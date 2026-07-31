Ceuta. Madrid convoca l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni di Meloni

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Crisi diplomatica in corso tra Italia e Spagna con il governo Meloni che ha formalmente chiesto che Madrid venga espulsa dall'area Schengen, dopo che migliaia di migranti hanno fatto irruzione nell'enclave spagnola in Marocco di Ceuta. «Le immagini provenienti da Ceuta sono scioccanti e dimostrano, ancora una volta, che l'immigrazione clandestina incontrollata rappresenta una vera minaccia per la sicurezza delle frontiere europee», ha scritto su X la prima ministra italiana Giorgia Meloni. «Siamo pronti ad agire — anche attraverso misure straordinarie — per difendere i nostri confini e garantire la sicurezza dei cittadini», ha aggiunto.

Scrive oggi Politico come "Meloni, insieme al vice primo ministro Matteo Salvini e al ministro degli Esteri Antonio Tajani, hanno chiesto la sospensione dell'accordo di Schengen, ovvero l'esclusione della Spagna dall'area di libera circolazione. Tajani ha attribuito la responsabilità dei disordini di Ceuta alla politica migratoria del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, definendola «profondamente sbagliata» e sostenendo che «costituisce un incentivo alla tratta di esseri umani».

La dura presa di posizione del governo italiano, prosegue Politico, ha suscitato una severa reprimenda da parte del ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano — segno di grave disappunto diplomatico — per chiedere spiegazioni. «Questo messaggio è indegno del ministro degli Esteri di un paese partner e amico dal quale ci aspettiamo solidarietà europea, non demagogia di parte», ha ribattuto in una risposta pubblica a Tajani su X.

Manfred Weber, presidente del Partito Popolare Europeo (PPE), ha chiesto un intervento più deciso in materia di migrazione, scrivendo su X: «Questo dimostra una cosa: il Patto sulla migrazione e il regolamento sui rimpatri devono essere applicati oggi, non domani». Il commissario europeo per la Migrazione Magnus Brunner ha affermato che la Commissione ha sostenuto la Spagna nel proteggere l'integrità dei suoi confini e si è messo in contatto con il ministro dell'Interno spagnolo.

Un portavoce della Commissione dell'UE ha dichiarato di aver accolto con favore «la stretta cooperazione tra il Marocco e la Spagna per affrontare questi flussi e garantire il rapido rimpatrio di coloro che sono entrati illegalmente a Ceuta», aggiungendo che il Marocco è «un partner fondamentale e affidabile dell'UE».