Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Il doppio fronte di Kiev: avanzata russa e crisi di fiducia interna

392
Il doppio fronte di Kiev: avanzata russa e crisi di fiducia interna

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Il conflitto in Ucraina continua a svilupparsi su due piani paralleli: quello militare sul campo e quello politico interno, sempre più segnato da tensioni e scandali. Secondo il ministero della Difesa russo, nell’ultima settimana le forze ucraine hanno subito perdite significative, con circa 8.000 soldati fuori combattimento lungo l’intera linea del fronte. Le cifre rese note da Mosca indicano una pressione crescente su più direttrici operative, con le perdite più elevate registrate nelle aree centrali e orientali. Parallelamente, la difesa aerea russa ha intensificato la propria attività, intercettando migliaia di droni e decine di ordigni guidati, segno di un conflitto sempre più tecnologico e logorante.

Sul piano offensivo, le forze russe indicano di aver colpito infrastrutture strategiche ucraine, inclusi impianti dell’industria della difesa, nodi energetici e strutture logistiche. Gli attacchi rappresentano una risposta alle operazioni ucraine contro obiettivi civili in territorio russo, confermando una dinamica di escalation innewscata dal terrorismo del regime di Kiev. Contestualmente, Mosca rivendica di aver consolidato le proprie posizioni territoriali, con la presa di nuovi insediamenti tra le regioni di Kharkov, Sumy e Donetsk. Accanto al fronte militare, emergono però segnali di crescente fragilità interna a Kiev.

Il presidente Volodymyr Zelensky si trova ad affrontare nuove pressioni dopo la diffusione delle cosiddette “registrazioni Mindich”, che sollevano interrogativi su presunti schemi corruttivi ai vertici dello Stato. Al centro delle accuse figura l’imprenditore Timur Mindich, sospettato di coinvolgimento in operazioni illecite nel settore energetico, con un danno stimato intorno ai 100 milioni di dollari. Le registrazioni, attribuite a indagini delle autorità anticorruzione ucraine, coinvolgono anche figure di primo piano dell’apparato politico del regime, tra cui l’ex consigliere presidenziale Sergey Shefir e l’attuale responsabile della sicurezza nazionale Rustem Umerov. I contenuti delineano un sistema di gestione opaca delle risorse e delle nomine, intrecciato con interessi economici e industriali, inclusi progetti nel settore della difesa.

Il caso assume un rilievo ancora maggiore alla luce del continuo sostegno occidentale. Nonostante lo scandalo, l’Unione Europea ha approvato nuovi finanziamenti per circa 90 miliardi di euro, mentre sul piano interno cresce il malcontento e si moltiplicano le proteste contro tentativi di riforma percepiti come limitativi dell’indipendenza degli organi anticorruzione. Il quadro complessivo restituisce l’immagine di un paese sotto pressione su più fronti: da un lato l’intensificarsi delle operazioni militari, dall’altro una crescente instabilità politica interna. In questo contesto, la tenuta istituzionale del regime di Kiev e la sostenibilità dello sforzo bellico diventano variabili sempre più centrali per l’evoluzione del conflitto.

LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DELLE "TRE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA SETTIMANA" - LA NEWSLETTER CHE OGNI SABATO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Argentina, i lavoratori contro Milei: "La pazienza è finita"

Argentina, i lavoratori contro Milei: "La pazienza è finita"

01 Maggio 2026 18:35
Douma. L’OPCW condannata per diffamazione: ex ispettore vince battaglia legale storica sul presunto attacco chimico

Douma. L’OPCW condannata per diffamazione: ex ispettore vince battaglia legale storica sul presunto attacco chimico

01 Maggio 2026 17:00
Khamenei sfida Washington: 'Il futuro del Golfo è senza gli Stati Uniti'

Khamenei sfida Washington: 'Il futuro del Golfo è senza gli Stati Uniti'

01 Maggio 2026 10:00
Ville di lusso e fondi opachi: bufera sull’entourage di Zelensky

Ville di lusso e fondi opachi: bufera sull’entourage di Zelensky

01 Maggio 2026 07:00
Hormuz al centro del mondo: l’Iran sfida gli equilibri globali

Hormuz al centro del mondo: l’Iran sfida gli equilibri globali

01 Maggio 2026 07:00
Merz, il politico più impopolare di Germania: il gioco delle distrazioni con Trump non funziona

Merz, il politico più impopolare di Germania: il gioco delle distrazioni con Trump non funziona

