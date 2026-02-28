Aggressione di Usa e Israele all'Iran. La prima risposta ufficiale di Hezbollah

Il sito The Cradle pubblica il primo comunicato ufficiale di Hezbollah dopo l'aggressione di Israele e Usa all'Iran. Di seguito la traduzione in italiano.





Comunicato del 28 febbraio 2026





"Hezbollah condanna la perfida aggressione degli Stati Uniti e di Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran, che segue mesi di minacce sioniste e americane volte a soggiogare l'Iran, costringerlo alla resa e privarlo del suo diritto naturale e legittimo di possedere capacità nucleari pacifiche e di sviluppare capacità missilistiche difensive come altre nazioni del mondo.

Questa nuova aggressione, che costituisce una palese violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, perpetua l'arroganza e la tirannia esercitate dall'amministrazione statunitense e dall'entità sionista criminale nella nostra regione, nel disperato tentativo di destabilizzarla, sottomettere i suoi popoli e costringerli ad accettare schemi di dominio e occupazione.

Ciò che sta accadendo oggi, dopo il fallimento della guerra di dodici giorni condotta dal nemico israeliano con il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti, conferma che il problema non è mai stato il programma nucleare iraniano. Piuttosto, risiede nel rifiuto dell'esistenza di uno Stato forte e autosufficiente nella regione, uno Stato che mantenga la sua sovranità e la sua indipendenza decisionale, preservi la sua ricchezza, sviluppi le sue capacità, rifiuti di aderire al sistema di dipendenza dagli Stati Uniti, sostenga i popoli liberi e oppressi in tutto il mondo e funga da barriera contro i piani sionisti-americani nella regione. Vogliono entità deboli ed esauste, facili da controllare e dominare, che aprano la strada ai loro piani coloniali e di occupazione.

Questa aggressione non farà altro che rendere la Repubblica Islamica dell'Iran e il suo popolo più forti, più risoluti e più impegnati a difendere i propri diritti legittimi. L'Iran ha dimostrato, nel corso di decenni di sanzioni, minacce e attacchi, di essere uno Stato resiliente e potente che non può essere sottomesso, sostenuto da una popolazione orgogliosa e unita nella difesa della propria dignità e sovranità.

Hezbollah, pur dichiarando la sua piena solidarietà alla Repubblica Islamica dell'Iran, alla sua leadership e al suo popolo, invita i paesi e i popoli della regione a contrastare questo piano aggressivo e a riconoscerne la pericolosità. Se non verrà fermato, le sue gravi conseguenze colpiranno tutti senza eccezioni. Siamo fiduciosi che i nemici americani e israeliani riceveranno un duro colpo e non otterranno altro che un fallimento dalla loro aggressione tirannica e criminale".