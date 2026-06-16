Segnalato il passaggio di petroliere e navi da carico iraniane attraverso il blocco navale statunitense

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Almeno tre petroliere iraniane e due navi da carico che trasportavano beni di prima necessità sono riuscite ad attraversare il blocco navale statunitense, secondo quanto riferisce Press TV citando fonti marittime. Le navi erano rimaste bloccate per mesi nel mezzo della campagna di blocco americana contro la navigazione iraniana attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il passaggio delle imbarcazioni rappresenterebbe la prima vittoria operativa del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. Il media sottolinea che ciò è avvenuto 24 ore dopo che il memorandum, mediato da Pakistan e Qatar, ha ordinato la fine immediata del blocco navale illegale degli Stati Uniti contro l'Iran come parte di una tregua più ampia su tutti i fronti.

Questa domenica, da Washington e Teheran è stato dichiarato che il testo del memorandum d'intesa tra i due paesi è già stato finalizzato e la firma ufficiale avrà luogo venerdì 19 giugno in Svizzera. L'annuncio pone fine a settimane di tese trattative, che a tratti sembravano procedere a rilento.

«L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ormai un dato di fatto. Congratulazioni a tutti!», ha scritto Donald Trump su Truth Social, autorizzando al contempo «pienamente l'apertura senza restrizioni dello Stretto di Hormuz» e la «revoca immediata del blocco navale degli Stati Uniti».

Le implicazioni per il Libano e il rinvio della questione nucleare

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato lunedì, dopo una riunione congiunta con i membri della commissione economica del Parlamento, che probabilmente venerdì si terrà in Svizzera un incontro tra i capi delle delegazioni di Iran e Stati Uniti.

Nel frattempo, il viceministro degli Affari giuridici e internazionali del Ministero degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, ha indicato che, come concordato, «a partire da questa sera verrà annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su vari fronti, compreso il Libano». Un mediatore chiave dei negoziati, il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha confermato a sua volta che l'accordo include il Libano.

Da Teheran era stato precedentemente segnalato che la questione nucleare è stata rinviata al piano dell'accordo finale, poiché le richieste degli Stati Uniti al riguardo non sono accettabili per l'Iran in questa fase.