Trump valuta il peso della Cina nell'accordo di tregua con Teheran
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato martedì all'AFP di ritenere che la Cina sia riuscita a convincere l'Iran a negoziare il cessate il fuoco , recentemente concordato per un periodo di due settimane.
Alla domanda se Pechino avesse avuto un ruolo nel convincere Teheran a negoziare una tregua, il presidente ha risposto : "Ho sentito dire di sì" .
Tuttavia, il leader statunitense si è rifiutato di dire se avrebbe nuovamente minacciato di distruggere le centrali elettriche e i ponti iraniani qualora l'accordo fosse fallito. "Dovrete scoprirlo", ha affermato.
Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre dichiarato che avrebbe affrontato la questione dell'uranio arricchito iraniano . Ha inoltre indicato che il suo obiettivo è garantire che la Repubblica islamica non acquisisca mai un'arma nucleare.
"La questione verrà risolta perfettamente , altrimenti non avrei accettato l'accordo", ha affermato durante un'intervista telefonica con l'agenzia di stampa.
A questo proposito, il presidente ha dichiarato di aver conseguito "una vittoria totale e completa". "Al 100%, senza alcun dubbio", ha ribadito.