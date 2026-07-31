Cina, Xi Jinping ordina la modernizzazione IA dell'esercito cinese

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato le forze armate del Paese ad accelerare la modernizzazione della difesa nazionale, delineando un piano incentrato sulle tecnologie di punta. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Xinhua, dando conto di una sessione di studio dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese svoltasi giovedì a Pechino.

Nel corso dell'incontro, Xi ha indicato la necessità di rafforzare l'impiego militare delle tecnologie intelligenti e dei sistemi senza equipaggio, di potenziare le reti informative e di costruire progressivamente un apparato militare "intelligente", capace di tutelare in modo efficace la sovranità e la sicurezza nazionale.

La riunione, presieduta dallo stesso Xi, cade a pochi giorni dalla Giornata dell'Esercito, che si celebra il 1° agosto, e si inserisce in un'agenda strategica di lungo periodo. Il leader cinese ha collocato questo salto tecnologico e operativo nel quadro del 15° Piano quinquennale, sottolineando che occorre «promuovere con elevati standard qualitativi la modernizzazione della difesa nazionale e delle Forze Armate», in vista dell'obiettivo del centenario della fondazione dell'Esercito Popolare di Liberazione, che ricorrerà nel 2027.

Questo processo di ammodernamento, ha precisato Xi, rappresenta il sostegno strategico indispensabile per il rilancio della nazione attraverso quella che il Partito definisce una «modernizzazione in stile cinese».

Xi ha inoltre ribadito la necessità di garantire la leadership assoluta del Partito sulle truppe, chiedendo di proseguire con fermezza la lotta alla corruzione nei ranghi militari, come garanzia di solidità istituzionale, integrità e piena efficienza operativa. Per accrescere l'effettiva capacità di combattimento, il presidente ha infine sollecitato il consolidamento delle capacità strategiche nazionali attraverso una più stretta integrazione tra il settore militare e quello civile.