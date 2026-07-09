Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • ASIA

Cartolina dalla Transoxania

L’iniziativa “Marco Polo” per la pace, la cultura e lo sviluppo sostenibile

583
Cartolina dalla Transoxania

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


Khiva, Uzbekistan   |   7 luglio 2026   |   Jeffrey e Sonia Sachs

La Transoxania, antico nome greco dell’odierno Uzbekistan, è stata teatro di molte delle grandi svolte della storia. Il nome indica le terre al di là del fiume Oxus, che oggi chiamiamo Amu Darya, il fiume che per millenni ha dato vita alle oasi di questa regione desertica e l’ha resa un nodo centrale della Via della Seta. Fu proprio in Transoxania che Alessandro Magno combatté alcune delle sue campagne più dure, contro il popolo persiano orientale noto come Sogdiani. 

Le battaglie terminarono quando Alessandro prese in moglie la sua sposa sogdiana, Roxana — «Piccola Stella» nell’antica lingua iraniana — attirando così i Sogdiani dalla sua parte. Anche il nostro autista locale, un uomo allegro, si chiama Iskander (Alessandro). Lo stesso nome è stato portato con orgoglio per ventitré secoli nella terra che i Macedoni conquistarono alla loro causa.

I Sogdiani erano qui ben prima di Alessandro, prima di Roma e più di due millenni prima del mondo dominato dall’Occidente degli ultimi secoli. I fratelli Polo passarono da queste parti circa 750 anni fa.  E in questa regione antica e incantevole è arrivata oggi la nostra piccola carovana di auto elettriche.  

Siamo giunti al centro del mondo così come lo conoscevano il mondo antico e quello medievale. Questo è il punto di snodo tra la Cina e la Persia, l’India e la steppa, il luogo in cui la seta, la carta, le fedi e i numeri con cui contiamo hanno cambiato mano. Ora sta diventando una destinazione del XXI secolo per il turismo, il commercio e la cultura lungo il nuovo «corridoio centrale» che collega nuovamente l’Europa e la Cina.

Mentre percorrevamo questa strada, l’America ha festeggiato il suo 250° anniversario. Duecentocinquanta anni sono un battito di ciglia in Transoxania. Provo un grande dolore nel vedere come si sia comportato il giovane impero statunitense — scagliandosi contro civiltà antiche, gli iraniani su tutti, un popolo la cui arte di governare, la cui poesia e la cui scienza risalgono a un periodo circa dieci volte più lungo della breve vita nazionale degli Stati Uniti. Come sappiamo, la guerra capricciosa degli Stati Uniti contro l’Iran quest’anno non è andata bene.

Nelle antiche mura della città e nelle antiche madrasse di Khiva si cela una saggezza che Washington farebbe bene a riscoprire: le grandi e antiche nazioni non vanno costrette alla sottomissione con la forza, ma vanno affrontate nel commercio da pari a pari. La pace, l’obiettivo principale del nostro viaggio sulle orme di Marco Polo, inizia con l’umiltà di fronte alla dignità degli altri popoli.

Il centro storico fortificato di Khiva — l’Itchan Kala — è una città medievale meravigliosamente conservata, con i suoi bastioni in mattoni di fango che al crepuscolo brillano di una luce ambrata, i suoi minareti e madrasse e il robusto fusto turchese della Kalta Minor, rimasta incompiuta, che si erge al suo interno. Ne sono incantato. Eppure questa città fortificata non è un semplice pezzo da museo. Circa duemila persone vivono ancora all’interno delle antiche mura, mandando i propri figli a scuola lungo vicoli levigati da mille anni di commercianti e artigiani. Qui si susseguono strati su strati di civiltà — khwarezmiana, persiana, turca, mongola, timuride, uzbeka, russa — e il tutto è ancora oggi una parte viva e attiva della città. È una meraviglia: un luogo che porta avanti tutto il proprio passato senza smettere di essere una casa.

Questa regione, chiamata Transoxania dagli antichi Greci e Uzbekistan per noi, rimane un crocevia di molte grandi civiltà, che si sono mescolate tra loro anziché sostituirsi a vicenda. Il mondo persiano ha donato a questa terra la sua poesia e il suo genio amministrativo. Il mondo greco ha lasciato i suoi Iskander e città che oggi portano nomi come Khujand, in Tagikistan (un tempo nota come Alessandria Eschate, ovvero Alessandria l’Estrema).  I popoli turcofoni hanno dato origine alla lingua uzbeka e a parte della popolazione che oggi affolla queste strade. Anche il cristianesimo era presente qui, soprattutto sotto forma delle chiese nestoriane che un tempo costellavano la Via della Seta fino alla Cina. A Bukhara, dove ci recheremo oggi, sopravvivono le tracce di un’antica comunità ebraica, gli ebrei di Bukhara, che qui hanno pregato, commerciato e cantato per millenni. Tutti questi fili civilizzatori sono ancora visibili nel tessuto di questa straordinaria regione.

Dopo Bukhara — città di pellegrini, studiosi e santi — raggiungeremo Samarcanda, il gioiello al centro della Transoxania. Samarcanda era la capitale del vasto impero di Timur, che l’Europa conobbe come Tamerlano: un conquistatore brutale come pochi nella storia, eppure anche il fondatore di una dinastia che rese questa città un faro di arte e cultura. È suo nipote che desidero soprattutto onorare lì. Ulugh Beg — principe, sultano e, soprattutto, astronomo — costruì sulla collina di Samarcanda uno dei più grandi osservatori del mondo premoderno, dotato di un sestante così imponente che il suo arco era incassato in profondità nella roccia. Lì, nell’arco di diciassette anni, lui e il suo team di matematici misurarono i cieli con una precisione che l’Europa non poteva allora eguagliare.

