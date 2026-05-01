Cuba: il Primo Maggio tra mobilitazione di massa e sfida al blocco

Il Primo Maggio a Cuba si è trasformato ancora una volta in una dimostrazione politica di massa, oltre che in una celebrazione del lavoro. All’Avana, centinaia di migliaia di persone hanno sfilato fino alla Tribuna Antimperialista José Martí, in una mobilitazione guidata dal presidente Miguel Díaz-Canel e dal leader storico della Rivoluzione Raúl Castro. Fin dalle prime ore dell’alba, la capitale si è riempita di lavoratori, studenti e famiglie, confluiti da diversi punti della città in una marcia che ha unito dimensione simbolica e messaggio politico. La partecipazione, stimata in oltre mezzo milione di persone solo all’Avana, ha rappresentato una riaffermazione collettiva del progetto sociale cubano in un contesto economico complesso.

La ricorrenza, che coincide con il centenario della nascita di Fidel Castro, ha assunto un valore ancora più marcato. Le bandiere cubane si sono affiancate a quelle palestinesi, mentre slogan e cartelli hanno denunciato il blocco economico imposto dagli Stati Uniti e le minacce di pressione internazionale, inclusa la linea politica associata a Donald Trump. Nel corso della giornata è stato annunciato che oltre sei milioni di cittadini hanno aderito all’iniziativa “Mi firma por la Patria”, un gesto simbolico che sottolinea il sostegno popolare alla sovranità nazionale. La consegna delle firme alle autorità ha rappresentato uno dei momenti centrali della manifestazione. Dal palco, i rappresentanti sindacali hanno evidenziato le difficoltà che il Paese affronta: carenze energetiche, restrizioni economiche e impatto del blocco sulle attività produttive.

Tuttavia, il messaggio dominante è stato quello della resistenza e della continuità. Cuba, è stato ribadito, intende difendere un modello sociale che pone al centro il benessere umano, in contrasto con le disuguaglianze globali. Accanto ai discorsi ufficiali, la mobilitazione ha mostrato anche una dimensione popolare e quotidiana. Giovani, lavoratori dei settori sanitario e turistico, pensionati e famiglie hanno partecipato a una giornata che ha mescolato musica, identità e impegno politico. Nonostante blackout e difficoltà materiali, la presenza nelle strade è stata interpretata come segnale di unità nazionale.

Il corteo si è concluso sul Malecón, dove la Tribuna Antimperialista è diventata il punto di convergenza di un messaggio chiaro: Cuba rivendica la propria indipendenza e respinge qualsiasi ipotesi di ingerenza esterna. In un contesto internazionale segnato da tensioni e trasformazioni, l’isola caraibica nella gornata del Primo Maggio riafferma coesione interna e posizionamento politico multipolare e antimperialista.





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