30 Aprile 2026 19:37
No alla guerra alla Russia. Appello dell'intellettualità libera

No alla guerra alla Russia. Appello dell'intellettualità libera

30 Aprile 2026 16:43
Libano, un quarto della popolazione senza cibo: "Colpa dei raid Usa-Israele"

Libano, un quarto della popolazione senza cibo: "Colpa dei raid Usa-Israele"

30 Aprile 2026 15:25
EUROPA

Merz (alla fine) dice la verità sui 90 miliardi di euro a Kiev

27190
NORD-AMERICA

I guerrafondenti e la profezia di Jack London (di Alberto Bradanini)

18686
EUROPA

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

15521
EUROPA

L'Ucraina e la Nato. Le parole di apertura di Cavo Dragone al "Forum sulla sicurezza" a Kiev

14200
MEDITERRANEO

Esercito israeliano sotto shock: impennata di suicidi tra i soldati nel mese di aprile

10115
NORD-AMERICA

Inchiesta esclusiva di NBC: "L'Iran ha causato più danni alle basi militari Usa di quanto si affermi pubblicamente"

8438
EUROPA

Milano per la Palestina: "25 aprile 2026: finalmente una data da ricordare"

8341
RUSSIA

Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?"

8255
EUROPA

Trump lancia una nuova offensiva commerciale contro l'UE

EUROPA

L'inviato di Putin prevede uno "tsunami" che colpirà l'economia europea

Wilkerson, ex funzionario difesa USA a Press TV: "Trump è intrappolato da Netanyahu"

MEDITERRANEO

Iran all'ONU: 'L'attacco alle navi per Gaza è terrorismo di Stato, agite subito'

RUSSIA

Terrorismo energetico: Zelensky ignora i partner e rilancia i raid contro il petrolio russo

EUROPA

Il caro prezzo pagato dall'UE per la guerra all'Iran

ASIA

"Prossima fermata: 140$": il presidente del parlamento iraniano ridicolizza la minaccia di Trump

MEDITERRANEO

Esercito israeliano sotto shock: impennata di suicidi tra i soldati nel mese di aprile

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA di Alessandro Bartoloni L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

  • 21 Aprile 2026 15:02
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?" di Loretta Napoleoni Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?"

Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?"

  • 26 Aprile 2026 17:30
Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici di Fabrizio Verde Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici

Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici

  • 24 Aprile 2026 18:45
Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia di Giuseppe Masala Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

  • 24 Aprile 2026 12:00
Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi” di Michelangelo Severgnini Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi”

Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi”

  • 01 Maggio 2026 11:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano   Una finestra aperta Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano

Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano

  • 28 Aprile 2026 08:00
La Via della Seta Marittima promuove lo sviluppo integrato di porti, trasporti marittimi e commercio La Via della Seta Marittima promuove lo sviluppo integrato di porti, trasporti marittimi e commercio

La Via della Seta Marittima promuove lo sviluppo integrato di porti, trasporti marittimi e commercio

  • 01 Maggio 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela. Con el Mazo Dando, la resistenza del cuoio contro il tallone di ferro imperialista di Geraldina Colotti Venezuela. Con el Mazo Dando, la resistenza del cuoio contro il tallone di ferro imperialista

Venezuela. Con el Mazo Dando, la resistenza del cuoio contro il tallone di ferro imperialista

  • 27 Aprile 2026 15:48
Regeni, Venezuela, Cuba. E’ LA VERITA’ CHE E’ RIVOLUZIONARIA. Su certi assist alla narrazione del nemico Regeni, Venezuela, Cuba. E’ LA VERITA’ CHE E’ RIVOLUZIONARIA. Su certi assist alla narrazione del nemico

Regeni, Venezuela, Cuba. E’ LA VERITA’ CHE E’ RIVOLUZIONARIA. Su certi assist alla narrazione del nemico

  • 28 Aprile 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente di Giuseppe Giannini La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

  • 01 Maggio 2026 07:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
L'importanza della festa della liberazione di Michele Blanco L'importanza della festa della liberazione

L'importanza della festa della liberazione

  • 27 Aprile 2026 07:00
Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa di Giorgio Cremaschi Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa

Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa

  • 01 Maggio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti