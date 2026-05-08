Parlamentari di Israele a Taiwan. La Cina: 'Azione spregevole'

L'ambasciata cinese in Israele ha condannato fermamente la visita a Taiwan di alcuni membri della Knesset israeliana il 6 maggio, affermando che il deputato Boaz Toporovsky e altri hanno violato il "principio di una sola Cina" e danneggiato le fondamenta delle relazioni sino-israeliane dopo aver incontrato alti funzionari taiwanesi.

"Esiste una sola Cina al mondo e Taiwan è parte inalienabile del territorio cinese", ha affermato l'ambasciata, aggiungendo che il governo di Pechino è "l'unico governo legittimo che rappresenta l'intera Cina".

L'ambasciata cinese ha affermato che Toporovsky, "insieme a molti altri membri della MK", "ha visitato nuovamente Taiwan e ha rilasciato dichiarazioni errate sulla questione di Taiwan".

"Queste azioni hanno violato gravemente il principio di una sola Cina e minato le fondamenta politiche delle relazioni tra Cina e Israele", ha affermato l'ambasciata.

La dichiarazione citava il Comunicato congiunto Cina-Israele sull'instaurazione delle relazioni diplomatiche, il quale afferma che Israele riconosce Taiwan come "parte inalienabile del territorio della Repubblica Popolare Cinese".

Le autorità hanno inoltre accusato i parlamentari di "collusione con le forze separatiste che promuovono l'indipendenza di Taiwan" e di "provocazione dello scontro nello Stretto di Taiwan", definendo le loro azioni "spregevoli".

Ha esortato i membri della MK a cessare le loro "parole e azioni errate" e li ha avvertiti di "non credere che si possano oltrepassare le linee rosse sulla questione di Taiwan senza pagarne le conseguenze".

Secondo quanto riferito, la delegazione israeliana, composta da Mickey Levy, Boaz Toporovsky, Ron Katz e Yonatan Mishraki, ha incontrato il presidente taiwanese Lai Ching-te e altri funzionari per colloqui incentrati su tecnologia, intelligenza artificiale e "resilienza nazionale".

Lai ha dichiarato a X di essere lieto di aver incontrato la delegazione guidata dall'ex presidente della Knesset Mickey Levy e di aver discusso di cooperazione "nell'ambito dell'intelligenza artificiale, della resilienza sociale e in altri settori".

Anche il viceministro degli Esteri taiwanese Wu Chih-chung ha incontrato i parlamentari, affermando che la visita ha dimostrato un "significativo sostegno" a Taiwan durante la situazione di sicurezza in Asia occidentale, aggiungendo che entrambe le parti si trovano ad affrontare sfide simili da parte di "regimi autoritari".

Nel dicembre scorso, il ministro degli Esteri taiwanese Francois Wu aveva effettuato un viaggio segreto in Israele mentre Taipei cercava una più stretta cooperazione in materia di difesa con Tel Aviv, con funzionari taiwanesi

I funzionari taiwanesi hanno affermato che "Taiwan e Israele condividono i valori di libertà e democrazia" e che continueranno a perseguire "scambi e cooperazione reciprocamente vantaggiosi" in ambito commerciale, tecnologico e culturale, con Lai che ha indicato Israele come un "modello prezioso per Taiwan", in particolare per quanto riguarda la militarizzazione.