Tucker Carlson ha sottolineato la potenza dell'Iran e il suo controllo su Hormuz, avvertendo che questa potenza è in grado di "divorare" l'esercito israeliano in 20 minuti.

In un'intervista rilasciata alla collega Megyn Kelly e pubblicata giovedì, il noto giornalista americano Tucker Carlson ha affermato che "l'esercito israeliano non è un esercito di rilievo" perché ha la capacità di "agire da solo".

Secondo il commentatore, un fermo critico della guerra imposta dagli Stati Uniti e da Israele all'Iran, le forze armate israeliane sono "un esercito di riserva" di un'entità "piccola" che "verrebbe divorata in 20 minuti dall'Iran", così come da "molti altri attori sempre più ostili" in Medio Oriente.

“Israele non ha la capacità di difendersi”

Ha ricordato che l'affermazione secondo cui Israele può agire da solo sul fronte militare è "pura fantasia", sottolineando che " Israele non ha la capacità di difendersi. Punto."

Sulla stessa linea, ha sostenuto che senza il supporto degli Stati Uniti, Israele non sarebbe stato in grado di sostenere la situazione attuale, né di condurre guerre su più fronti. "Israele non avrebbe fatto nulla di tutto ciò. Non avrebbe combattuto una guerra su sei, otto o dieci fronti, o il tipo di guerra su più fronti che sta combattendo ora", ha affermato Carlson.

"Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza le forze armate degli Stati Uniti, con i militari americani che muoiono in loro nome e con i soldi dei contribuenti americani che finanziano il tutto", ha aggiunto.