Cartolina dalla Transoxania



Khiva, Uzbekistan | 7 luglio 2026 | Jeffrey e Sonia Sachs



La Transoxania, antico nome greco dell’odierno Uzbekistan, è stata teatro di molte delle grandi svolte della storia. Il nome indica le terre al di là del fiume Oxus, che oggi chiamiamo Amu Darya, il fiume che per millenni ha dato vita alle oasi di questa regione desertica e l’ha resa un nodo centrale della Via della Seta. Fu proprio in Transoxania che Alessandro Magno combatté alcune delle sue campagne più dure, contro il popolo persiano orientale noto come Sogdiani.

Le battaglie terminarono quando Alessandro prese in moglie la sua sposa sogdiana, Roxana — «Piccola Stella» nell’antica lingua iraniana — attirando così i Sogdiani dalla sua parte. Anche il nostro autista locale, un uomo allegro, si chiama Iskander (Alessandro). Lo stesso nome è stato portato con orgoglio per ventitré secoli nella terra che i Macedoni conquistarono alla loro causa.

I Sogdiani erano qui ben prima di Alessandro, prima di Roma e più di due millenni prima del mondo dominato dall’Occidente degli ultimi secoli. I fratelli Polo passarono da queste parti circa 750 anni fa. E in questa regione antica e incantevole è arrivata oggi la nostra piccola carovana di auto elettriche.

Siamo giunti al centro del mondo così come lo conoscevano il mondo antico e quello medievale. Questo è il punto di snodo tra la Cina e la Persia, l’India e la steppa, il luogo in cui la seta, la carta, le fedi e i numeri con cui contiamo hanno cambiato mano. Ora sta diventando una destinazione del XXI secolo per il turismo, il commercio e la cultura lungo il nuovo «corridoio centrale» che collega nuovamente l’Europa e la Cina.

Mentre percorrevamo questa strada, l’America ha festeggiato il suo 250° anniversario. Duecentocinquanta anni sono un battito di ciglia in Transoxania. Provo un grande dolore nel vedere come si sia comportato il giovane impero statunitense — scagliandosi contro civiltà antiche, gli iraniani su tutti, un popolo la cui arte di governare, la cui poesia e la cui scienza risalgono a un periodo circa dieci volte più lungo della breve vita nazionale degli Stati Uniti. Come sappiamo, la guerra capricciosa degli Stati Uniti contro l’Iran quest’anno non è andata bene.

Nelle antiche mura della città e nelle antiche madrasse di Khiva si cela una saggezza che Washington farebbe bene a riscoprire: le grandi e antiche nazioni non vanno costrette alla sottomissione con la forza, ma vanno affrontate nel commercio da pari a pari. La pace, l’obiettivo principale del nostro viaggio sulle orme di Marco Polo, inizia con l’umiltà di fronte alla dignità degli altri popoli.

Il centro storico fortificato di Khiva — l’Itchan Kala — è una città medievale meravigliosamente conservata, con i suoi bastioni in mattoni di fango che al crepuscolo brillano di una luce ambrata, i suoi minareti e madrasse e il robusto fusto turchese della Kalta Minor, rimasta incompiuta, che si erge al suo interno. Ne sono incantato. Eppure questa città fortificata non è un semplice pezzo da museo. Circa duemila persone vivono ancora all’interno delle antiche mura, mandando i propri figli a scuola lungo vicoli levigati da mille anni di commercianti e artigiani. Qui si susseguono strati su strati di civiltà — khwarezmiana, persiana, turca, mongola, timuride, uzbeka, russa — e il tutto è ancora oggi una parte viva e attiva della città. È una meraviglia: un luogo che porta avanti tutto il proprio passato senza smettere di essere una casa.

Questa regione, chiamata Transoxania dagli antichi Greci e Uzbekistan per noi, rimane un crocevia di molte grandi civiltà, che si sono mescolate tra loro anziché sostituirsi a vicenda. Il mondo persiano ha donato a questa terra la sua poesia e il suo genio amministrativo. Il mondo greco ha lasciato i suoi Iskander e città che oggi portano nomi come Khujand, in Tagikistan (un tempo nota come Alessandria Eschate, ovvero Alessandria l’Estrema). I popoli turcofoni hanno dato origine alla lingua uzbeka e a parte della popolazione che oggi affolla queste strade. Anche il cristianesimo era presente qui, soprattutto sotto forma delle chiese nestoriane che un tempo costellavano la Via della Seta fino alla Cina. A Bukhara, dove ci recheremo oggi, sopravvivono le tracce di un’antica comunità ebraica, gli ebrei di Bukhara, che qui hanno pregato, commerciato e cantato per millenni. Tutti questi fili civilizzatori sono ancora visibili nel tessuto di questa straordinaria regione.

Dopo Bukhara — città di pellegrini, studiosi e santi — raggiungeremo Samarcanda, il gioiello al centro della Transoxania. Samarcanda era la capitale del vasto impero di Timur, che l’Europa conobbe come Tamerlano: un conquistatore brutale come pochi nella storia, eppure anche il fondatore di una dinastia che rese questa città un faro di arte e cultura. È suo nipote che desidero soprattutto onorare lì. Ulugh Beg — principe, sultano e, soprattutto, astronomo — costruì sulla collina di Samarcanda uno dei più grandi osservatori del mondo premoderno, dotato di un sestante così imponente che il suo arco era incassato in profondità nella roccia. Lì, nell’arco di diciassette anni, lui e il suo team di matematici misurarono i cieli con una precisione che l’Europa non poteva allora eguagliare.

Dal cuore della Via della Seta, con la polvere di Khiva sui nostri sandali e le cupole blu di Samarcanda ancora davanti a noi — i nostri più calorosi saluti e i nostri più sinceri auguri di pace per tutte le nazioni, sia quelle antiche che quelle più giovani.

Jeff e Sonia

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