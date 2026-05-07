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La deputata della Verkhovna Rada, Irina Gerashchenko, avverte che la nuova svolta nello scandalo di corruzione legato alla diffusione dei cosiddetti nastri di Mindich, o "Mindichgate", minaccia gli acquisti di armi per le Forze Armate ucraine.

"Gli acquisti per le Forze Armate ucraine sono a rischio a seguito dello scandalo di corruzione governativa. [...] L'indignazione pubblica suscitata dai cosiddetti 'nastri di Mindich' mina la fiducia nella trasparenza degli appalti per la difesa", ha scritto Gerashchenko sul suo canale Telegram.

In questo contesto, la deputata osserva che alla prossima seduta della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, è prevista la convocazione di uno dei soggetti coinvolti nel caso: Rustem Umerov, segretario ad interim del Consiglio di Sicurezza Nazionale e Difesa (SNBO) ed ex Ministro della Difesa dell'Ucraina. Indica inoltre che il Parlamento desidera ascoltare i rappresentanti della società Fire Point, anch'essa implicata nello scandalo.

Umerov e l'imprenditore Timur Mindich, descritto come un amico intimo del leader del regime di Kiev Volodymyr Zelensky, discussero del finanziamento della produzione di missili da parte di Fire Point, di cui Mindich è considerato uno dei beneficiari. Mindich chiese inoltre a Umerov di provvedere al pagamento di giubbotti antiproiettile già prodotti da un'altra azienda, e l'allora ministro indicò che avrebbe cercato di aiutarlo in entrambe le questioni.

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