderemo, ma con molta più forza»

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Putin sugli attacchi alla Russia: «Risponderemo, ma con molta più forza»

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Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso lunedì di dare una risposta dura agli attacchi ucraini contro il suo paese. «Le nostre risposte saranno sempre simmetriche. Ovunque tentino di attaccare il territorio della Federazione Russa, risponderemo allo stesso modo, ma con molta più forza», ha dichiarato il capo di Stato russo alla stampa. «Il nemico lo sentirà con sempre maggiore intensità. Spero che lo stia già sentendo», ha sottolineato. Lo riporta Ria Novosti.

Le azioni delle Forze Armate ucraine stanno creando alcuni problemi con i prodotti petroliferi in Russia, ma la situazione migliorerà gradualmente, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando che il Paese dispone di una base energetica molto solida. «Per quanto riguarda l’energia, la Russia dispone di una base energetica molto solida e affidabile. Sì, come si dice, al momento ci stanno creando alcuni problemi con i prodotti petroliferi. Credo che la situazione migliorerà gradualmente», ha dichiarato il presidente lunedì scorso al forum «Tutti per la vittoria!», commentando gli attacchi del regime di Kiev contro gli impianti energetici russi.

 

I continui attacchi ucraini contro obiettivi civili

Kiev compie costantemente attacchi mirati contro la popolazione civile delle province di confine russe, mentre lancia numerosi velivoli senza pilota contro la capitale e i suoi dintorni. Droni e missili ucraini colpiscono veicoli, abitazioni, aree ricreative, centri commerciali e altre strutture civili, causando vittime.

Il 22 maggio, le Forze Armate ucraine hanno bombardato un edificio e una residenza studentesca a Starobelsk. Diversi droni hanno colpito il luogo, dove al momento dell'attacco si trovavano 86 giovani. L'aggressione ha causato la morte di 21 persone e più di 40 feriti. Una giovane è morta bruciata viva mentre fuggiva dall'edificio, colpita dall'onda d'urto di un proiettile.

Il 3 giugno, droni ucraini hanno colpito un autobus a Yenakievo, nella Repubblica Popolare di Donetsk, causando la morte di otto civili e il ferimento di altre undici persone. L'8 giugno, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in seguito all'impatto di un drone contro la locomotiva di un treno passeggeri sulla tratta Mosca-Simferopol.

Il 17 giugno, un attacco con drone contro un autobus che trasportava una squadra di calcio giovanile dalla Bielorussia alla località balneare russa di Gelendzhik ha causato un morto e otto feriti, tra cui sei minori.

 

La risposta russa

In risposta, le Forze Armate russe stanno conducendo attacchi contro obiettivi legati al complesso militare-industriale ucraino, compresi obiettivi militari, energetici e di trasporto. Putin ha ribadito che le risposte di Mosca saranno sempre proporzionali ma più potenti, segnalando una possibile escalation delle ostilità.

Al momento, il governo ucraino non ha commentato ufficialmente le dichiarazioni del presidente russo.

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