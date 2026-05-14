Chris Hedges - L'incubo iraniano di Trump

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di Chris Hedges*

Il nuovo pantano in cui si sono impantanati gli Stati Uniti in Medio Oriente è simile ai precedenti. Si basa, come le guerre in Afghanistan e in Iraq, su una grave errata interpretazione dei nostri avversari, su una catastrofica incapacità di comprendere i limiti del potere imperiale e sull'assenza di una strategia ben definita. Aumenta i profitti dell'industria bellica, sperperando miliardi di fondi pubblici, aliena i nostri alleati ed erode il potere e il prestigio globale degli Stati Uniti.

Gli imperi morenti, governati da corrotti e incompetenti, sono accecati dal militarismo e dalla superbia. Non riescono a comprendere il mondo che li circonda. Si imbattono in vicoli ciechi autodistruttivi – come è successo a noi in Iraq, Afghanistan e, prima ancora, in Vietnam – dove l'avventurismo militare non fa altro che aggravare le ferite autoinflitte.

La guerra contro l'Iran è un altro capitolo del nostro declino precipitoso e, in definitiva, fatale.

La proposta di cessate il fuoco temporaneo in 10 punti avanzata da Teheran, mediata da esperti pakistani e presentata agli Stati Uniti 40 giorni dopo l'inizio della guerra contro l'Iran, equivale a una resa. Essa richiede la fine degli attacchi statunitensi e israeliani, anche in Libano. Prevede la rimozione delle basi e delle installazioni militari statunitensi dalla regione. Consolida il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz. Si rifiuta di abbandonare l'arricchimento dell'uranio. Chiede la fine delle sanzioni e la revoca delle risoluzioni anti-iraniane del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Richiede inoltre lo sblocco dei beni congelati, stimati in 100 miliardi di dollari, e il risarcimento per gli attacchi statunitensi e israeliani.

Si tratta di un'umiliazione troppo amara perché Stati Uniti e Israele possano accettarla.

A poche ore dalla proposta iraniana, Israele, determinato a sabotare qualsiasi accordo , ha lanciato un devastante attacco aereo contro il Libano. L'attacco, durato oltre 10 minuti, ha incluso il bombardamento del centro di Beirut. Vi hanno partecipato 50 aerei da combattimento e 108 raid aerei che hanno sganciato circa 160 bombe, uccidendo 350 persone e ferendone altre 1.000. Il massacro fulmineo e immotivato, noto come "Mercoledì Nero", è un potente monito che Israele non ha alcuna intenzione di porre fine a questa guerra. Con gli Stati Uniti non disposti ad ammettere la sconfitta e la sete di sangue di Israele, ci aspetta un periodo molto difficile.

La scorsa settimana l'Iran ha presentato una proposta aggiornata , che Trump ha definito "totalmente inaccettabile".

Ma l'Iran, grazie al suo controllo assoluto sullo Stretto di Hormuz, può permettersi di aspettare. Più a lungo manterrà il blocco navale – circa il 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale transita attraverso lo Stretto di Hormuz – maggiori saranno i danni economici globali che infliggerà.

Non c'è un esito positivo per gli Stati Uniti

L'ostinazione dell'amministrazione Trump e la determinazione di Israele a riprendere gli attacchi contro l'Iran faranno sì che l'economia globale si diriga a tutta velocità verso una depressione globale.

La Banca Mondiale prevede un aumento del 31% del costo dei fertilizzanti azotati prodotti nel Golfo e transitati attraverso lo Stretto di Hormuz quest'anno, se la guerra dovesse continuare. Ciò comporterebbe un enorme aumento dei prezzi dei prodotti alimentari.

La carenza di materie prime sta già paralizzando la produzione e la manifattura a livello globale. Le fragili e interdipendenti catene di approvvigionamento globali si stanno bloccando.

Come ha dimostrato l'Iran, questo ecosistema economico è facile da distruggere. Sarà molto difficile ricostruirlo.

