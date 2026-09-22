Khalilur Rahman: "Prevenire una terza guerra mondiale è la ragione d'essere dell'ONU"

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"Prevenire una terza guerra mondiale è e rimane la ragione fondamentale dell'esistenza delle Nazioni Unite: un traguardo che rappresenta uno dei più grandi successi dell'organizzazione nella sua intera storia", ha dichiarato il Presidente dell'Assemblea Generale e ministro degli Esteri del Bangladesh, Khalilur Rahman.

Nel suo intervento, come riporta l'emittente VTV, Rahman ha affermato che gli Stati membri continuano a riunirsi per risolvere le proprie controversie poiché l'alternativa - ricorrere alle armi e ai bombardamenti - non è un'opzione accettabile.

Il diplomatico ha inoltre osservato che, mentre alla storica Conferenza di San Francisco del 1955 parteciparono solo 50 nazioni, oggi - a distanza di otto decenni - l'organizzazione conta 193 Stati membri, avendo raggiunto l'obiettivo di riunire l'umanità sotto un unico tetto.

Infine, affrontando il tema dell'attuale scetticismo della comunità internazionale, Rahman ha sostenuto che la fiducia non è qualcosa che viene semplicemente concesso, ma che va conquistato; ha quindi affermato che le Nazioni Unite devono guadagnarsela attraverso tre pilastri fondamentali:

1) Mantenere un approccio realista;

2) analizzare a fondo le riforme necessarie per ottenere risultati migliori;

3) rendere l'azione diplomatica sempre più inclusiva.

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