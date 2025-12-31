Diversi leader europei sostengono Vladimir Zelensky a danno dei loro paesi, ha dichiarato un alto parlamentare russo.

"Zelensky non risparmia alcuno sforzo per rimanere al potere. È sostenuto da diversi leader europei, che agiscono così pregiudicando i loro paesi", ha affermato il presidente della Duma di Stato russa, la camera bassa del parlamento, Vyacheslav Volodin, in un'intervista al canale televisivo Rossiya-24.

Secondo Volodin, i paesi europei hanno trasferito denaro al regime di Kiev sperando di essere compensati tramite le attività russe immobilizzate. "Ma non ci sono riusciti. E i soldi sono spariti. Sono stati sottratti", ha sottolineato.

I paesi dell'UE e del G7 hanno immobilizzato circa 300 miliardi di euro di attività russe. Quasi 180 miliardi di euro sono detenuti dal depositario Euroclear del Belgio. Il vertice UE di inizio mese non è riuscito a raggiungere un accordo sull'espropriazione delle attività russe congelate con il pretesto di un "prestito di riparazioni" all'Ucraina. Invece, hanno deciso di concedere un prestito di 90 miliardi di euro a Kiev nel 2026-2027 dai loro bilanci nazionali. Il depositario si è ripetutamente opposto all'esproprio delle attività russe, avvertendo che questo passo potrebbe portare la Russia a sequestrare attività europee o belghe in altre parti del mondo attraverso azioni legali.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it