Dal cuore della Via della Seta, con la polvere di Khiva sui nostri sandali e le cupole blu di Samarcanda ancora davanti a noi — i nostri più calorosi saluti e i nostri più sinceri auguri di pace per tutte le nazioni, sia quelle antiche che quelle più giovani.

Jeff e Sonia

----------------------
 
Per seguire il “Marco Polo Drive of Peace” sui social media e sul web: 

YouTube: https://www.youtube.com/@themarcopolodrive

Instagram: https://www.instagram.com/themarcopolodrive/

TikTok: https://www.tiktok.com/@themarcopolodrive

Facebook: https://www.facebook.com/themarcopolodrive/

X: https://x.com/marcopolodrive

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/the-marco-polo-drive/?trk=public_post_feed-actor-name

Website: https://themarcopolodrive.com/

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Il Lussemburgo fa (definitivamente) cadere la maschera sul riarmo della NATO

Il Lussemburgo fa (definitivamente) cadere la maschera sul riarmo della NATO

09 Luglio 2026 17:00
Il Regno Unito trasforma l’Artico in un Far West senza regole

Il Regno Unito trasforma l’Artico in un Far West senza regole

07 Luglio 2026 16:39
Chi si occupa di immaginare il nuovo ordine mondiale? La Cina, una proposta ancora poco discussa in Occidente

Chi si occupa di immaginare il nuovo ordine mondiale? La Cina, una proposta ancora poco discussa in Occidente

07 Luglio 2026 14:00
Nato per leccare (di Marco Travaglio)

Nato per leccare (di Marco Travaglio)

07 Luglio 2026 08:00
Tutte le volte che Giorgia Meloni ha esaltato il MAGA

Tutte le volte che Giorgia Meloni ha esaltato il MAGA

07 Luglio 2026 07:00
La guerra di Trump al welfare europeo (di Alberto Negri)

La guerra di Trump al welfare europeo (di Alberto Negri)

07 Luglio 2026 07:00
Lampedusa, laboratorio europeo di un'ipocrisia lunga vent'anni

Lampedusa, laboratorio europeo di un'ipocrisia lunga vent'anni

06 Luglio 2026 21:16
Ma perché Donald Trump continua ad insultare l'Italia? La risposta è molto semplice

Ma perché Donald Trump continua ad insultare l'Italia? La risposta è molto semplice

06 Luglio 2026 12:00
NORD-AMERICA

Ma perché Donald Trump continua ad insultare l'Italia? La risposta è molto semplice

38348
RUSSIA

Il messaggio di Putin ai soldati e ai "pseudo-pacificatori europei"

15803
NORD-AMERICA

Mondiale della Vergogna: la polizia di Dallas aggredisce lo staff della nazionale egiziana (VIDEO)

13902
EUROPA

Nato per leccare (di Marco Travaglio)

12566
RUSSIA

Konstantinovka: l'Ucraina perde il suo baluardo e il fronte si sgretola verso Kramatorsk

12240
RUSSIA

Da Mosca su Kiev la risposta russa al vertice NATO a Ankara

9492
EUROPA

Sugli "inesistenti progressi militari russi": la propaganda liberal-atlantista vs la realtà dei numeri

9404
RUSSIA

Così l'Ucraina riempie le trincee: la denuncia di Die Welt

9083
RUSSIA

Attacchi ai civili: duro monito del Cremlino al regime di Kiev

CINA

Guerra USA-Iran, Pechino frena l'escalation: 'La forza non serve a nessuno'

ASIA

Petrolio alle stelle: l'attacco degli USA e la mossa sull'Iran fanno impennare il Brent

ASIA

Mondiali, l'allenatore dell'Egitto chiede di "lasciare vivere il popolo palestinese"

RUSSIA

Liberazione di Konstantinovka: le parole del Cremlino

CINA

Cina: "Esortiamo gli USA a porre immediatamente fine al blocco, alla coercizione e alla pressione contro Cuba"

MEDITERRANEO

Siria, esplosioni a Damasco: giallo sul convoglio di Macron, ore di altissima tensione

ASIA

Iran, duro avvertimento a Trump: "Niente trattative finché continuano le minacce"

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia di Alessandro Bartoloni I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

  • 06 Luglio 2026 15:52
L'illusione dell’alleato privilegiato L'illusione dell’alleato privilegiato

L'illusione dell’alleato privilegiato

  • 09 Luglio 2026 08:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela di Fabrizio Verde Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

  • 29 Giugno 2026 15:16
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
Dorsi e ridorsi della storia di Michelangelo Severgnini Dorsi e ridorsi della storia

Dorsi e ridorsi della storia

  • 06 Luglio 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre   Una finestra aperta Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

  • 08 Luglio 2026 14:30
Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

  • 25 Giugno 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
ShadowNet dietro le rivolte di Belfast? di Francesco Santoianni ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

  • 29 Giugno 2026 08:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano di Paolo Desogus Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

  • 06 Luglio 2026 12:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Da Gaza al Corno e a Suez, la geopolitica dell’infanticidio. EGITTO, L’OTTAVA PIAGA Fulvio Grimaldi - Da Gaza al Corno e a Suez, la geopolitica dell’infanticidio. EGITTO, L’OTTAVA PIAGA

Fulvio Grimaldi - Da Gaza al Corno e a Suez, la geopolitica dell’infanticidio. EGITTO, L’OTTAVA PIAGA

  • 07 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Liberali e nazionalisti: trova le differenze di Giuseppe Giannini Liberali e nazionalisti: trova le differenze

Liberali e nazionalisti: trova le differenze

  • 01 Luglio 2026 15:00
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari di Michele Blanco Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

  • 07 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti