Gaza, 100 milioni dagli Emirati per la nuova polizia voluta dagli USA (e controllata da Israele)

Gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato 100 milioni di dollari al Board of Peace del presidente statunitense Donald Trump per finanziare l'addestramento di una nuova forza di polizia palestinese per Gaza, secondo quanto riportato dal Times of Israel l'8 maggio, citando un funzionario statunitense e un diplomatico dell'Asia occidentale.

La creazione di una forza di sicurezza per il controllo di Gaza per conto di Israele consentirebbe, a quanto pare, a Tel Aviv di emarginare Hamas, riducendo al contempo la presenza dell'esercito israeliano, che soffre di carenza di personale.

Le forze di polizia vengono organizzate sotto l'egida del Comitato nazionale per l'amministrazione di Gaza (NCAG), un gruppo di tecnocrati palestinesi incaricato dal Consiglio per la pace e da Israele di amministrare la Striscia.

Sebbene la NCAG sia stata creata tre mesi fa, i suoi membri non sono ancora entrati nella Striscia, a quanto pare per mancanza di fondi e di sicurezza.

"Al momento non ci sono fondi disponibili", ha ammesso in privato Nickolay Mladenovas, inviato del Board of Peace, secondo quanto riferito a Reuters da un funzionario palestinese a conoscenza della questione.

La proposta prevede che la nuova forza di polizia sequestri le armi a Gaza nell'ambito degli sforzi per disarmare Hamas.

Ciononostante, Hamas non ha ancora accettato di disarmarsi, poiché Israele non ha rispettato i termini del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti e firmato nell'ottobre del 2025.

Secondo l'accordo di cessate il fuoco, Israele avrebbe dovuto ritirare le proprie forze nelle aree vicine al confine, smantellare tutti i siti e le installazioni militari, consentire ai palestinesi sfollati di tornare alle proprie case nel nord della Striscia, riaprire il valico di Rafah e permettere il libero ingresso degli aiuti umanitari.

Israele ha inoltre ucciso oltre 800 palestinesi a Gaza da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco.

A febbraio, la NCAG ha avviato il reclutamento per la nuova forza di polizia, composta da 27.000 agenti. I candidati saranno sottoposti a un controllo da parte del servizio di sicurezza interno israeliano, lo Shin Bet, secondo quanto riferito a marzo da un diplomatico arabo al Times of Israel .

Un'azienda di sicurezza emiratina addestrerà le reclute in Egitto e Giordania prima di inviarle a Gaza.

A febbraio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, durante una conferenza dei donatori, promesse di donazioni per 17 miliardi di dollari a favore del Board of Peace. Ha inoltre chiesto ai leader mondiali di contribuire con 1 miliardo di dollari ciascuno per un seggio nel consiglio, che a suo dire avrebbe potuto competere con le Nazioni Unite.

Tuttavia, il contributo di 100 milioni di dollari da parte degli Emirati Arabi Uniti è la somma più ingente promessa finora ricevuta dal consiglio di amministrazione. Il consiglio non ha ancora ricevuto i miliardi di dollari inizialmente promessi da Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita e Kuwait.

Una fonte a conoscenza diretta delle attività del comitato di pace ha dichiarato a Reuters che la guerra di aggressione di Washington e Tel Aviv contro l'Iran "ha influenzato ogni cosa".

Il Board of Peace sta inoltre lavorando per istituire e schierare a Gaza una proposta Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF), che dovrebbe includere soldati di diverse nazionalità. Questa mossa consentirebbe all'esercito israeliano di esternalizzare ulteriormente le sue attività di pulizia etnica.

Indonesia, Albania, Kazakistan e Kosovo hanno promesso truppe alle Forze di Sicurezza Israeliane (ISF), ma finora nessuna è stata schierata o ha iniziato l'addestramento, per timore che possano dover ricorrere alla violenza per disarmare Hamas per conto di Israele.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno sostenuto Israele non solo a Gaza, ma anche nella sua guerra contro l'Iran.

Il New York Times ha riportato venerdì che gli Emirati Arabi Uniti hanno "rafforzato le loro alleanze con Israele e gli Stati Uniti", nonostante gli attacchi con droni e missili iraniani contro gli Emirati, in rappresaglia per il loro sostegno alla guerra israelo-americana contro la Repubblica islamica.

"C'è un premio di fiducia nel fatto che Trump farà la cosa giusta", ha affermato Nadim Koteich, commentatore emiratino-libanese vicino al governo degli Emirati. "Ciò che si addice alla sua eredità e ciò che si addice agli interessi americani si addice anche a noi".

Gli Emirati Arabi Uniti hanno inoltre stretto una partnership con Israele e il Somaliland per creare un nuovo "asse strategico" nel Corno d'Africa e nel Mar Rosso, nel tentativo di proiettare la propria potenza in Africa e contrastare le forze armate yemenite guidate da Ansarallah.