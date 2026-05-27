Esclusivo - Come la Cina e il Pakistan potrebbero fornire l'accordo vero e proprio (di Pepe Escobar)

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di Pepe Escobar – https://telegra.ph/EXCLUSIVE-How-China-and-Pakistan-may-deliver-the-real-deal-05-26

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Il presidente Xi accoglie il presidente Trump a Pechino. Meno di una settimana dopo, accoglie il presidente Putin: entrambi firmano una dichiarazione strategica congiunta che indica una ristrutturazione de facto del sistema delle relazioni internazionali. All'inizio di questa settimana, il Presidente Xi accoglie una delegazione pakistana di alto livello, tra cui il feldmaresciallo Asim Munir, il principale mediatore tra Iran e gli Stati Uniti.

Tutto ciò è profondamente interconnesso. A parte gli accordi relativi al Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC), il progetto di punta delle Nuove Vie della Seta, e agli accordi di Islamabad con Alibaba, il fatto è che il silenzioso garante dei febbrili sforzi di mediazione pakistani tra Washington e Teheran è la Cina.

Così la leadership pakistana di vertice ha dovuto andare a Pechino per spiegare in dettaglio le mille giravolte e capovolgimenti.

Fonti diplomatiche confermano che Asim Munir, fresco da un viaggio di lavoro a Teheran, ha ribadito al presidente Xi che, dal punto di vista iraniano, gli impegni statunitensi non hanno alcun valore. Questo viene costantemente ribadito dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei.

Quindi, se mai dovesse essere firmato un accordo – dopo eventuali progressi sull'attuale Memorandum d'Intesa bloccato – la firma della Cina è un imperativo assoluto. Lo stesso vale per la Russia.

Nel frattempo, nel frenetico dipartimento delle "mille giravolte e capovolgimenti", il presidente Trump ha lanciato un assurdo ultimatum a diverse nazioni islamiche, minacciando di escluderle dal "suo" accordo con l'Iran – come se ne fosse il proprietario – se non firmassero contemporaneamente gli Accordi di Abramo.

Traduzione: l'intera guerra contro l'Iran potrebbe essere stata condotta per costringere l'Asia occidentale a normalizzare Israele. Il Ministero della Difesa pakistano ha già rifiutato il decreto di Trump

Un'indagine diplomatica in corso – dall'Asia occidentale e meridionale fino alla Cina – ha rivelato che un possibile accordo Iran-USA, contro ogni previsione, non è morto. Ma sta entrando nella fase più delicata e pericolosa.

In sostanza, è stato raggiunto un accordo piuttosto significativo tra Iran, Stati Uniti, Arabia Saudita e Qatar – ma non necessariamente gli Emirati Arabi Uniti – con il Pakistan nel ruolo di mediatore chiave e la Cina a fornire un solido sostegno, accettato da tutte le parti.

I diplomatici si aspettano un annuncio formale già durante le celebrazioni dell'Eid, che nel 2026 si svolgono domenica 31 maggio. Questo includerebbe: un cessate il fuoco a tutto tondo; una riapertura ancora non dettagliata dello Stretto di Hormuz; non vengono applicate cabine di pedaggio o tariffe nello Stretto (eppure Teheran non lo accetterà mai); e la fine del blocco navale statunitense.

I diplomatici prevedono quindi altri 30-60 giorni di negoziati frenetici, che porteranno a un accordo a lungo termine molto più ampio, comprendente la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il chiarimento definitivo della questione nucleare.

Una questione di fiducia

Tutto ciò potrebbe sembrare un pio desiderio, ma proviene da persone attive nei negoziati in corso. Si tratta di esperti di realpolitik, che si aspettano pienamente che Israele e tutte le fazioni della lobby sionista a Washington esercitino una pressione incommensurabile per far deragliare e sabotare il processo: ciò sta già accadendo, a dimostrazione di quanto l'asse sionista sia terrorizzato dall'inesorabile e imminente riassetto geopolitico strutturale in atto in tutta l'Asia occidentale.

Questi attori, ad esempio, hanno spiegato in dettaglio come Pakistan e Cina stessero – in modo molto discreto – costruendo il quadro diplomatico ben prima che Trump, con la sua tipica veemenza tipica su Truth Social, ammettesse l'esistenza dei negoziati.

Indicavano anche come Arabia Saudita e Qatar stessero convincendo con forza Trump ad allontanarsi dalla trappola dell'escalation mentre i media statunitensi erano ancora ossessionati da scenari di attentati.

Ormai sappiamo tutti che Trump ha annunciato il “suo” accordo solo dopo aver parlato con i leader del Pakistan, Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Egitto, Giordania, Bahrain e persino gli Emirati Arabi Uniti, un alleato de facto di Israele: "Gli aspetti finali e i dettagli dell'accordo sono attualmente in discussione e saranno annunciati a breve." (Trump su Truth Social, 23 maggio).

Dall'altra parte, abbiamo l'Iran sostenuto strategicamente da Pakistan, Cina e Russia e contrario a scoppi teatrali hollywoodiani, focalizzati solo su fatti concreti.

La leadership iraniana – soprattutto il circolo molto ristretto in comunicazione diretta con il leader Mojtaba Khamenei – desidera davvero un accordo negoziato, anche disposta a scendere a compromessi durante il processo, ma mai disposta a cedere la sovranità.

