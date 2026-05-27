La svolta senza elezioni in Turchia

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di Fatih Yasli - The Cradle

Mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan intensifica i legami militari e di sicurezza con l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump e con l'UE, e investe ingenti risorse diplomatiche nel vertice NATO previsto per luglio, il suo governo sta anche attuando una riorganizzazione senza precedenti della politica interna turca.

Il 21 maggio, un tribunale di Ankara ha annullato il congresso del principale partito di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano (CHP), tenutosi il 4 e 5 novembre 2023, che aveva portato Ozgur Ozel alla guida del partito, restituendo di fatto il controllo del partito all'ex presidente Kemal Kilicdaroglu.

La sentenza ha minato l'autorità interna del principale partito di opposizione del paese, ha rimosso una leadership eletta e ha spinto la Turchia ancora più in profondità in quello che può essere descritto solo come un processo di "assenza di elezioni": un sistema in cui le elezioni sopravvivono formalmente, ma le loro conseguenze politiche vengono neutralizzate in anticipo.

Perché questa decisione è stata emessa proprio ora? Si tratta di una sentenza legale o di un intervento politico? Cosa significa per l'opposizione turca? E come si inserisce questa sentenza del tribunale nel quadro più ampio della repressione interna di Erdogan , del suo rinnovato allineamento con Washington e dell'impegno di Ankara nel percorso di avvicinamento alla NATO?

Per rispondere a queste domande, la vicenda deve tornare al 19 marzo 2025.

La rimozione del più forte rivale di Erdogan

Quel giorno, il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, candidato alla presidenza per il CHP e principale rivale di Erdogan, fu fermato e poi arrestato . Il giorno prima, la laurea che aveva conseguito 30 anni prima era stata annullata con l'accusa di essere falsa, privandolo di uno dei requisiti formali per candidarsi alla presidenza.

La revoca del diploma di Imamoglu e il suo arresto non sono stati eventi isolati. Hanno costituito parte del processo di "assenza di elezioni" che sta rimodellando il sistema politico turco. Il partito al governo, il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP), non ha formalmente abolito le elezioni libere. Ha invece cercato di renderle di fatto prive di significato, manipolando il quadro in anticipo in modo che le urne producano il risultato desiderato dal palazzo.

Il primo passo è stato l'eliminazione del principale sfidante elettorale di Erdogan attraverso una magistratura politicizzata. Ma l'operazione non si è limitata a Imamoglu. Il secondo obiettivo era il partito che avrebbe potuto portarlo al potere: il CHP, che ha rivaleggiato con l'AKP nei sondaggi nazionali e ha dimostrato nelle elezioni amministrative del 2024 di poter battere il partito al governo alle urne.

Dopo la sconfitta di Kilicdaroglu alle elezioni del maggio 2023, all'interno del CHP crebbe la pressione sul presidente, che si rifiutava di dimettersi nonostante la sconfitta. Tale pressione costrinse il partito a convocare il congresso del 4-5 novembre 2023.

In Turchia, i delegati di partito eleggono i leader del partito, ma sono i leader di partito a decidere in larga misura chi diventa delegato. Per questo motivo, ci si aspettava che Kilicdaroglu ottenesse un'altra vittoria. Pochi credevano che un serio sfidante potesse superare l'apparato interno che aveva costruito.

Eppure Ozel, fino a poco tempo fa uno dei più stretti alleati politici di Kilicdaroglu, si è candidato con l'appoggio di Imamoglu. Sotto la pressione della base del partito, ha sconfitto Kilicdaroglu ed è diventato presidente del CHP.

La nuova leadership dovette affrontare la sua prima prova solo cinque mesi dopo. Il 31 marzo 2024, il CHP vinse le elezioni locali con un ampio margine. Per gli osservatori politici in Turchia, il risultato fu un vero shock. A meno di un anno dalle elezioni generali, gli equilibri si erano ribaltati. Si trattò della prima sconfitta elettorale a livello nazionale per l'AKP da quando era salito al potere nel 2002, e della prima vittoria del CHP dal 1977.

L'economia spezza il vantaggio elettorale dell'AKP

Il fattore decisivo dietro a questa inversione di tendenza è stato il "programma Simsek " neoliberista, che prende il nome dal ministro dell'Economia Mehmet Simsek e che è stato introdotto nel giugno 2023, subito dopo le elezioni generali. Presentato come un programma per ridurre l'inflazione, ha prodotto l'effetto opposto nella vita di tutti i giorni.

L'inflazione, che si attestava intorno al 39% nel giugno 2023, è salita al 68% entro marzo 2024, in concomitanza con le elezioni locali. Anche i tassi di cambio hanno subito un'impennata, con il dollaro che è passato da circa 20 a 32 lire turche. L'aumento più drastico si è registrato nei tassi di interesse sui prestiti, che sono schizzati dal 3,85% al ??50% in meno di un anno.

