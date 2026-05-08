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Carlson: L'Iran controlla Hormuz ed è in grado di divorare Israele in 20 minuti

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Carlson: L'Iran controlla Hormuz ed è in grado di divorare Israele in 20 minuti

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Tucker Carlson ha sottolineato la potenza dell'Iran e il suo controllo su Hormuz, avvertendo che questa potenza è in grado di "divorare" l'esercito israeliano in 20 minuti.

In un'intervista rilasciata alla collega Megyn Kelly e pubblicata giovedì, il noto giornalista americano Tucker Carlson ha affermato che "l'esercito israeliano non è un esercito di rilievo" perché ha la capacità di "agire da solo".

Secondo il commentatore, un fermo critico della guerra imposta dagli Stati Uniti e da Israele all'Iran, le forze armate israeliane sono "un esercito di riserva" di un'entità "piccola" che "verrebbe divorata in 20 minuti dall'Iran", così come da "molti altri attori sempre più ostili" in Medio Oriente.

Israele non ha la capacità di difendersi

Ha ricordato che l'affermazione secondo cui Israele può agire da solo sul fronte militare è "pura fantasia", sottolineando che " Israele non ha la capacità di difendersi. Punto."

Sulla stessa linea, ha sostenuto che senza il supporto degli Stati Uniti, Israele non sarebbe stato in grado di sostenere la situazione attuale, né di condurre guerre su più fronti. "Israele non avrebbe fatto nulla di tutto ciò. Non avrebbe combattuto una guerra su sei, otto o dieci fronti, o il tipo di guerra su più fronti che sta combattendo ora", ha affermato Carlson.

"Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza le forze armate degli Stati Uniti, con i militari americani che muoiono in loro nome e con i soldi dei contribuenti americani che finanziano il tutto", ha aggiunto.

L'ex conduttore di Fox News è uno dei principali critici della guerra non provocata contro l'Iran, iniziata alla fine di febbraio. Ha ripetutamente denunciato l'amministrazione del presidente Donald Trump per aver permesso che il Paese venisse trascinato in questo conflitto, dannoso per gli americani.

L'Iran ha risposto all'aggressione lanciando 100 ondate di attacchi missilistici e con droni contro interessi e basi militari statunitensi nella regione e obiettivi israeliani nei territori occupati, oltre a chiudere lo Stretto di Hormuz, il che ha portato a una crisi energetica globale, tutto per colpa di Washington.

L'Iran controlla lo Stretto di Hormuz , e il suo potere non è certo una novità

Riguardo allo Stretto di Hormuz, una rotta marittima strategica attraverso la quale transita un quinto del petrolio mondiale, e al controllo storico esercitato dall'Iran su di esso, il giornalista ha definito "vergognosa" la mancanza di conoscenza geopolitica da parte degli "intellettuali pubblici" degli Stati Uniti riguardo a questo collo di bottiglia commerciale.

Durante la trasmissione di Kelly, Carlson ha affermato che "non si può gestire un impero globale se non si conosce il mondo, e quasi nessuno di coloro che dicono 'dovremmo fare questo' o 'dovremmo fare quello' ha alcuna conoscenza,  nemmeno di geografia ".

Riguardo allo strategico passaggio marittimo, il giornalista ha sottolineato che “ l'Iran controlla lo Stretto di Hormuz perché ne detiene gran parte della costa. È sempre stato così ” .

Secondo Carlson, il potere iraniano non è una novità: "L'Iran è una potenza economica, prima di tutto, perché le materie prime che transitano attraverso quello stretto all'estremità orientale del Golfo Persico sono essenziali per l'economia globale. Pertanto, l'Iran ha sempre avuto il controllo dello Stretto di Hormuz. Per definizione, ha semplicemente scelto di non usare questo potere. E questa scelta non cambierà .

L'Iran ha rafforzato il suo controllo sullo Stretto di Hormuz a partire dal 28 febbraio, quando ha impedito il passaggio di navi appartenenti a Israele, agli Stati Uniti o ai loro alleati, in seguito agli attacchi congiunti contro il territorio iraniano.

Il 13 aprile gli Stati Uniti hanno imposto un proprio blocco nella zona per impedire alle navi di entrare o uscire dai porti iraniani, nonostante il cessate il fuoco in vigore tra le parti dall'8 aprile.

L'Iran ha sottolineato che manterrà le restrizioni nello Stretto di Hormuz fino a quando gli Stati Uniti non revocheranno il blocco, e ha avvertito che risponderà con fermezza a qualsiasi atto ostile da parte degli avversari in questa via d'acqua.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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