La guerra di Trump al welfare europeo (di Alberto Negri)
2714
di Alberto Negri*
Secondo Trump i Paesi europei hanno scaricato il peso della spesa militare sulla Nato potendo così destinare ingenti budget ai propri sistemi di welfare state (sanità, pensioni, ammortizzatori sociali).
La pretesa di Trump (ma lo era anche di Obama e Biden) è che l'Europa aumenti la spesa per la difesa nazionale, il che impone ai governi di tagliare la spesa sociale. Dopo i dazi alla Ue, Trump vuole forzare l'Europa a rifare il suo modello economico e sociale.
Per questo ci tratta da nemici, anzi da comunisti, come dice. E i soldi vanno a lui: 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee in Usa e 200mila nuovi posti di lavoro. Gli Usa perdono ai mondiali di calcio, perdono con l'Iran a Hormuz ma non con noi.
*Post Facebook del 7 luglio 2026