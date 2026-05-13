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Guerra e affari: la "splendida opportunità di marketing" che unisce Grecia, Cipro e Tel Aviv

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Guerra e affari: la "splendida opportunità di marketing" che unisce Grecia, Cipro e Tel Aviv

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Una conferenza diplomatica privata tenutasi ad Atene il 12 maggio ha svelato i piani di Grecia, Cipro e Israele per capitalizzare le conseguenze della guerra con l'Iran, intensificando i loro legami in un "allineamento strategico formale".

Tra i partecipanti figuravano la viceministra degli Esteri israeliana Sharren Haskel e l'ambasciatrice israeliana in Grecia, Pnina Yanai. 

 

Erano presenti anche il ministro del turismo e il viceministro degli esteri greci. 

"Questa cooperazione deve approfondirsi e trasformarsi in un allineamento strategico formale incentrato su energia, infrastrutture, sforzi congiunti in materia di difesa e innovazione economica, fungendo da pilastro cruciale per la stabilità nella regione", ha affermato Averof Neofytou, un importante parlamentare cipriota ed ex presidente del Raggruppamento Democratico di Cipro. 

Rivolgendosi all'ambasciatore israeliano, Neofytou ha aggiunto: "E a proposito, visto che avete iniziato la guerra, dovete portarla a termine. Per garantire la stabilità futura, dobbiamo pagarne il prezzo oggi. Ma è meglio garantire la stabilità per il futuro, per i giovani e per le nuove generazioni".

Il giornalista e avvocato Dmitri Lascasris della piattaforma mediatica Reason2Resist, presente alla conferenza privata, ha affermato che Israele, Grecia e Cipro intendono sfruttare la chiusura dello Stretto di Hormuz per rafforzare il Corridoio India-Medio Oriente-Europa (IMEC), un'iniziativa commerciale sostenuta dagli Stati Uniti e rilanciata all'inizio del 2024.

"I loro discorsi non hanno lasciato dubbi sul fatto che i governi israeliano, greco e cipriota siano fortemente impegnati nell'IMEC e che considerino la chiusura dello Stretto di Hormuz una splendida opportunità di marketing per l'IMEC... Chen Herzog, capo economista di BDO Consulting Israel... ha sostenuto che la crisi globale del petrolio e del gas sta per diventare 'ingestibile' e che la chiusura dello Stretto di Hormuz dimostra quanto l'IMEC sia diventato essenziale", ha riportato Lascaris. 

Ha inoltre sottolineato l'obiettivo criminale di Israele di distruggere lo Stato iraniano.

I legami tra Israele, Grecia e Cipro si sono intensificati negli ultimi anni. Secondo quanto riportato lo scorso anno, i tre Stati hanno preso in considerazione la formazione di una forza militare congiunta di "intervento rapido" nel Mediterraneo orientale.

Alla fine del 2025, Tel Aviv, Atene e Nicosia hanno firmato un "piano d'azione" militare trilaterale per il 2026, volto a contrastare l'influenza turca e a rafforzare la cooperazione in materia di difesa. 

Grecia e Cipro hanno contribuito attivamente all'aggressione israelo-americana contro l'Iran, fornendo supporto logistico e di intelligence diretto, nonché accesso alle basi aeree. 

Nicosia mantiene inoltre stretti legami di difesa con Washington e ospita la base di Akrotiri, un'importante struttura dell'esercito britannico utilizzata da Israele per missioni di ricognizione su Gaza.

Nonostante gli stretti rapporti tra Nicosia e Tel Aviv, l'opposizione cipriota ha espresso forte frustrazione per quello che è stato definito un massiccio afflusso di israeliani a Cipro. 

L'anno scorso, l'opposizione aveva avvertito che Israele stava cercando di creare un "cortile di casa" nella nazione insulare. 

Secondo il Partito Progressista dei Lavoratori (AKEL), dal 2021  gli israeliani hanno acquisito quasi 4.000 proprietà a Cipro, molte delle quali sono state trasformate in complessi residenziali recintati e pressoché inaccessibili.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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