L'Iran ha subito colpi devastanti alle sue infrastrutture civili e alla sua economia, tra cui aree residenziali , scuole , centri sanitari , stazioni di polizia , chiese e sinagoghe , nonché impianti energetici , di desalinizzazione , siderurgici e farmaceutici , oltre che alle sue risorse militari, comprese parti della marina , dell'aeronautica e delle capacità di lancio missilistico . All'inizio della guerra, ha subito "attacchi di decapitazione" contro i suoi alti dirigenti politici e militari , tra cui gli assassinii della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Ali Khamenei, del segretario del Consiglio di Difesa iraniano, Ali Shamkhani, e del capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, Abdolrahim Mousavi, tra gli altri.

Nessuno degli obiettivi degli Stati Uniti e di Israele, tuttavia, è stato raggiunto.

La nuova leadership iraniana, incentrata sul Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), è più intransigente e intransigente rispetto alla precedente.

L'Iran mantiene il controllo dello Stretto di Hormuz e impone dazi fino a 2 milioni di dollari per ogni petroliera che lo attraversa. Queste tariffe, introdotte dall'Iran come parte della sua richiesta di riparazioni di guerra , devono essere pagate in valuta cinese , nell'ambito di un tentativo da parte di Iran, Cina e Russia di spezzare l' egemonia del dollaro statunitense. L'Iran detiene inoltre ingenti scorte di missili e droni, nonché di uranio arricchito, di cui ha avvertito che aumenterà la purezza fino al 90% in caso di un nuovo attacco.

L'Iran è il chiaro vincitore dell'Operazione Epic Fury. Trump è il chiaro perdente. Il dilemma è che la propensione di Trump a inventarsi una realtà propria fa sì che difficilmente riconoscerà il suo errore e negozierà una via d'uscita dalla debacle che ha creato.

Secondo il Pentagono , Trump, senza l'approvazione del Congresso, ha già sperperato almeno 29 miliardi di dollari nella guerra , sebbene un'analisi di Stephen Semler di Popular Information collochi la cifra più vicina ai 72 miliardi di dollari.

Il costo umano è già elevato. Gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso più di 3.300 civili iraniani, tra cui almeno 221 bambini. Oltre tre milioni di iraniani sono stati sfollati , insieme a oltre un milione di libanesi a causa dei continui bombardamenti e della pulizia etnica israeliana nel Libano meridionale. Allo stesso tempo, ci sono oltre due milioni di palestinesi sfollati a causa del genocidio a Gaza e altri 1.100 palestinesi uccisi e 40.000 sfollati nella Cisgiordania occupata.

La carenza di carburante e le interruzioni delle forniture stanno paralizzando i paesi asiatici, con la Thailandia alle prese con acquisti dettati dal panico e razionamenti in alcune stazioni di servizio. Vietnam e Corea del Sud si stanno affannando per assicurarsi forniture alternative di petrolio greggio e carburanti. Il Giappone, che dipende dal Golfo Persico per circa il 95% delle sue importazioni di petrolio greggio, ha dovuto attingere due volte alle sue riserve strategiche dall'inizio della guerra a febbraio.

L'aumento del prezzo del GPL ha comportato un incremento di circa il 7% dei prezzi dei combustibili per uso domestico in India, ma un'impennata di circa il 76% nel settore commerciale. Ciò ha causato tagli alla produzione e perdite di posti di lavoro nel settore tessile e dell'abbigliamento in India, così come in Bangladesh e Cambogia.

Si registra una carenza di elio , alluminio e nafta , anch'essi transitati attraverso lo Stretto di Hormuz. Questa penuria ha provocato cali di produzione, in particolare tra i produttori di microchip , le imprese edili e il settore degli imballaggi in plastica . Le acciaierie in India e le case automobilistiche in Giappone hanno ridotto la produzione. Decine di migliaia di lavoratori in tutto il mondo hanno già perso il lavoro.

Le compagnie aeree asiatiche, insieme a molte di quelle del continente europeo, tra cui quelle di Germania, Turchia e Grecia, stanno caricando carburante extra nei loro aeroporti, riducendo i voli e aumentando i supplementi a causa del raddoppio del prezzo del carburante per aerei. Gli Emirati Arabi Uniti, uno degli stati più ricchi al mondo con fondi sovrani che ammontano a oltre 2 trilioni di dollari, hanno chiesto agli Stati Uniti un "salvadanaio in tempo di guerra" in seguito ai danni causati dai missili ai giacimenti di gas e al blocco della navigazione nello Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal .

