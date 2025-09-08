Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • ASIA

Xi Jinping difende il multilateralismo al vertice BRICS

375
Xi Jinping difende il multilateralismo al vertice BRICS

 

Durante il vertice virtuale dei BRICS tenutosi lunedì, il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito la disponibilità di Pechino a intensificare la cooperazione con i paesi membri del blocco, promuovendo l'Iniziativa di Sviluppo Globale come asse di una collaborazione di alta qualità.

Il crescente egemonismo, unilateralismo e protezionismo che “disturbano gravemente l'economia mondiale” sono stati oggetto delle critiche. Il leader asiatico ha denunciato in particolare le guerre commerciali e tariffarie che “minano le norme del commercio internazionale”.

Di fronte a questa realtà, Xi Jinping ha invitato le nazioni del blocco, posizionate “all'avanguardia del Sud del mondo”, a difendere congiuntamente il multilateralismo sotto “lo spirito di apertura, inclusione e cooperazione”. “Dobbiamo difendere il multilateralismo per difendere l'equità internazionale e la giustizia”, ha sottolineato il leader, ricordando che esso costituisce “un'aspirazione condivisa dai popoli e una tendenza dominante” per la pace mondiale.

Il presidente cinese ha ribadito la disponibilità di Pechino ad approfondire l'Iniziativa di Sviluppo Globale, puntando su una cooperazione di alta qualità che sfrutti “i nostri rispettivi punti di forza” in ambito imprenditoriale, finanziario, scientifico e tecnologico.

L'obiettivo, secondo Xi Jinping, è “rafforzare le fondamenta, lo slancio e l'impatto della Grande Corporazione BRICS e apportare maggiori benefici ai nostri popoli”.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Vertice BRICS: risposta unitaria ai dazi statunitensi

Vertice BRICS: risposta unitaria ai dazi statunitensi

05 Settembre 2025 18:40
Jeffrey Sachs: «La NATO avrebbe dovuto essere sciolta nel 1990»

Jeffrey Sachs: «La NATO avrebbe dovuto essere sciolta nel 1990»

04 Settembre 2025 17:00
Peskov: "Putin si sente a casa in Cina"

Peskov: "Putin si sente a casa in Cina"

01 Settembre 2025 09:00
Putin al vertice SCO rivela le 2 principali cause della guerra in Ucraina

Putin al vertice SCO rivela le 2 principali cause della guerra in Ucraina

01 Settembre 2025 09:00
Nord Stream. Sahra Wagenknecht chiede che Zelensky venga audito al Bundestang

Nord Stream. Sahra Wagenknecht chiede che Zelensky venga audito al Bundestang

22 Agosto 2025 15:00
Documenti trapelati rivelano le promesse di Clinton a Putin sulla NATO

Documenti trapelati rivelano le promesse di Clinton a Putin sulla NATO

22 Agosto 2025 14:00
Vertice Putin-Zelensky? La risposta di Lavrov

Vertice Putin-Zelensky? La risposta di Lavrov

22 Agosto 2025 14:00
Medvedev: l'Ucraina recluta "sicari dei cartelli messicani e colombiani"

Medvedev: l'Ucraina recluta "sicari dei cartelli messicani e colombiani"

10 Agosto 2025 16:58

Federico Rampini e "il resto del mondo"

19883

Alessandro Orsini - La nuova trovata della stampa italiana per sfogare la sua frustrazione contro la Russia

19180
EUROPA

Allarme a Lampedusa: individuato in mare relitto bellico con scritte in Ebraico. Allertate le autorità

17761
EUROPA

Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo

15280
EUROPA

Marco Travaglio - Scioglietevi e sparite

13535
EUROPA

La “tavola rotonda” della guerra

12459
EUROPA

Daniele Luttazzi - Wikileaks, ecco le email che spiegano gli sforzi di Hollywood per Israele

12005

La parata in Cina per la vittoria sul nazi-fascismo e la singolare prima pagina di Repubblica

11436
ASIA

Xi Jinping difende il multilateralismo al vertice BRICS

AMERICA LATINA

Vertice BRICS: risposta unitaria ai dazi statunitensi

NORD-AMERICA

Jeffrey Sachs: «La NATO avrebbe dovuto essere sciolta nel 1990»

