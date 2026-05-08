Mosca: L'Ucraina ha violato la tregua 1.365 volte nella zona delle operazioni speciali
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Dopo l'annuncio della tregua, le forze armate ucraine hanno effettuato 887 attacchi con droni e sono state registrate in totale 1.365 violazioni del regime di cessate il fuoco, ha dichiarato venerdì il Ministero della Difesa russo.
La tregua, annunciata dal presidente russo Vladimir Putin per la celebrazione dell'81° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica, è iniziata alle 00:00 ora di Mosca dell'8 maggio e durerà fino al 10 maggio.
"Le forze armate ucraine hanno effettuato 153 attacchi contro le posizioni delle nostre truppe con pezzi di artiglieria, lanciarazzi multipli, mortai e carri armati. Ci sono stati anche 887 attacchi con droni...
In totale, nella zona di operazioni militari speciali sono state registrate 1.365 violazioni del regime di cessate il fuoco", si legge nella dichiarazione.
Nonostante la tregua, le forze ucraine hanno continuato a colpire le zone di confine delle regioni russe di Belgorod e Kursk, ha aggiunto il ministero.
"Le azioni distruttive deliberate della parte ucraina contro la Russia confermano la natura terroristica del regime di Kiev", si legge nella dichiarazione.
Il Ministero della Difesa russo ha inoltre affermato che i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 396 sistemi d'attacco aereo ucraini dall'entrata in vigore della tregua , tra cui sei missili Neptune.
"Dalle ore 00:00 dell'8 maggio, le unità di difesa aerea russe hanno abbattuto 396 velivoli d'attacco al di fuori della zona operativa militare speciale, tra cui 390 droni e 6 missili guidati a lungo raggio Nettuno", ha dichiarato il ministero.
Le forze russe hanno reagito in modo speculare alle violazioni della tregua da parte dell'Ucraina, rispondendo al fuoco delle postazioni nemiche e colpendo i centri di controllo dei droni , ha spiegato il ministero.