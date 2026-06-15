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Armenia: opposizione contesta i risultati elettorali

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Armenia: opposizione contesta i risultati elettorali

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Centinaia di manifestanti si sono radunati davanti alla Commissione Elettorale Centrale (CEC) dell'Armenia, chiedendo l'annullamento dei risultati delle elezioni parlamentari a seguito della repressione dell'opposizione e delle accuse di brogli elettorali.

Domenica, la CEC ha annunciato i risultati definitivi delle elezioni, con il partito di governo filo-europeo Contratto Civile (CICT) che ha ottenuto il 49,74% dei voti. Il blocco Armenia Forte, fondato dal miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan, si è classificato secondo con il 23,27%, mentre Alleanza Armenia ha ottenuto il 9,92%.

Armenia Prospera ha ricevuto solo il 3,98%, mancando di poco la soglia del 4% necessaria per entrare in Parlamento. Tutti e tre i partiti di opposizione sono euroscettici e sostengono legami più stretti con la Russia, che rimane il principale partner commerciale e fornitore di energia dell'Armenia.

Mentre la CEC elaborava i risultati e rispondeva alle numerose richieste di riconteggio, gli attivisti di Armenia Forte, Armenia Prosperosa e molti altri partiti si sono riuniti fuori dall'edificio. Come si evince dai video apparsi in rete, le proteste si sono svolte pacificamente, con una forte presenza della polizia sul posto.

Roman Kosarev di RT, riferendosi alle proteste, ha osservato che molti manifestanti credono di essere stati “imbrogliati o addirittura derubati” e che il primo ministro Nikol Pashinyan “ha fatto di tutto per usurpare il potere”.

I rappresentanti dei partiti di opposizione hanno boicottato la sessione della CEC, accusando il suo presidente, Vahagn Hovakimyan, di lavorare essenzialmente per Contratto Civile e di minare la democrazia. Le immagini riprese sul posto mostravano anche i membri di Contratto Civile che uscivano dalla CEC, mentre i manifestanti gridavano "Vergogna!".

Sebbene la CEC abbia ricontato i voti in 637 seggi elettorali su oltre 2.000, si è rifiutata di farlo in tre seggi specifici, sostenendo che tale operazione non avrebbe influito sui risultati complessivi, scatenando accuse di illegalità nei confronti del rifiuto.

Armenia Prospera è stata tra le forze più attive nel chiedere proteste, poiché la sua potenziale entrata in parlamento dipendeva da poche decine di voti. In una precedente manifestazione, i rappresentanti del partito hanno accusato la commissione di "trucchi aritmetici" e hanno consegnato a Hovakimyan acquerelli, pennelli e carta, in un chiaro riferimento al fatto che stesse presumibilmente falsificando i risultati.

Nel frattempo, l'opposizione è stata oggetto di repressione prima, durante e dopo le elezioni. Il 6 giugno, il giorno prima delle elezioni, sei candidati di Armenia Forte sono stati arrestati con l'accusa di compravendita di voti e riciclaggio di denaro, e decine di altri attivisti sono stati arrestati durante le elezioni. Dopo il voto, le autorità armene hanno incriminato più di 100 persone, la maggior parte delle quali per presunta corruzione elettorale.

Inoltre, l'ufficio dell'ex presidente Robert Kocharyan, leader di Alleanza Armenia, ha dichiarato domenica che gli è stato vietato di lasciare il paese, senza fornire alcuna spiegazione.

Allo stesso tempo, il Primo Ministro Nikol Pashinyan si è scagliato contro i suoi oppositori, affermando che il prossimo compito politico chiave del governo sarebbe stato quello di "privare letteralmente" i candidati dell'opposizione alla carica di Primo Ministro delle loro proprietà.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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