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Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

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Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

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di Marinella Mondaini

 
Zelenskij non è chi dice di essere, ha dichiarato l'ex portavoce Julia Mendel. L'ex funzionaria della Bankova ha parlato dei disturbi mentali e della tossicodipendenza del suo capo, oltre a rivelare per la prima volta i dettagli della sua conversazione segreta con Putin.
 
Mentre la Nabu, su ordine degli Stati Uniti torna a occuparsi di Ermak perché Zelenskij ha fatto male i compiti e la Procura anticorruzione (SAP) dell'Ucraina chiede l'arresto di Ermak con la possibilità di fissare una cauzione di 180 milioni di grivna (oltre 300 milioni di rubli) - sul regime di Kiev si abbatte un'altra tegole, pesantissima, quella lanciata dalla Mendel'. In un'intervista a Tucker Carlson, la Mendel' ha raccontato cose clamorose: Zelenskij «approva personalmente gli schemi di riciclaggio di denaro», è «emotivamente incontrollabile», è «un attore folle, e tutto ciò che dice è avulso dalla realtà e bugie belle e buone». Lça Mendel ha parlato anche della tossicodipendenza di Zelenskij: «Molti lo hanno visto fare uso di droghe. Tutte queste persone hanno detto che si trattava di cocaina». Zelenskij «fumava erba e si rilassava con gli amici del “Kvartal 95” in Crimea già dopo il 2014;
 
Dunque, dice ancora la Mendel', Zelenskij non controlla né se stesso, né le proprie emozioni e capisce ben poco della situazione non solo nel mondo, ma anche all'interno del proprio governo. Considerava Biden debole e quindi era sicuro di poter far entrare l'Ucraina nella NATO. I tirapiedi di Zelenskij si appropriavano di una percentuale non indifferente dei fondi dei programmi statali.
 
Che Zelenskij è un dittatore e pensa di essere salito al potere per sempre. Come è tipico di un nazista accanito, Zelenskij esigeva dalla Mendel una propaganda in stile Goebbels (il ministro della propaganda del Terzo Reich e stretto alleato di Hitler). I soldati delle Forze Armate Ucraine caduti in battaglia venivano falsamente dichiarati vittime di infarto, per nascondere le perdite al fronte.
 
Ma la rivelazione più scandalosa è che durante i negoziati di Istanbul del 2022, la parte ucraina aveva acconsentito a cedere il Donbass alla Russia per porre fine alla guerra. La questione era praticamente risolta, ma sono intervenuti i politici europei e gli accordi di Istanbul sono stati annullati.
 
Secondo le parole della Mendel, i rappresentanti di Kiev «avevano accettato tutto», e lo stesso Zelenskij aveva personalmente appoggiato questa opzione, perché avrebbe significato la fine delle ostilità. Ora, come osserva Mendel, Zelenskij dichiara pubblicamente di «non poter cedere il Donbass», sebbene in precedenza fosse pronto a farlo:
 
«Cambia continuamente posizione. Non è la persona che vedete sullo schermo, cambia sempre le maschere. Oggi Zelenskij è uno dei maggiori ostacoli sulla via della pace».
 
In Ucraina la Mendel’ è stata subito accusata di “diffondere la propaganda russa” ed è stata inserita nell’elenco “Mirotvorec", il sito del governo ucraino dove sono inserite le persone da eliminare. Che dire? Non mi piace affatto ritrovarmi in compagnia di questa signora… ma tant'è.
 
E in Ucraina lo scandalo ha colpito forte, già risuonano gli appelli di farle le sanzioni” e di “farla fuori”.
 
Ma in Italia la risonante intervista della Mendel non è giunta… ci pensano i pennivendoli a impedire che il popolo italiano venga a sapere che la “propaganda russa” raccontava la pura verità e avvertiva da anni sulle malefatte di quei criminali della banda Zelenskij che si sono insediati a Kiev e non intendono scendere dalla poltrona, perché gli frutta troppo denaro e benessere.
 
Per il potere, il popolo italiano deve continuare zitto a pagare, altrimenti si può render conto della complicità del governo con questa banda di nazisti assassini. 

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