L'assassinio di Yitzhak Rabin è ancora attuale

di Kathleen Meigs - CovertAction Magazine

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu non è l'unico politico omicida nella Terra Promessa. Il 29 dicembre 2025, il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich del Partito del Sionismo Religioso ha definito il Presidente della Corte Suprema israeliana Isaac Amit, che si è opposto alla legalizzazione degli insediamenti israeliani, "un megalomane, violento e predatorio totalitario che sta derubando Israele della sua democrazia" e che dovrebbe essere "investito".

Il 2 gennaio 2026, l’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert ha affermato che “Smotrich e i suoi simili di estrema destra stanno preparando il terreno per il prossimo omicidio politico”, riferendosi all’assassinio del primo ministro Yitzhak Rabin nel 1995.

Olmert non è il solo a pensarla così. Oltre 700 accademici e 142 giudici in pensione chiedono il licenziamento di Smotrich e il suo processo per incitamento alla violenza. Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid insiste sul fatto che Smotrich abbia minacciato di "assassinare" il presidente della Corte Suprema.

Due giorni dopo, un importante giudice distrettuale, che stava supervisionando un caso di corruzione navale che aveva coinvolto anche Netanyahu, è stato investito da un fuoristrada mentre era alla guida della sua motocicletta in autostrada. La polizia ha dichiarato che si è trattato di un incidente.

Bezalel Smotrich [Fonte: cnn.com ]

Olmert insiste sul fatto che Smotrich e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir stanno portando avanti una campagna di istigazione contro il sistema giudiziario israeliano.

Sostiene che i ministri di estrema destra israeliani si stanno preparando a un assassinio politico, dato che questo tipo di retorica ha preceduto l'assassinio del primo ministro Rabin, avvenuto il 4 novembre 1995.

Smotrich, di origini ucraine, è nato in un insediamento illegale in Cisgiordania e continua a risiedervi. È un rabbino ultraortodosso.

Ben-Gvir è un mizrahi, figlio di immigrati provenienti dal Kurdistan iracheno. Ha studiato in una yeshiva fondata dal rabbino ultraortodosso Meir Kahane, nato a Brooklyn, e ha diretto l'attività di sensibilizzazione dei giovani di Kahane.

È stato accusato di oltre 50 reati e condannato per otto di essi, tra cui il sostegno a un'organizzazione terroristica. Avvocato, vive in Cisgiordania. Dagli anni '90, Smotrich e Ben-Gvir sono noti per essere dei kahanisti.

Kahane è noto negli Stati Uniti soprattutto per aver fondato la Jewish Defense League, che iniziò a terrorizzare la popolazione nera di Brooklyn.

Negli anni '60, Kahane adottò uno pseudonimo che ricordava i WASP e lavorò sotto copertura per la CIA e il Mossad. Con un amico d'infanzia fondò un think tank e si spacciò per giornalista. Sotto questa copertura, lavorò per dissuadere gli studenti ebrei dall'unirsi alle proteste contro la guerra in Vietnam.

In seguito, si dimostrò più utile nell'attaccare i funzionari dell'Unione Sovietica, sostenendo che stavano impedendo agli ebrei sovietici di emigrare in Israele.

Meir Kahane a New York. [Fonte: trtworld.com ]

Nel 1971, militanti della JDL fecero irruzione nella sede della Missione Sovietica presso le Nazioni Unite a New York. Kahane fu arrestato per un breve periodo. Dopo altri attacchi terroristici negli Stati Uniti, tra cui minacce al presidente Richard Nixon e l'esplosione dell'ufficio dell'impresario ebreo Sol Hurok, la JDL fu dichiarata organizzazione terroristica.

Kahane si trasferì poi nella Cisgiordania occupata, dove aprì un centro a Kiryat Arba e predicò ai giovani ebrei che la pulizia etnica era un imperativo religioso. Nel 1980 fu incarcerato per aver pianificato di far saltare in aria la Cupola della Roccia (successivamente tentato dai suoi seguaci nel 1984).

Fondò il partito Kach, che chiedeva di vietare i matrimoni misti tra ebrei e arabi, di segregare ebrei e arabi, di revocare la cittadinanza israeliana ai non ebrei e di espellere gli arabi da Israele, dichiarandosi al contempo presidente onorario dello "Stato indipendente di Giudea".

Nel 1984 vinse un seggio alla Knesset. Nel 1985, lo storico dell’Olocausto Yehuda Bauer avvertì: “Il kahanismo può benissimo, Dio non voglia, rivelarsi la punta di un iceberg molto grande che minaccia la nostra società”.