Come prevedibile, l'ostacolo chiave è la fiducia: nessuno, sano di mente, può mai fidarsi personalmente di Trump, considerato – per usare un eufemismo – impulsivo, volatile e totalmente inaffidabile a livello istituzionale.

Teheran, ancora una volta, non è interessata a un altro accordo in stile JCPOA in cui tutte le promesse sono state infrante.

Per quanto riguarda i risultati concreti, si registra già un certo movimento in merito ai beni congelati dell’Iran. La condizione imprescindibile di Teheran: senza meccanismi concreti, nessuna firma del Memorandum d’Intesa. Da qui la frenetica attività diplomatica multilaterale a Doha, che porterà all’imminente sblocco di 12 miliardi di dollari di beni iraniani.

Le fughe di notizie saudite sul possibile accordo – nulla di garantito al 100% – includono la revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano e l'accordo di Teheran a smettere di arricchire l'uranio oltre lo stesso 3,67% fissato dal JCPOA (distrutto da Trump). Inoltre, Teheran permetterebbe la rimozione all'estero di 400 kg del suo attuale 60% di HEU (potrebbe essere in Cina, Russia o persino Pakistan), mantenendo circa il 10% delle attuali scorte di materiale di qualità quasi militare.

Nel frattempo, nella realtà, Teheran continua a bypassare il blocco americano, esportando addirittura 100.000 barili di petrolio in più – per lo più verso la Cina – al giorno rispetto ai livelli prebellici. Nel giro di 72 ore, la Marina IRGC fece passare oltre 100 petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, soggette alle regole della nuova Autorità dello Stretto del Golfo Persico (PGSA). Nessuno si lamenta, pagando il pedaggio che può arrivare a 2 milioni di dollari per le superpetroliere. In bitcoin. Nessun petrodollaro coinvolto.

L'Asia occidentale entra in una nuova era

La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Ma se l'attuale quadro sopravviverà nei prossimi giorni, l'intera architettura geopolitica dell'Asia occidentale cambierebbe completamente. E non per caso, è totalmente allineata con le priorità delineate dalla dichiarazione congiunta Russia-Cina.

Quindi diamo un'occhiata ai punti chiave:

La Cina è sicuramente posizionata come il nuovo ancoraggio geoeconomico a lungo termine dell'Asia occidentale.

Il Pakistan emerge come un importante mediatore diplomatico-sicurezza, esercitando un ruolo attivo di "ombrello di sicurezza", conseguenza diretta del loro patto militare con l'Arabia Saudita.

Le petro-monarchie del Golfo ottennero de facto una maggiore indipendenza strategica rispetto a Washington.

L'Iran non solo non capitola, ma raccoglie i frutti dell'applicazione della strategia militare a mosaico decentralizzato e della ricalibrazione di tutti gli aspetti della sua resistenza sovrana, emergendo come una potenza regionale chiave e una delle grandi potenze dell'Eurasia.

Quel culto della morte in Asia occidentale, dipendente dal genocidio e dai confini in continua espansione, perde la capacità di dettare le dinamiche di escalation.

Tutto ciò spiega perché la lotta, assolutamente serrata, sull'accordo, sotto ogni aspetto, non conoscerà limiti, soprattutto nei prossimi giorni.

Un risultato provvisorio e incoraggiante fa presagire un protocollo d'intesa graduale volto a fermare immediatamente l'escalation e a rinviare le questioni quasi irrisolvibili relative al nucleare e alle sanzioni a ulteriori negoziati.

Quindi, per arrivare a questo Sacro Graal, un "Accordo di Islamabad", il Pakistan ha un compito sisifeo.

Deve andare dritto al punto nel collegare l'impegno militare diretto e quello legato ai servizi di intelligence alla leadership iraniana di vertice; coordinarsi strategicamente con la Cina – questo è lo scopo della cruciale visita a Pechino di lunedì – in materia di garanzie, catene di approvvigionamento energetico e assetto post-conflitto; e continuare a consultarsi costantemente con le monarchie petrolifere del Golfo.

La Cina sarà inevitabilmente la grande vincitrice nel caso in cui ci sia un Accordo di Islamabad. Pechino garantisce l'approvvigionamento energetico strategico; preserva e rafforza l'Iran come partner strategico chiave; e si consolida come centro di potere geoeconomico a lungo termine dell'Asia occidentale. Tutto questo senza sparare un colpo.

A Trump verrà almeno offerta una via d'uscita che gli consenta di salvare un briciolo di dignità – cosa che lui inevitabilmente dipingerà come una «vittoria». Per quanto riguarda l'influenza egemonica in tutta l'Asia occidentale, si parla di una profonda rinegoziazione dell'ordine unipolare del dopoguerra – per usare un eufemismo.

È giusto sostenere che Iran, Cina e Pakistan – un legame tra Asia occidentale/Asia meridionale / Asia orientale – stiano investendo tutto nella possibilità che un "Accordo di Islamabad" possa realizzarsi.

Questo segnerà, di fatto, la transizione definitiva dall'ordine post-Guerra Fredda a un'architettura geopolitica davvero multipolare, allineata Russia-Cina, e "indivisibilità della sicurezza" in tutta l'Asia occidentale, con vasti e tentacolari ripercussioni in tutta l'Eurasia.