Global Times: "È ora che il G7 si svegli dalla sua 'illusione di leadership'"
Secondo un editoriale del quotidiano cinese Global Times, intitolato "È ora che il G7 si svegli dalla sua 'illusione di leadership'", i membri del G7 si trovano ad affrontare persistenti attriti e una mancanza di fiducia da parte dei paesi europei nei confronti degli Stati Uniti.
Di conseguenza, il gruppo fatica a trovare un terreno comune, per non parlare di individuare soluzioni adeguate, ai problemi che i suoi membri si trovano ad affrontare, come la lenta crescita economica, l'aumento del debito pubblico, il calo della competitività industriale, la crescente frammentazione sociale e le pressioni sempre maggiori dovute all'invecchiamento della popolazione.
Nonostante questa situazione, il forum non solo evita di riflettere sulle proprie mancanze, ma al contrario tenta di prescrivere soluzioni ad altri, osserva la pubblicazione, prevedendo che il vertice del G7 che si tiene nella città francese di Evian potrebbe ancora una volta non riuscire a emettere un comunicato finale congiunto e diventare uno dei vertici con il minimo comune denominatore della sua storia.
"Secondo quanto riportato dai media europei, il vertice ha già informalmente concordato di 'dare la colpa alla Cina' come minimo comune denominatore, includendo in agenda temi come i cosiddetti squilibri commerciali, l'“eccesso di capacità”, le alleanze sui minerali critici e la 'riduzione del rischio'", indica il giornale cinese.