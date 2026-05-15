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Ecco come la Russia si prepara a difendere l'Avana

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Ecco come la Russia si prepara a difendere l'Avana

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Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha espresso venerdì la disponibilità di Mosca a sostenere Cuba di fronte all'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti. Il diplomatico ha comunicato la prontezza della Russia ad aiutare durante un incontro bilaterale con il suo omologo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. L'incontro si è svolto a Nuova Delhi, a margine del vertice dei ministri degli Esteri dei BRICS.

Durante l'incontro, le parti hanno dialogato "in un tono amichevole e costruttivo", esaminando le questioni chiave all'ordine del giorno bilaterale e scambiandosi opinioni su problemi regionali e internazionali. Entrambe le parti hanno ribadito la loro opposizione all'applicazione di sanzioni unilaterali che eludono la Carta delle Nazioni Unite .

"La parte russa ha espresso la propria disponibilità a sostenere L'Avana nel raggiungimento della sua giusta richiesta che gli Stati Uniti pongano immediatamente fine all'embargo commerciale, economico e finanziario contro l'isola, nonché rimuovano Cuba dalla lista statunitense degli 'Stati sponsor' del terrorismo", si legge nella dichiarazione del Ministero degli Esteri russo.

La dichiarazione aggiunge che, "nel contesto di un'escalation senza precedenti della situazione", Mosca ha ribadito la propria disponibilità a fornire a Cuba il necessario sostegno politico, diplomatico e materiale .

Gli Stati Uniti mantengono un embargo economico e commerciale contro Cuba  da oltre sessant'anni . L'embargo, che ha un impatto grave sull'economia del Paese, è stato ora rafforzato con numerose misure coercitive e unilaterali adottate dalla Casa Bianca.

Minaccia per Cuba

Il 29 gennaio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato  un ordine esecutivo che dichiara lo  stato di "emergenza nazionale"  in risposta alla presunta  "minaccia insolita e straordinaria"  che, secondo Washington, Cuba rappresenta per la sicurezza degli Stati Uniti e della regione. Il testo accusa il governo cubano di essersi alleato con "numerosi paesi ostili", di dare rifugio a "gruppi terroristici transnazionali" e di consentire il dispiegamento sull'isola di "sofisticate capacità militari e di intelligence" provenienti da Russia e Cina.

In base a queste motivazioni, sono stati annunciati dazi doganali  contro i paesi che vendono petrolio alla nazione caraibica, insieme a minacce di ritorsioni contro coloro che agiscono contro l'ordine esecutivo della Casa Bianca.

La decisione giunge in un contesto di crescenti tensioni tra Washington e  L'Avana, che  ha sempre respinto queste accuse  e ha avvertito che difenderà la propria integrità territoriale. Il presidente cubano ha replicato  che "questa nuova misura  dimostra la natura fascista, criminale e genocida  di una cricca che ha dirottato gli interessi del popolo americano per puro tornaconto personale".

La scorsa settimana, il Segretario di Stato americano Marco Rubio  ha annunciato  l'intenzione  di imporre nuove sanzioni  contro Cuba. Ciò fa seguito alla firma, da parte di Trump,  di un  ordine esecutivo il 1° maggio che impone ulteriori misure contro il governo cubano , ampliando le restrizioni già in vigore ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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