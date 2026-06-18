USA: Vance lancia una forte minaccia militare contro il Messico

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Il vicepresidente statunitense JD Vance ha affermato che il suo Paese potrebbe inviare unilateralmente truppe in Messico, apparentemente per combattere il narcotraffico, nonostante il ripetuto rifiuto della presidente Claudia Sheinbaum che ritiene tale eventualità una inaccettabile violazione della sovranità del Messico.

"Intraprenderemmo un'azione militare se la ritenessimo necessaria per proteggere la nostra popolazione. Non vogliamo farlo senza collaborare con il governo messicano, ma dobbiamo riservarci questo diritto", ha minacciato il vicepresidente in un'intervista a Univision.

"Se un cartello messicano della droga ha un ingente carico di armi e fentanil in procinto di entrare nel Paese, e l'unico modo per colpirlo è intervenire militarmente, allora ovviamente lo faremo", ha aggiunto, precisando che gli Stati Uniti vorrebbero coordinare queste azioni con il Messico, ma che la cosa più importante per loro è difendere la propria popolazione.

L'obiettivo dell'amministrazione del presidente Donald Trump, ha osservato, è collaborare con le autorità messicane per garantire che siano in grado di gestire autonomamente i cartelli, ma se ciò non dovesse accadere, ritiene che si debba adottare un'altra strategia.

"Naturalmente, dovremo prendere provvedimenti difensivi per proteggere il popolo statunitense", ha aggiunto.

Vance ha denunciato che durante l'amministrazione di Joe Biden (2021-2025), i cartelli messicani hanno avuto "carta bianca" negli Stati Uniti perché disponevano di "ingenti risorse finanziarie", il che li ha trasformati in "un'enorme organizzazione terroristica" e li ha resi "molto potenti".

"Vogliamo aiutare il governo e il popolo messicano a ridurre il potere di questi cartelli. Il Messico è un paese incredibile, con bellezze naturali, l'ingegno della sua gente e grandi risorse economiche, ma i cartelli sono come un cancro e vogliamo aiutarli a combatterlo", ha insistito.

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