Componenti per missili all'Iran? La dura smentita della Cina che gela Tel Aviv

La Cina ha respinto le accuse di Israele di sostegno militare all'Iran e ha ribadito il suo impegno per la de-escalation e il dialogo regionale.

In un'intervista alla CBS, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che, durante l'aggressione congiunta israelo-americana contro l'Iran, la Cina ha fornito a Teheran "un certo supporto e componenti specifici per la produzione di missili".

Interpellato in merito a queste accuse, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha dichiarato martedì: "Respingiamo queste accuse infondate e prive di basi ", aggiungendo che la Cina aveva già chiarito la propria posizione sulla questione in diverse occasioni.

Ha spiegato che Pechino è "impegnata a promuovere la de-escalation e i colloqui di pace per porre fine al conflitto" tra Iran e Stati Uniti.

“La Cina ha chiarito la sua posizione in numerose occasioni. In quanto grande potenza responsabile, la Cina adempie sempre ai suoi obblighi internazionali”, ha aggiunto il portavoce.

Guo ha inoltre condannato le recenti sanzioni imposte dagli Stati Uniti a 12 individui ed entità per i loro presunti legami con l'Iran, affermando che Pechino si oppone fermamente alle "sanzioni unilaterali".

Ha inoltre affermato che la "priorità assoluta" in Medio Oriente è "evitare a tutti i costi la ripresa dei combattimenti, piuttosto che approfittare della situazione per screditare la Cina".