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, milioni di persone, soprattutto in Asia e in Africa, rischiano di cadere in condizioni di estrema povertà a causa della guerra.

Gli Stati Uniti, che sono esportatori netti di petrolio e gas naturale, sono stati relativamente protetti dallo shock globale, sebbene i prezzi della benzina siano aumentati di circa il 40%, superando i 4,50 dollari al gallone. Il prezzo medio del diesel negli Stati Uniti è aumentato di quasi il 50%, superando i 5,60 dollari al gallone. Ma è solo questione di tempo prima che il crollo dell'economia globale devasti gli Stati Uniti.

L'amministrazione Trump ci sta spingendo verso una depressione globale, con tutta l'instabilità sociale e politica che accompagna una crisi finanziaria catastrofica.

Trump è disperato. Sui social media lancia minacce piene di insulti all'Iran, scrivendo "Aprite il fottuto Stretto [di Hormuz], pazzi bastardi". Pubblica anche immagini generate dall'intelligenza artificiale che mostrano l'esercito americano annientare quello iraniano. Ha minacciato di bombardare gli iraniani "riportandoli all'età della pietra, dove appartengono", e attacca i suoi critici definendoli traditori.

«Quando le fake news affermano che il nemico iraniano sta avendo successo militarmente contro di noi, si tratta di un vero e proprio TRADIMENTO, data la falsità e l'assurdità dell'affermazione». Ha poi dichiarato su Truth Social: «Stanno aiutando e favorendo il nemico!».

A questo scritto è seguita l'immagine di una mappa con il Venezuela sovrapposto alla bandiera degli Stati Uniti. La didascalia recitava: "51° Stato".

Prima di partire per la Cina, Trump ha dichiarato: "Abbiamo l'Iran sotto stretto controllo... O raggiungeremo un accordo o saranno annientati. In un modo o nell'altro, vinceremo".

Questi deliri sono patetici e sconclusionati. Ma sono anche inquietanti.

Gli Stati Uniti stanno incrementando il numero delle truppe nella regione. Hanno schierato il Gruppo Anfibio di Tripoli con la 31ª Unità di Spedizione dei Marines, composta da circa 3.500 marinai e marines, oltre a velivoli da trasporto e da combattimento, nonché mezzi d'assalto e tattici. Hanno inoltre schierato il Gruppo Anfibio di Boxer con circa 2.500 marines dell'11ª Unità di Spedizione dei Marines, equipaggiato con caccia stealth F-35B Lightning II, MV-22B Osprey, elicotteri basculanti e d'attacco. Gli Stati Uniti hanno anche inviato circa 2.000 paracadutisti nel Golfo Persico e, secondo alcune fonti, starebbero valutando la possibilità di rafforzare queste forze con ulteriori 10.000 soldati.

La ripresa dei bombardamenti, anche accompagnata da un attacco di terra limitato, garantirebbe una guerra lunga e sanguinosa. Raggiungerebbe l'obiettivo di Israele, ovvero quello di ridurre l'Iran al collasso a causa dei bombardamenti, ma rappresenterebbe un altro colpo mortale per l'impero statunitense.

Un attacco di terra all'isola di Kharg, situata a 25 chilometri dalla costa iraniana e principale centro di stoccaggio ed esportazione di petrolio del paese, che gestisce circa il 90% delle esportazioni petrolifere nazionali, provocherebbe un'onda d'urto di proporzioni enormi per l'economia globale. Inoltre, se le truppe statunitensi tentassero di occupare territorio iraniano, l'Iran schiererebbe il suo arsenale di missili da crociera antinave, missili balistici, droni sottomarini e mine, rendendo qualsiasi occupazione estremamente pericolosa.

Siamo in seri guai.

La gestione del conflitto è ben al di là delle capacità dei buffoni dell'amministrazione Trump. Preferiscono la miseria e la carneficina globale alla sconfitta. Quando si troveranno di fronte all'inevitabile, avranno lasciato dietro di sé cumuli di cadaveri.

La tragedia non è che l'impero stia morendo. La tragedia è che l'impero stia trascinando con sé così tanti innocenti.

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.