Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Gustavo Petro denuncia il piano USA per comprare voti in Colombia

355
Gustavo Petro denuncia il piano USA per comprare voti in Colombia

 

Il Presidente colombiano Gustavo Petro ha accusato le opposizioni di congiurare contro di lui, sostenendo l'esistenza di un piano orchestrato dagli Stati Uniti per finanziare l'acquisto di voti in vista delle elezioni del 2026.
Questo piano, descritto da Petro come una "strategia in due fasi", prevede il tentativo, già in atto, di screditare il presidente e di collegarlo al narcotraffico. Gli Stati Uniti, sotto la guida di Rubio e dell'amministrazione Trump, hanno già adottato una posizione dura nei confronti del governo colombiano, arrivando a imporre sanzioni dirette contro il presidente, sua moglie e uno dei suoi figli a ottobre 2025.

La seconda fase del piano abbraccia, invece, l'intero ciclo elettorale del 2026.
Il voto di scambio non seguirà canali e metodi tradizionali ma proverà a sfruttare un sistema di indebitamento, gestito dal Banco Interamericano di Sviluppo.
Petro ha denunciato i sindaci e i leader dell'opposizione per aver offerto le istituzioni amministrative come garanzia per ricevere decine di milioni di dollari dal BID.
Secondo il mandatario, questi stessi oppositori sono coloro che possiedono veri legami politici e familiari con il narcotraffico nel paese.
Inoltre, sono proprio loro ad essersi recati a Washington per sollecitare Rubio a intervenire.

Il presidente ha criticato aspramente le ingerenze statunitensi e il BID per la disponibilità a concedere questi crediti senza autorizzazione del governo nazionale, violando così la Costituzione colombiana che proibisce l'ingresso di denaro estero nelle elezioni.
Dopo l’invio di una flotta al largo delle coste venezuelane da parte dell'amministrazione Trump, ciò rappresenta un'altra chiara ingerenza negli affari dei paesi latinoamericani non allineati con la politica statunitense.
Petro lo ha definito un vero e proprio tentativo di golpe che non fa altro che aumentare ulteriormente la tensione nella regione.

 

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Pressioni USA su Ucraina per accettazione piano di pace con la Russia

Pressioni USA su Ucraina per accettazione piano di pace con la Russia

21 Novembre 2025 19:43
Ministro degli Esteri iraniano: "I russi ci hanno aiutato molto durante la 'guerra dei 12 giorni'"

Ministro degli Esteri iraniano: "I russi ci hanno aiutato molto durante la 'guerra dei 12 giorni'"

21 Novembre 2025 10:30
Diosdado Cabello: "La CIA ha trafficato eroina negli USA per 22 anni"

Diosdado Cabello: "La CIA ha trafficato eroina negli USA per 22 anni"

20 Novembre 2025 15:32
The Cradle: La Russia ripristinerà in Siria nove posizioni militari nella provincia di Quneitra

The Cradle: La Russia ripristinerà in Siria nove posizioni militari nella provincia di Quneitra

20 Novembre 2025 11:00
Crisi nell'esercito israeliano: centinaia di militari chiedono il congedo anticipato

Crisi nell'esercito israeliano: centinaia di militari chiedono il congedo anticipato

20 Novembre 2025 10:30
Sventato il complotto tra Regno Unito e Ucraina per assassinare un ufficiale russo

Sventato il complotto tra Regno Unito e Ucraina per assassinare un ufficiale russo

20 Novembre 2025 10:30
Zakharova: L'Occidente vuole distruggere gli ucraini come Hitler cercò di annientare gli slavi

Zakharova: L'Occidente vuole distruggere gli ucraini come Hitler cercò di annientare gli slavi

20 Novembre 2025 10:30
Ministro degli Esteri ungherese: "Non è normale" che i soldi dell'UE vengano spesi per bagni d'oro in Ucraina

Ministro degli Esteri ungherese: "Non è normale" che i soldi dell'UE vengano spesi per bagni d'oro in Ucraina

20 Novembre 2025 10:30
EUROPA

Il Ministro Crosetto e la “democrazia” ucraina

13518
AMERICA LATINA

Pino Arlacchi - Invasione-suicidio: ecco perché Trump fallirà col Venezuela

13305
EUROPA

I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

12744
EUROPA

Crosetto e il Totalitarismo di Guerra: chi non pensa come la NATO è un nemico della Nazione

12576
EUROPA

Marco Travaglio - Il silenzio è d'oro

12259
RUSSIA

Il monito di Mosca dopo il sabotaggio in Polonia: "State giocando con il fuoco"

12083
EUROPA

Marco Travaglio - Crosetto double face

10704

Quanti uomini e mezzi ha ancora (realmente) Kiev?

9907
AMERICA LATINA

Gustavo Petro denuncia il piano USA per comprare voti in Colombia

NORD-AMERICA

Pressioni USA su Ucraina per accettazione piano di pace con la Russia

ASIA

Ministro degli Esteri iraniano: "I russi ci hanno aiutato molto durante la 'guerra dei 12 giorni'"

AMERICA LATINA

Diosdado Cabello: "La CIA ha trafficato eroina negli USA per 22 anni"

MEDITERRANEO

The Cradle: La Russia ripristinerà in Siria nove posizioni militari nella provincia di Quneitra

MEDITERRANEO

Crisi nell'esercito israeliano: centinaia di militari chiedono il congedo anticipato

RUSSIA

Sventato il complotto tra Regno Unito e Ucraina per assassinare un ufficiale russo

EUROPA

Zakharova: L'Occidente vuole distruggere gli ucraini come Hitler cercò di annientare gli slavi

"I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte "I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte

"I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte

  • 18 Novembre 2025 23:00
La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

  • 14 Novembre 2025 10:00
Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina di Loretta Napoleoni Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina

Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina

  • 19 Novembre 2025 07:00
Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA di Fabrizio Verde Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

  • 15 Novembre 2025 17:53
La Geoeconomia di Prevost di Giuseppe Masala La Geoeconomia di Prevost

La Geoeconomia di Prevost

  • 20 Novembre 2025 08:00
Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas” di Michelangelo Severgnini Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas”

Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas”

  • 20 Novembre 2025 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi   Una finestra aperta La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

  • 18 Novembre 2025 09:00
3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang 3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang

3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang

  • 18 Novembre 2025 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? di Raffaella Milandri Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

  • 21 Novembre 2025 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ma che c'entra La Russa con Pasolini? di Paolo Desogus Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

  • 15 Novembre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

  • 18 Novembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo di Alessandro Mariani Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

  • 08 Novembre 2025 12:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza? di Marinella Mondaini Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

  • 18 Novembre 2025 07:00
Nessun altro posto di Giuseppe Giannini Nessun altro posto

Nessun altro posto

  • 17 Novembre 2025 10:30
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire di Michele Blanco La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

  • 11 Novembre 2025 16:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa di Giorgio Cremaschi I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

  • 18 Novembre 2025 07:01
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti