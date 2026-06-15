Patrushev: “L’Occidente studia attacchi preventivi alle basi navali russe”

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I paesi occidentali stanno elaborando scenari che prevedono attacchi preventivi contro le basi navali russe, ha dichiarato Nikolay Patrushev, consigliere presidenziale russo e presidente del Consiglio marittimo.

"È importante capire che l'Occidente si sta preparando a qualcosa di più di un semplice blocco [del Mar Baltico e del Mar Nero]. In base alle nostre informazioni, si stanno elaborando scenari che arrivano fino ad attacchi preventivi contro le nostre basi. Pertanto, è fondamentale garantire la tempestiva prontezza operativa della flotta, nonché la sua capacità di contrastare l'intero spettro delle minacce, inclusi droni, attacchi informatici e, naturalmente, atti di sabotaggio", ha affermato in un'intervista al quotidiano Rossiyskaya Gazeta, secondo quanto riporta l'agenzia TASS,

Secondo Patrushev, non è un segreto che le navi mercantili arrivino regolarmente nei porti russi con mine magnetiche attaccate allo scafo, in altre parole, navi trasformate in bombe galleggianti. "Individuiamo e disinneschiamo queste mine, ma il fatto rimane. Tra l'altro, ci sono motivi per credere che le mine siano state piazzate nei porti europei", ha aggiunto.

Ha sottolineato che quello che conta di più per la Russia è una "strategia attiva e assertiva". «Sfruttando il suo addestramento e la sua determinazione, la nostra Marina deve prendere l'iniziativa e imporre la propria volontà agli avversari al largo delle loro coste», ha affermato.

In questo contesto, ha citato il famoso ammiraglio russo Fyodor Ushakov, il quale affermava che "la tattica migliore è quella di restare vicini al nemico". "Non c'è bisogno di aspettare che navi, aerei e droni della NATO compaiano vicino ai nostri confini marittimi: si stanno già adoperando per mantenere una presenza permanente in quella zona. Al contrario, dobbiamo essere proprio sotto il naso di un potenziale avversario", ha aggiunto Patrushev.

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