Per i cittadini comuni, questi numeri significavano un rapido crollo del potere d'acquisto e un'altrettanto rapida discesa nella povertà. L'elettorato ha reagito punendo il governo dell'AKP che aveva vinto le elezioni generali solo pochi mesi prima. Per la prima volta dal 2002, il partito di Erdogan ha perso le elezioni.

Il significato del 31 marzo era inequivocabile. Il partito al governo si rese conto che stava iniziando a perdere il controllo delle urne, la sua arma politica più importante. Capì anche che in Turchia, dove le elezioni libere continuavano a svolgersi regolarmente, il suo potere non poteva più essere dato per scontato.

Fu allora che il processo di "assenza di elezioni" entrò pienamente in funzione. Iniziò con una campagna giudiziaria basata su accuse di corruzione contro i comuni del CHP. Diversi sindaci finirono nel mirino. Imamoglu, candidato alla presidenza e sindaco di Istanbul, fu arrestato. Contemporaneamente, anche il congresso del CHP del 4-5 novembre 2023, che aveva portato Ozel alla guida del partito, fu portato in tribunale.

Con quella causa, un'espressione giuridica è balzata al centro della crisi politica turca: "nullità assoluta". Secondo l'accusa, allineata al governo, il congresso del CHP era stato viziato da frodi e irregolarità. I ??voti dei delegati, si sosteneva, erano stati comprati. Su questa base, i risultati del congresso dovevano essere considerati nulli fin dall'inizio, come se la votazione non avesse mai avuto luogo.

Dopo circa un anno e mezzo di procedimenti, il 21 maggio il tribunale di Ankara ha stabilito che il congresso era invalido e che la leadership del partito doveva essere restituita a Kilicdaroglu.

'Nullità assoluta' e il ritorno di Kilicdaroglu

Il comportamento di Kilicdaroglu dopo la sconfitta al congresso ha reso difficile ignorare la natura politica del processo. L'ex presidente ha mantenuto in gran parte il silenzio. Non ha sollevato obiezioni serie agli attacchi al suo partito; non ha contestato la più ampia campagna volta a svuotare le elezioni del loro significato.

Al contrario, una volta emessa la sentenza di "nullità assoluta", accettò la decisione della corte, esortò i membri del partito a mantenere la calma e considerò il suo ritorno come un fatto compiuto.

In un'intervista a TV100, ha dichiarato: "Tutti i membri del partito dovrebbero reagire con calma. Il nostro è un partito molto grande e risolverà i propri problemi internamente".

Il giorno prima che la corte annunciasse la sua decisione, Kilicdaroglu ha pubblicato sui social media un videomessaggio che ricalcava fedelmente la narrativa del governo sulla corruzione del CHP. "La politica che si inquina prima corrompo la coscienza", ha affermato, insistendo poi sul fatto che il partito "sa come purificarsi" e condurre un'analisi interna quando necessario.

La tempistica ha reso impossibile interpretare il messaggio come neutrale, dato che meno di 24 ore dopo il tribunale gli ha restituito la leadership del partito.

Con ciò si è conclusa un'altra fase del processo senza elezioni. Dopo l'eliminazione del candidato presidenziale più forte, la leadership del partito più potente in lizza per il potere è stata sottoposta a un'operazione di liquidazione.

C'era già una forte aspettativa pubblica che la corte si pronunciasse in linea con i desideri del governo, quindi la decisione in sé non è stata una sorpresa. La tempistica, invece, sì.

Sia il governo che l'opposizione si aspettavano le elezioni nel 2027. Molti presumevano che una decisione di tale portata sarebbe stata riservata al periodo elettorale, quando avrebbe potuto essere utilizzata per gettare l'opposizione nel caos e in un conflitto interno. Altri credevano che Erdogan avrebbe evitato una simile decisione prima del vertice NATO previsto in Turchia a luglio, per smorzare le potenziali critiche provenienti dalle capitali occidentali.

Ma la sentenza è arrivata prima del 2027 e prima del vertice NATO.

Gli ambienti dell'opposizione hanno immediatamente evidenziato due "coincidenze". Prima dell'operazione contro Imamoglu, Erdogan aveva parlato con Trump poco prima della decisione del tribunale. Erdogan e Trump si sono sentiti telefonicamente sia prima dell'operazione del 19 marzo che prima della sentenza del 21 maggio, ed è altamente probabile che le parti non divulgate di quelle conversazioni abbiano toccato la crisi politica interna della Turchia.

Come minimo, la sequenza degli eventi ha alimentato la diffusa convinzione tra gli oppositori che Washington fosse a conoscenza di quanto stava accadendo e non avesse sollevato obiezioni.

Un'altra ipotesi correlata è che il governo di Erdogan, vedendo Trump indebolirsi, potrebbe preparare elezioni anticipate in Turchia in concomitanza con le elezioni di medio termine di novembre negli Stati Uniti, con l'obiettivo di assicurarsi almeno un altro mandato prima che le condizioni esterne cambino.

