Filo-israeliani e cubano-americani: Marco Rubio e i suoi investitori



di Hernando Calvo Ospina - Mediapart



Nell'agosto del 1991, Ileana Ros-Lehtinen, di origini cubane e da poco entrata al Congresso degli Stati Uniti, iniziò un'implacabile campagna per privare Cuba del diritto di ospitare i Giochi Panamericani. Non ebbe successo e la delegazione statunitense partecipò persino all'evento. L'anno successivo, appoggiò con entusiasmo la legge Torricelli, che mirava a paralizzare l'economia cubana, approfittando del crollo dell'Unione Sovietica. Poiché questo provvedimento non riuscì a stroncare la Rivoluzione, quattro anni dopo venne promulgata la legge Helms-Burton, che strinse ulteriormente la già fragile economia cubana: la deputata aveva utilizzato ogni mezzo a sua disposizione per garantirne l'approvazione.

Dietro di lei c'era sempre il sostegno politico ed economico della controrivoluzione in Florida, guidata dalla Cuban American National Foundation (CANF).

Dal suo ingresso al Congresso nel 1989, Ros-Lehtinen è diventata una delle deputate più convinte a favore di Israele, sostenendo risoluzioni per rafforzare l'alleanza bilaterale, incrementare la cooperazione in materia di sicurezza e appoggiare gli aiuti militari statunitensi a Israele. Ha promosso risoluzioni che criticavano le decisioni delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali che, a suo dire, discriminavano Israele. È stata riconosciuta come uno dei "maggiori contributi americani alle relazioni tra Stati Uniti e Israele".

In cambio, ha sempre potuto contare sul sostegno politico ed economico della potente lobby israeliana, un appoggio di cui godeva fin dai tempi in cui era senatrice dello Stato della Florida.

Queste due fonti erano la linfa vitale delle sue campagne elettorali.

L'attuale Segretario di Stato, Marco Rubio, è stato al fianco di Ros-Lehtinen dal 1991, vivendo in prima persona tutti quei processi come assistente mentre era ancora studente di giurisprudenza a Miami. Due anni dopo, in seguito alla laurea, ha accantonato quanto appreso all'università e si è dedicato ad approfondire la sua formazione politica, sempre al fianco della deputata. Aveva trovato la miniera d'oro di cui la sua immensa ambizione aveva bisogno.

Vedendo le sue capacità organizzative e il suo profilo conservatore, Ros-Lehtinen lo ha aiutato a farsi strada con le stesse persone che l'avevano sostenuta quando era diventata rappresentante e poi senatrice dello Stato della Florida, come repubblicana, tra il 1982 e il 1989. Lo ha aiutato ad acquisire visibilità all'interno del mondo repubblicano della Florida e, a poco a poco, a Washington.

E la cosa più importante nella politica statunitense: come assicurarsi i finanziamenti.

Rubio attirò l'attenzione dei vertici del partito e delle reti di potere in Florida per il modo in cui si rivolgeva alla nuova generazione di elettori, principalmente latinoamericani e, in particolare, cubano-americani. Iniziarono quindi a organizzare una propria rete di sostegno istituzionale e finanziario.

Nel 1998, all'età di 27 anni, sposò Jeanette e fu eletto consigliere comunale di West Miami. Due anni dopo, conquistò un seggio alla Camera dei Rappresentanti della Florida.

Come Ros-Lehtinen, Rubio godette fin dall'inizio del sostegno economico e politico dell'American National Fund (ANCF). L'ANCF fu fondato nel 1981 all'interno del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Ronald Reagan, come parte del suo apparato di politica estera. La Fondazione fu creata su consiglio della lobby filo-israeliana. Fu coinvolta, tra le altre cose, nello scandalo del finanziamento del traffico di cocaina alla controrivoluzione nicaraguense negli anni '80, un fatto documentato dalle indagini condotte dall'allora senatore John Kerry. Molti leader della FNCA hanno tratto profitto dai milioni generati da quel traffico e dalla guerra. Jorge Mas Canosa, il capo della Fondazione, è stato implicato, ma Bush padre è sfuggito al processo e ha protetto molti altri coinvolti nella FNCA. Vale la pena notare che Mas Canosa è il padre di Mas Santos, proprietario della squadra di calcio in cui gioca l'argentino Messi. Chissà come sono diventati multimilionari…

