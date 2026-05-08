La Russia respinge la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU con richieste unilaterali all'Iran

La missione russa presso le Nazioni Unite ha criticato i tentativi di inserire una formulazione sbilanciata nella bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU su Hormuz.

"Il nostro Paese non appoggia i pericolosi tentativi di dare al documento un linguaggio di parte e di avanzare richieste unilaterali a Teheran, ignorando completamente la causa fondamentale della crisi: l'azione militare congiunta USA-Israele contro l'Iran", ha sottolineato la missione russa presso le Nazioni Unite in una dichiarazione rilasciata giovedì.

Ha inoltre lamentato che, nonostante le ripetute preoccupazioni espresse dalla Russia, i promotori del progetto abbiano deciso ancora una volta di inquadrarlo nel contesto della strategia delle "due guerre", che la Russia respinge categoricamente.

Ha inoltre affermato che la Russia, fin dall'inizio dell'attuale escalation senza precedenti in Medio Oriente, ha costantemente sostenuto una cessazione incondizionata della violenza e una soluzione politico-diplomatica con accordi duraturi tra Washington e Teheran.

La missione russa ha esortato i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ad astenersi dall'alimentare artificialmente le tensioni all'interno del Consiglio, anche promuovendo bozze di risoluzione parziali e conflittuali che, se adottate, potrebbero innescare una nuova escalation in Medio Oriente con conseguenze altamente imprevedibili.

"Il punto cruciale è che la libertà di navigazione nel Golfo Persico sarà ripristinata solo quando il conflitto terminerà e cesseranno le ostilità", ha sottolineato la dichiarazione.

La Russia ha rilasciato queste dichiarazioni dopo che i rappresentanti di Qatar, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Bahrein, presso le Nazioni Unite, hanno approvato una bozza di risoluzione anti-iraniana che chiedeva garanzie per la libertà di navigazione e la prevenzione di qualsiasi interruzione del passaggio delle navi mercantili nello Stretto di Hormuz.

Lo stesso giorno, il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araqchi ha definito la bozza di risoluzione presentata da Stati Uniti e Bahrein sulla situazione nello Stretto di Hormuz "unilaterale e incompleta".