In tale contesto, l'osservazione dell'ambasciatore statunitense in Turchia Tom Barrack dello scorso anno – "diamo loro ciò di cui hanno bisogno... legittimità" – ha un evidente peso politico. Se l'indebolimento di Trump dovesse comportare anche un indebolimento della legittimità di Erdogan, il palazzo presidenziale potrebbe star accelerando i tempi delle elezioni.

Un altro dibattito sulla tempistica si è concentrato sulla lunga pausa per l'Eid al-Adha che seguì pochi giorni dopo. La festività fu estesa a nove giorni per i dipendenti pubblici, a partire dal fine settimana successivo alla sentenza e fino alla fine di maggio. Gli ambienti dell'opposizione sostengono che il calendario abbia contribuito ad attutire lo shock, spostandolo in un periodo festivo, quando la mobilitazione studentesca e la pressione di piazza erano più difficili da sostenere.

Il calcolo si è rivelato sostanzialmente corretto. La partecipazione alle manifestazioni davanti alla sede del CHP è stata di gran lunga inferiore rispetto alle proteste del 19 marzo, e non si è registrata alcuna ondata di indignazione a livello nazionale tra gli elettori dell'opposizione.

Questo fu il risultato dell'azione congiunta di due forze: le politiche repressive del governo e il ritiro dell'opposizione dalla politica di piazza dopo le manifestazioni del 19 marzo. Non si concretizzarono grandi proteste con partecipazione di massa.

Una sentenza del tribunale appoggiata dalle forze di polizia Qualunque cosa accada in futuro, il 21 maggio 2026 deve essere considerato una pietra miliare nella storia politica della Turchia. Per la prima volta, un tribunale ha invalidato il congresso di un partito politico e ha di fatto scelto la leadership di una delle principali forze di opposizione. La decisione è stata politica, non legale. La sentenza ha inoltre colpito direttamente il principio costituzionale secondo cui i partiti governano i propri affari attraverso i loro membri e le loro istituzioni. Con questa sentenza, l'AKP ha spinto la Turchia verso elezioni senza possibilità di scelta. L'urna elettorale rimane. La competizione viene svuotata prima ancora che gli elettori arrivino. I candidati vengono rimossi, i partiti riorganizzati e gli avversari criminalizzati. Il risultato manipolato viene poi spacciato per democrazia. Tre giorni dopo la sentenza, lo Stato ha reso visibile il messaggio. La polizia ha fatto irruzione nel quartier generale della CHP, sparando gas lacrimogeni e proiettili di gomma per porre fine a uno stallo durato tre giorni con i sostenitori di Ozel che si erano barricati all'interno. Con l'avvicinarsi della sera, i sostenitori di Kilicdaroglu, tra cui diversi parlamentari, hanno marciato verso l'edificio. Si parla ormai apertamente della possibilità che l'immunità parlamentare di Ozel e del suo team venga revocata e che anche loro possano essere incarcerati. La questione è se il gruppo Ozel-Imamoglu, e l'opposizione nel suo complesso, saranno in grado di resistere al procedimento che viene loro imposto. L'opposizione vede delinearsi i contorni di una monarchia di fatto. L'affermazione di Barrack secondo cui "ciò che ha funzionato meglio" nella regione è "una monarchia benevola" non ha fatto altro che rafforzare questa interpretazione. Dopo anni di indebolimento del parlamento e di svuotamento della separazione dei poteri, lo Stato si sta ora muovendo contro l'ultimo strumento che potrebbe ancora cambiare il potere: le elezioni. Ozel e il suo team hanno un'unica opzione immediata: rimanere all'interno del CHP, chiedere un nuovo congresso e esercitare una pressione sociale sufficiente per riconquistare il partito attraverso i suoi iscritti. Ma Kilicdaroglu, ora in linea con la tabella di marcia del governo, non ha motivo di dare priorità a un altro congresso. Il suo ritorno dipende dal riuscire a impedire alla base del partito di decidere nuovamente. Se questa strada dovesse essere bloccata, si sta già discutendo di una seconda opzione. Si potrebbe formare un nuovo partito con il sostegno di un'ampia maggioranza di deputati, sindaci, organizzazioni locali e membri del CHP. Ciò preserverebbe l'energia politica attorno a Ozel e Imamoglu. Costringerebbe inoltre l'opposizione a ricostruirsi sotto la repressione, le minacce legali e il costante rischio di un altro intervento statale. Resta da vedere se questo riuscirà a fermare la deriva della Turchia verso un ordine senza elezioni. Quel che è già chiaro è che la lotta si è spostata oltre la presidenza del CHP, la candidatura di Imamoglu o il ritorno di Ozel. Ora si discute se le elezioni possano ancora cambiare il potere in Turchia, o se diventeranno il rituale con cui il potere si rinnova.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)