Alfonso “Al” Cárdenas, un altro dirigente della FNCA, divenne il principale mecenate e guida di Rubio nelle prime fasi della sua carriera politica. Cárdenas fu il primo e unico ispanico a guidare il Partito Repubblicano della Florida dal 1999 al 2003, e fece parte del suo Comitato Esecutivo Nazionale, oltre a consigliare leader come Ronald Reagan e Jeb Bush. Pertanto, Rubio beneficiò anche del patrocinio del clan Bush, tramite Jeb.

Pur essendo circondato politicamente ed economicamente da conservatori intransigenti, Rubio iniziò a costruire la sua immagine politica sfidando l'establishment repubblicano in Florida, che era asservito all'establishment di Washington. Fu tollerato perché questa posizione gli valse prestigio tra i giovani elettori che volevano confrontarsi con le élite del partito, in particolare all'interno del cosiddetto Tea Party, un movimento politico conservatore interno al partito che prese slancio nel 2009 come reazione all'aumento della spesa pubblica, delle tasse e delle dimensioni del governo federale.

Da opportunista qual era nel suo processo di accumulo di potere, sfruttò la forza di quel movimento per dare impulso alla sua carriera al Senato, quando quasi nessuno lo considerava un candidato credibile: passò da sondaggi inferiori al 3% a una vittoria inaspettata. Ci riuscì grazie a una campagna ben organizzata e al sostegno di importanti membri del Congresso e di potenti finanziatori. Di fronte alla realtà, adattandosi alle esigenze del futuro politico a cui aspirava e sotto la pressione dei suoi principali finanziatori, abbandonò molto rapidamente quella fase giovanile ribelle dominata dalla rabbia anti-establishment, per diventare un rappresentante credibile dell'establishment repubblicano: da "sfidante dell'establishment" a "candidato dell'establishment". Pertanto, per la corsa presidenziale del 2016, il suo profilo divenne più accettabile per l'establishment repubblicano nazionale, mentre la stampa politica lo presentava accanto a rivali come Donald Trump e Ted Cruz. E i finanziamenti alla sua campagna continuarono ad affluire.

Per la sua campagna elettorale per la Camera dei Rappresentanti della Florida e per il suo primo mandato al Senato (2000-2010), Rubio aveva già stretto importanti alleanze con leader e comunità ebraiche in Florida. Figure influenti, come Norman Braman, concessionario d'auto ed ex presidente della Greater Miami Jewish Federation, iniziarono a vederlo come un politico repubblicano filo-israeliano e gli fornirono sostegno finanziario e politico. Braman divenne il suo maggiore donatore individuale in quegli anni. Nella sua campagna per il Senato, gruppi filo-israeliani e organizzazioni ebraiche repubblicane, come la Republican Jewish Coalition (RJC), appoggiarono la sua candidatura, considerandolo un alleato chiave. Tra gli altri importanti donatori di Rubio figuravano Sheldon e Miriam Adelson, magnati dei casinò e dei resort di Las Vegas, Macao e Singapore. Sheldon era considerato un mega-donatore filo-israeliano. Secondo il Jewish Journal, J. Philip Rosen, un immobiliarista, non solo è stato uno dei principali finanziatori ("bundler") della campagna elettorale di Rubio durante le primarie repubblicane del 2016, ma anche il suo consigliere di politica estera.