CINA

Peskov: "Putin si sente a casa in Cina"

RUSSIA

Putin al vertice SCO rivela le 2 principali cause della guerra in Ucraina

Nord Stream. Sahra Wagenknecht chiede che Zelensky venga audito al Bundestang

Documenti trapelati rivelano le promesse di Clinton a Putin sulla NATO

RUSSIA

Vertice Putin-Zelensky? La risposta di Lavrov

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

  • 21 Luglio 2025 18:00
Il nuovo ordine mondiale di Loretta Napoleoni Il nuovo ordine mondiale

Il nuovo ordine mondiale

  • 04 Settembre 2025 08:00
Bye bye occidente: Lo SCO vara la sua Banca di Sviluppo di Giuseppe Masala Bye bye occidente: Lo SCO vara la sua Banca di Sviluppo

Bye bye occidente: Lo SCO vara la sua Banca di Sviluppo

  • 02 Settembre 2025 14:00
"Non ce ne andremo". Il popolo di Gaza che resiste e che ha qualcosa di dire al mondo di Michelangelo Severgnini "Non ce ne andremo". Il popolo di Gaza che resiste e che ha qualcosa di dire al mondo

"Non ce ne andremo". Il popolo di Gaza che resiste e che ha qualcosa di dire al mondo

  • 05 Settembre 2025 11:00
Il Triangolo di Primakov: Una Nuova Dinamica Geopolitica Il Triangolo di Primakov: Una Nuova Dinamica Geopolitica

Il Triangolo di Primakov: Una Nuova Dinamica Geopolitica

  • 04 Settembre 2025 14:00
I segreti del tè Longjing del Lago Occidentale di Hangzhou   Una finestra aperta I segreti del tè Longjing del Lago Occidentale di Hangzhou

I segreti del tè Longjing del Lago Occidentale di Hangzhou

  • 19 Agosto 2025 11:00
La storia più ampia della produzione intelligente cinese dispiegata in una fabbrica nella Cina orientale La storia più ampia della produzione intelligente cinese dispiegata in una fabbrica nella Cina orientale

La storia più ampia della produzione intelligente cinese dispiegata in una fabbrica nella Cina orientale

  • 22 Agosto 2025 11:00
Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta

Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta

  • 20 Luglio 2025 19:00
Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo di Francesco Santoianni Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo

Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo

  • 02 Settembre 2025 22:00
Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana di Raffaella Milandri Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana

Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana

  • 09 Agosto 2025 14:26
Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente di Francesco Erspamer  Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente

Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente

  • 29 Agosto 2025 08:00
La parata in Cina per la vittoria sul nazi-fascismo e la singolare prima pagina di Repubblica di Paolo Desogus La parata in Cina per la vittoria sul nazi-fascismo e la singolare prima pagina di Repubblica

La parata in Cina per la vittoria sul nazi-fascismo e la singolare prima pagina di Repubblica

  • 03 Settembre 2025 19:00
Internazionalisti si mobilitano a Roma in difesa della rivoluzione bolivariana di Geraldina Colotti Internazionalisti si mobilitano a Roma in difesa della rivoluzione bolivariana

Internazionalisti si mobilitano a Roma in difesa della rivoluzione bolivariana

  • 31 Agosto 2025 16:00
Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO? Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO?

Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO?

  • 05 Agosto 2025 08:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
Xi incontra i leader dell'UE a Pechino di Gao Jian Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

  • 26 Luglio 2025 14:58
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Vladivostok. La risposta di Putin ai "volenterosi" di Marinella Mondaini Vladivostok. La risposta di Putin ai "volenterosi"

Vladivostok. La risposta di Putin ai "volenterosi"

  • 05 Settembre 2025 17:00
Mattarella, l'Europa e le guerre non dichiarate di Giuseppe Giannini Mattarella, l'Europa e le guerre non dichiarate

Mattarella, l'Europa e le guerre non dichiarate

  • 08 Settembre 2025 14:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Cina e Russia iniziano a unire il nuovo mondo multipolare di Michele Blanco Cina e Russia iniziano a unire il nuovo mondo multipolare

Cina e Russia iniziano a unire il nuovo mondo multipolare

  • 03 Settembre 2025 14:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40
50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà di Fabrizio Verde 50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

  • 08 Agosto 2025 17:06

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti