Caitlin Johnstone - I conservatori americani sono dei disgustosi truffatori

di Caitlin Johnstone*

Dopo aver trascorso giorni ad applaudire con entusiasmo il bizzarro atto di aggressione imperialista di Trump, volto a deporre il presidente del Venezuela, accusandolo di essere un tiranno assassino, i repubblicani degli Stati Uniti si stanno dando da fare per giustificare l'omicidio a sangue freddo di una madre di tre figli da parte di un agente dell'ICE a Minneapolis.

La sparatoria è stata ripresa in video da diverse angolazioni, e da ogni angolazione sembra del tutto ingiustificabile per gli standard di qualsiasi essere umano normale. L'agente probabilmente se la caverà usando la solita difesa del "temeva per la sua vita", sostenendo di aver creduto che la donna lo avrebbe investito con la sua auto. Ma quando spari ripetutamente con la pistola contro il finestrino laterale del veicolo sai di non correre alcun rischio di essere investito. Lui le ha seguito la testa con la pistola ben dopo essere stato fuori pericolo e ha premuto il grilletto comunque, sparandole alla tempia dal lato del veicolo.

Come ha osservato un commentatore libertario, si è trattato “meno di un 'ha fatto X, quindi devo spararle', e più di un 'ha fatto X, quindi posso spararle'”.

Eppure questo omicidio viene trattato come una questione di parte, con esponenti della sinistra e democratici che denunciano le azioni dell'attentatore e quelli della destra che le difendono ferocemente.

Lo stesso presidente si è preso la briga di intervenire, affermando falsamente su Truth Social che la donna "ha investito l'agente dell'ICE" e che "è difficile credere che sia vivo, ma ora si sta riprendendo in ospedale". Chiunque guardi i video può vedere che si tratta di una bugia.

Come osserva Brad Reed per Common Dreams ," i video dei testimoni oculari girati sulla scena dell'incidente, tuttavia, non mostrano affatto l'agente investito. Anzi, si può vedere l'agente camminare dopo aver sparato, senza alcun segno di ferite. In effetti, il video pubblicato da Trump sul suo Truth Social, che secondo lui mostra l'agente investito, non mostra affatto l'agente che viene investito, ma piuttosto che si sposta in sicurezza mentre l'auto inizia a muoversi".

I conservatori americani sono delle vere e proprie frodi.

Fingono di opporsi alla tirannia, ma ogni volta che la polizia spara cominciano a leccare freneticamente gli stivali.

Fingono di opporsi alla guerra e applaudono il bellicismo di Trump.

Fingono di essere cristiani e ignorano la maggior parte del Nuovo Testamento.

Fingono di sostenere la libertà di parola e poi sostengono Trump nel soffocare i discorsi critici nei confronti di Israele.

Fingono di sostenere lo stato di diritto e poi applaudono quando Trump rapisce apertamente il presidente di una nazione sovrana per rubarne il petrolio.

Fingono di opporsi al governo dominante e poi applaudono i budget militari da mille miliardi di dollari e l'espansione dei dipartimenti governativi per inondare le strade di teppisti armati.

Non è che siano ipocriti. Sono bugiardi. Sono leccapiedi servili e assetati di potere, e poi inventano un sacco di storie false su se stessi per farsi credere persone perbene.

Non sono persone perbene. Sono guerrafondai genocidi con la lingua saldamente inserita nell'ano delle persone più potenti del pianeta. Sono tutto ciò che fingono di odiare. Sono tutto ciò che non va in questo mondo.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

