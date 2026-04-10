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Dopo 40 giorni di guerra, una pace incerta: cosa c’è dietro il cessate il fuoco

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Dopo 40 giorni di guerra, una pace incerta: cosa c’è dietro il cessate il fuoco

Dopo quaranta giorni di guerra ad alta intensità tra Stati Uniti e Iran, uno scenario inatteso ha preso forma: un cessate il fuoco temporaneo di due settimane, mediato dal Pakistan, che apre la strada a negoziati basati su un piano di pace in dieci punti presentato da Teheran. Il primo round di colloqui è previsto a Islamabad, in un contesto tuttavia estremamente fragile, segnato da violazioni immediate e tensioni ancora elevate. L’annuncio del cessate il fuoco è stato dato dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, il cui Paese mantiene relazioni sia con Washington sia con Teheran. L’intesa prevede non solo la sospensione degli scontri diretti tra Iran e Stati Uniti, ma anche lo stop ai bombardamenti israeliani in Libano. Tuttavia, poche ore dopo l’annuncio, attacchi su Beirut e altre aree libanesi hanno già messo in dubbio la tenuta dell’accordo.

Da Washington, il presidente Donald Trump ha definito il piano iraniano una “base negoziale praticabile”, pur mantenendo una postura apertamente minacciosa. In dichiarazioni successive, ha infatti avvertito che, in caso di fallimento dei colloqui entro 24 ore, gli Stati Uniti sarebbero pronti a un’azione militare, sottolineando il dispiegamento di armamenti avanzati sui propri assetti navali. Parallelamente, il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha rivendicato il raggiungimento degli obiettivi militari statunitensi, sostenendo che il programma missilistico iraniano sarebbe stato neutralizzato e le difese aeree distrutte.

Tali affermazioni appaiono però dubbie: durante il conflitto, l’Iran ha continuato a lanciare attacchi con missili e droni contro basi statunitensi e obiettivi israeliani, dimostrando una capacità operativa tutt’altro che annientata. Uno dei nodi centrali resta il programma nucleare iraniano. Teheran ha sempre negato di voler sviluppare armi atomiche, posizione sostenuta anche da precedenti ispezioni internazionali. Sul piano politico-religioso, la linea è stata storicamente rafforzata da una fatwa emessa dall’ex guida suprema Ali Khamenei, che vieta esplicitamente tali armamenti. Secondo numerosi analisti, il conflitto sarebbe nato da una grave sottovalutazione da parte statunitense: l’ipotesi di un rapido collasso interno iraniano, anche attraverso l’eliminazione della leadership, non si è concretizzata. Al contrario, la popolazione ha mostrato coesione interna, mentre le strutture di potere sono rimaste operative nonostante l’uccisione di figure di alto livello.

Sul piano strategico, la guerra ha prodotto effetti globali rilevanti. La chiusura dello Stretto di Hormuz da parte iraniana ha inciso sui mercati energetici, contribuendo all’aumento dei prezzi e alimentando instabilità economica internazionale. Secondo alcune stime, numerose basi statunitensi nella regione avrebbero subito danni significativi. Il ruolo di Israele emerge come uno dei principali fattori di destabilizzazione del processo negoziale. Attacchi condotti in Libano anche dopo l’annuncio della tregua hanno provocato centinaia di vittime civili, spingendo Teheran a minacciare ritorsioni e a porre condizioni rigide per la prosecuzione dei colloqui. Fonti di sicurezza indicano che l’Iran avrebbe imposto la cessazione totale delle operazioni israeliane su Beirut come prerequisito per partecipare ai negoziati. In questo contesto, la delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J. D. Vance e da figure chiave come Steve Witkoff e Jared Kushner si prepara a un confronto complesso con i rappresentanti iraniani, tra cui il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. I temi sul tavolo restano altamente sensibili: dal programma nucleare e missilistico iraniano alla riapertura completa dello Stretto di Hormuz, fino alla richiesta iraniana di garanzie credibili per una cessazione duratura delle ostilità e la rimozione delle sanzioni. Il cessate il fuoco, dunque, appare più come una pausa tattica che come un vero punto di svolta.


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