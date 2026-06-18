Leader dell'opposizione taiwanese: "Non vogliamo diventare la prossima Ucraina"

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Taiwan dovrebbe riprendere il dialogo con la Cina e non cercare gli Stati Uniti per ottenere aiuti, ha dichiarato Cheng Li Wen, leader del Kuomintang, il partito di opposizione di Taiwan.

In un video pubblicato sui social media ha ricordato che, al suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump "ha espresso la sua opposizione al percorso di Taiwan verso l'indipendenza" e ha affermato che l'esercito statunitense non avrebbe percorso 15.000 km per impegnarsi in una guerra inutile.

Cheng ha sottolineato che questa posizione è in linea con quella del Kuomintang: "Anche noi ci opponiamo all'indipendenza di Taiwan. Né vogliamo che le rivendicazioni di indipendenza di Taiwan provochino una guerra o un conflitto militare tra le due coste", ha affermato.

"A Taiwan non vogliamo diventare la prossima Ucraina; la maggioranza dell'opinione pubblica non desidera alcun conflitto militare tra le due coste", ha ribadito.

La leader politica ha auspicato progressi significativi nelle relazioni tra le due sponde dello Stretto e la ripresa del dialogo e degli scambi, al fine di evitare che la situazione attuale degeneri in un conflitto armato.

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