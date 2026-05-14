Droni a fibra ottica: la tecnologia low-cost che ha umiliato i sistemi di difesa israeliani

Funzionari israeliani hanno ammesso che i droni a fibra ottica di Hezbollah hanno colto di sorpresa l'esercito israeliano e sono riusciti a eludere i suoi sistemi di difesa.

Secondo il quotidiano americano The Washington Post, il Movimento di Resistenza Islamica Libanese (Hezbollah) ha fatto ricorso all'uso di droni guidati da fibra ottica, una tecnologia che ha ostacolato significativamente la loro intercettazione da parte dell'esercito israeliano.

Il media ha osservato che i combattenti di Hezbollah hanno utilizzato droni a basso costo collegati tramite cavi sottilissimi, anziché sistemi basati su segnali radio convenzionali.

Gli esperti israeliani hanno indicato che i dispositivi presentano una traccia radar molto bassa a causa del loro design e dell'utilizzo di comunicazioni in fibra ottica, il che ne complica l'individuazione sul campo di battaglia.

Il ricercatore israeliano Yehoshua Kalisky ha affermato che queste armi "rappresentano un pericolo reale" e ha riconosciuto che le informazioni trasmesse attraverso questo sistema non possono essere intercettate con metodi convenzionali.

Fonti militari israeliane hanno inoltre ammesso che Hezbollah ha intensificato l'uso di attacchi coordinati con droni esplosivi multipli, una tattica che ha aumentato la pressione sulle sue forze nel Libano meridionale.

Gli analisti militari hanno osservato che questi dispositivi possono operare in terreni complessi e raggiungere obiettivi a lunga distanza, mentre Israele non dispone ancora di una risposta efficace per neutralizzare questa minaccia.

"Hezbollah sta dimostrando capacità avanzate che, a mio avviso, hanno colto di sorpresa l'esercito israeliano", ha affermato Onn Fenig, CEO di un'azienda tecnologica israelo-americana.

Inoltre, ha sottolineato che quando questi droni sono equipaggiati con carichi esplosivi, possono causare impatti significativi anche da grandi distanze.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la creazione di un progetto speciale per affrontare la questione dell'utilizzo dei droni, pur ammettendo che il suo sviluppo richiederà tempo.

Secondo le stime dell'esercito israeliano, il movimento di resistenza dispone di circa 100 operatori di droni nel Libano meridionale.

Fonti militari hanno indicato che, da aprile, Hezbollah ha lanciato centinaia di proiettili e oltre 100 droni esplosivi contro posizioni israeliane in risposta alle continue violazioni del cessate il fuoco.

Secondo i dati militari israeliani, almeno sei soldati sono rimasti uccisi in questi attacchi, quattro dei quali in operazioni con droni. Questi attacchi riflettono la crescente pressione sulle forze israeliane nel Libano meridionale.