Era quindi perfettamente normale che, fin dal suo primo mandato al Senato, Marco Rubio fosse stato uno dei più attivi sostenitori di Israele. Ciò ha rafforzato il supporto della comunità ebraica. La Republican Jewish Coalition (RJC) ha svolto un ruolo fondamentale come sostenitore politico e finanziario: durante le elezioni del 2015 e del 2022, ha lanciato campagne pubblicitarie digitali che hanno mobilitato milioni di dollari, principalmente per la sua rielezione al Senato nel 2022. Anche nel 2024, ha continuato ad amplificare la sua immagine attraverso i media digitali. Nel frattempo, Braman ha contribuito con oltre 2 milioni di dollari a gruppi a sostegno di Rubio.

Paul Singer, investitore e gestore di fondi a Wall Street, è un altro importante donatore di cause filo-israeliane. Ha contribuito alla campagna di Rubio con denaro, sostegno pubblico e accesso alle reti di importanti donatori. Nel 2015, ha appoggiato la candidatura presidenziale di Rubio, contribuendo con circa 2,5 milioni di dollari alla sua rete di supporto. Questo appoggio è stato prezioso perché Singer non è solo un donatore: esercita una notevole influenza all'interno del Partito Repubblicano, rendendo il suo sostegno un segnale politico significativo.

È importante sottolineare che Singer, tramite Elliott Management, si è impossessato di CITGO utilizzando una sua controllata chiamata Amber Energy, attraverso un'asta legata a una controversia legale con il governo venezuelano. CITGO era una raffineria associata alla compagnia petrolifera statale statunitense PDVSA, che distribuiva petrolio e benzina, ed è stata sequestrata da Washington con la complicità del "governo" di Juan Guaidó.

Il rapporto tra Rubio e l'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) è molto stretto. Rubio ha partecipato a numerosi eventi dell'AIPAC, dove ha difeso l'alleanza tra Stati Uniti e Israele. In un discorso del 2018, ha affermato che il sostegno a Israele dovrebbe essere militare, economico e diplomatico, in quanto alleato strategico.

Diverse analisi di documenti pubblici indicano che Rubio è tra i principali beneficiari di contributi legati all'AIPAC e ai donatori allineati a tale organizzazione. Nel 2024-2025, quando Trump lo nominò Segretario di Stato, la Republican Jewish Coalition appoggiò apertamente la sua nomina, considerandola una garanzia di sostegno a Israele da parte di quell'amministrazione.

"Investitori" è il vero nome di coloro che contribuiscono alle campagne politiche negli Stati Uniti. Secondo questa logica, chi finanzia le campagne si aspetta risultati politici concreti che vadano a vantaggio dei propri interessi. Per i nemici della rivoluzione cubana e per coloro che hanno sostenuto e continuano a sostenere il governo genocida di Israele, Rubio è stato la figura ideale: poiché ci servite, noi vi sosteniamo. Senza di noi, non sareste al governo.

Entrambi mantengono una posizione di "pressione suprema" contro i governi considerati "anticapitalisti" o di sinistra in Medio Oriente e America Latina. Esprimono questa posizione in modo esplicito, e agiscono di conseguenza, contro Cuba e l'Iran attraverso i loro politici a Washington, come Marco Rubio e lo stesso Donald Trump. Hanno fatto lo stesso contro il Venezuela bolivariano rivoluzionario. E quando il presidente colombiano Gustavo Petro ha accusato Israele di genocidio, si sono uniti tutti contro di lui, con Marco Rubio a parlare a nome loro.

«Quando qualcuno dona denaro alla mia campagna, sta sostenendo il mio programma. Io non sostengo il loro», ha dichiarato Marco Rubio in un programma politico della NBC il 9 marzo 2016.

Ciò che l'allora senatore della Florida non riuscì a capire è che chi paga un biglietto per uno spettacolo è una cosa, e chi ingaggia l'artista è un'altra: questi ultimi investono perché ne trarranno profitto e possono pretendere che la musica sia di loro gradimento. Perché negli Stati Uniti, un politico senza un solido sostegno finanziario non arriverà nemmeno a comprare il pane.

Hernando Calvo Ospina Colombiano residente in Francia. Scrive per diversi media internazionali. Ha pubblicato 14 libri, tutti tradotti in più lingue. Negli ultimi anni ha realizzato diversi documentari.