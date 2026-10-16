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Trump scarica Zelensky: basta armi gratis, è ora di cambiare leader

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Trump scarica Zelensky: basta armi gratis, è ora di cambiare leader

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Donald Trump torna all’attacco di Volodymyr Zelensky e lo fa su più fronti: dalla gestione degli aiuti militari statunitensi agli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, fino alla possibilità che l’attuale leadership del regime di Kiev debba lasciare il potere. Le dichiarazioni rilasciate dal presidente USA a Newsmax confermano che il rapporto con il capo del regime ucraino è entrato in una fase di aperto conflitto politico. Trump ha innanzitutto accusato l’amministrazione di Joe Biden di aver consegnato gratuitamente all’Ucraina enormi quantità di armamenti, comprese munizioni per i sistemi Patriot e missili Tomahawk, senza pretendere alcun pagamento. Secondo il presidente, gli Stati Uniti avrebbero fornito all’Ucraina equipaggiamenti e denaro per 350 miliardi di dollari. «Dov’è il denaro che abbiamo dato all’Ucraina? Dove sono tutte le attrezzature?», ha domandato, sostenendo che parte delle armi sarebbe stata rivenduta sul mercato internazionale dopo essere arrivata a destinazione. Il loro significato politico è inequivocabile: la Casa Bianca intende prendere le distanze dalla gestione degli aiuti della precedente amministrazione e trasformare il sostegno militare a Kiev in una transazione sottoposta a condizioni precise.

«Non darò loro nulla. Devono pagare», ha spiegato Trump riferendosi al meccanismo PURL della NATO, attraverso il quale i paesi europei acquistano armi statunitensi da trasferire alle forze ucraine. Una formula che permette a Washington di mantenere il controllo sulle forniture e, allo stesso tempo, di scaricarne una parte consistente dei costi sugli alleati europei. Ma il nodo centrale dello scontro riguarda la strategia militare di Kiev. Trump ha ripetutamente chiesto a Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe, sostenendo che queste operazioni contribuiscono ad alimentare le tensioni sui mercati energetici e a far aumentare i prezzi dei carburanti. Le forze ucraine hanno però continuato a colpire le infrastrutture energetiche russe, compresi gli impianti nelle regioni di Saratov e Rjazan, oggetto di nuovi attacchi denunciati da Mosca. La questione è diventata ancora più delicata dopo l'accordo raggiunto il 9 ottobre tra Trump e Vladimir Putin per aumentare le forniture di diesel russo e allentare temporaneamente le restrizioni statunitensi. Mentre Washington cerca di contenere i prezzi e ristabilire margini di cooperazione economica con Mosca, Kiev continua a perseguire una strategia che rischia di compromettere questi obiettivi. Trump non ha nascosto la propria irritazione: «Gli abbiamo detto: non attaccate le raffinerie, perché questo crea un problema mondiale. E lui è andato ad attaccarle». Da qui la conclusione che Zelensky non sia un interlocutore affidabile. «Non è una brava persona con cui trattare», ha dichiarato, aggiungendo che un eventuale accordo per porre fine al conflitto difficilmente potrà essere raggiunto con l'attuale leader ucraino.

Il presidente statunitense ha inoltre rilanciato la richiesta di nuove elezioni in Ucraina, sostenendo che Zelensky sia al potere da troppo tempo e mettendo in dubbio la persistenza del consenso popolare nei suoi confronti. «Dice di voler raggiungere un accordo, ma non è così», ha affermato. Secondo Trump, un cambiamento alla guida del paese potrebbe diventare necessario per aprire la strada a una soluzione negoziata. La crescente tensione ha alimentato anche le ipotesi sulle possibili conseguenze per il sostegno USA a Kiev. Sono emerse indiscrezioni sul rischio che l'Ucraina possa perdere l'accesso a informazioni d'intelligence statunitensi e al sistema satellitare Starlink, strumenti importanti per le comunicazioni e le operazioni militari. Una loro eventuale limitazione rappresenterebbe un duro colpo per le capacità operative ucraine.

In questo clima si inserisce la previsione di George Galloway, ex parlamentare britannico, che in un'intervista a RT ha ipotizzato addirittura un possibile arresto di Zelensky per corruzione. Galloway ha sostenuto che Trump potrebbe utilizzare le strutture anticorruzione presenti in Ucraina per organizzare un'operazione contro il leader di Kiev, accusandolo di appropriazione indebita su vasta scala. Galloway ha descritto il regime ucraino come un sistema in fase di collasso, ma ha anche avvertito che un semplice cambio di leadership non basterebbe a porre fine alla guerra. A suo giudizio, sarebbe necessario un ripensamento strategico più profondo, con l'abbandono delle ambizioni di adesione alla NATO e l'adozione di una politica di neutralità. L'ex parlamentare ha rivolto critiche anche alla Gran Bretagna, accusando la classe politica britannica di continuare a sostenere il regime di Kiev mentre trascura le difficoltà sociali interne, dai pensionati alle famiglie in povertà. Ha inoltre denunciato un'ostilità storica verso la Russia, riassunta nella provocazione secondo cui il paese sarebbe ancora governato da politici impegnati a combattere la guerra di Crimea. Il dato politico è che la distanza tra Washington e Kiev si sta allargando proprio mentre Trump dichiara di voler chiudere il conflitto. Il presidente USA non considera più il sostegno incondizionato all'Ucraina un obiettivo in sé, ma lo subordina a risultati concreti, alla riduzione dei costi per gli Stati Uniti e alla possibilità di raggiungere un'intesa con Mosca. Zelensky, invece, continua a opporsi a decisioni statunitensi che ritiene penalizzanti per Kiev e ha definito l'accordo sul diesel un segno di debolezza e un tradimento. Il rischio per il leader ucraino è che questa contrapposizione finisca per indebolire ulteriormente il sostegno occidentale, soprattutto se gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe continueranno a ostacolare le priorità della Casa Bianca.


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