Il rabbino Meir Kahane alla Knesset. [Fonte: ynetnews.com ]

Kahane disse ai giornalisti che “la democrazia e l’ebraismo sono due cose opposte”. Voleva sostituire il governo costituzionale con un re e una corte rabbinica suprema, che avrebbe governato seguendo una rigorosa interpretazione della legge ebraica.

Successivamente la Knesset modificò la legge fondamentale del paese per vietare a qualsiasi partito o politico che sostenesse la violenza contro lo stato, incitasse al razzismo o rifiutasse “l’esistenza di Israele come stato ebraico e democratico”. Nel 1988, dopo l’approvazione della legge, la Corte Suprema proibì a Kahane di partecipare alla politica israeliana.

Il 5 novembre 1990, durante una conferenza sionista a New York, Kahane fu assassinato da un militante egiziano. Shabak non fu certo dispiaciuto di vederlo scomparire; tuttavia, seminò molti discepoli tra i coloni, i mizrahi impoveriti e gli immigrati ultraortodossi, tra cui Ben-Gvir, il medico nato a Boston e ufficiale militare israeliano Baruch Marzel, l'immigrato russo Avigdor Eskin e il giovane studente di yeshiva Smotrich.

Ehud Sprinzak dell'Università Ebraica scrisse dell'eredità del rabbino americano: "Non un singolo israeliano che conosco ha dato un contributo maggiore alla brutalizzazione della nazione e del suo spirito pubblico di quanto abbia fatto Kahane". Lo stesso anno, Aviezer Ravitzky, uno studioso di religione, riunì un gruppo di intellettuali per valutare la minaccia Kahane e proporre suggerimenti per lo Stato. Le loro conclusioni furono mirate ma inefficaci.

Nel 1995, Ben-Gvir, attivista del partito Kach di Kahane, si oppose con veemenza agli accordi di pace di Oslo sottoscritti da Rabin, dal ministro della Difesa Shimon Peres e dal presidente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina Yasser Arafat. Ben-Gvir venerava Baruch Goldstein, che nel febbraio 1994 uccise 29 arabi nella Grotta dei Patriarchi/Moschea di Ibrahim a Hebron.Goldstein fu picchiato a morte dai presenti. Nel marzo 1995 Ben-Gvir si travestì per Purim da Baruch Goldstein e affermò: "È il mio eroe". Il massacro di Goldstein spinse il governo di Rabin a mettere definitivamente al bando i partiti kahanisti come "organizzazioni terroristiche".

Baruch Goldstein, l'eroe adolescente di Ben-Gvir, da adolescente nel 1995. Fino a poco tempo fa Ben-Gvir appendeva una foto di Goldstein sopra il suo camino. [Fonte: ynetnews.com ]

Due mesi dopo il massacro, Hamas lanciò il suo primo attentato suicida contro i civili all'interno dello Stato di Israele.

Poco prima dell'assassinio di Rabin nel novembre 1995, Ben-Gvir rubò un ornamento sul cofano della Cadillac del primo ministro, chiamò i media e si vantò in televisione: "Siamo arrivati ??alla sua macchina e arriveremo anche a lui".

Israele è un’entità profondamente divisa e lo è stata almeno da quando Kahane vi si trasferì nel 1971. Un sondaggio del 2022 dell’Israel Democracy Institute “ha rivelato che un record del 62% di israeliani si colloca sull’ala destra della mappa politica”.

Oggi, l'unico partito di sinistra nella Knesset è il Partito Arabo. Molti nella maggioranza di destra vorrebbero vedere Yigal Amir, l'assassino di Rabin condannato, scarcerato nonostante una legge che lo vieti.

Gli organizzatori dell’evento commemorativo più recente per Rabin hanno affermato: “Oggi, trent’anni dopo, e due anni dopo il massacro del 7 ottobre 2023, l’incitamento e la divisione sono di nuovo in aumento… La società israeliana si trova a un punto di rottura”.

È tempo di rivisitare l'assassinio di Rabin concentrandosi su chi ne ha tratto beneficio, piuttosto che su rigide contrapposizioni ideologiche di destra e sinistra. Data la preponderanza di prove, è probabile che non siano stati Amir (sinistra) o la guardia del corpo di Rabin o Shimon Peres (destra), ma uno dei terroristi Kach dell'epoca, come Ben-Gvir, Marzel o Eskin, se non il quindicenne Smotrich, a premere il grilletto fatale contro Rabin.

Amir apparteneva alla destra religiosa, ma non attaccò mai gli arabi e non nutriva alcun rancore personale nei confronti di Rabin. Voleva annientare gli Accordi di Oslo. Che uccidesse o meno Rabin, riuscì nel suo intento.

Rabin demonizzato per gli accordi di Oslo

All'epoca dell'assassinio, il candidato del Likud alla carica di Primo Ministro, Benjamin Netanyahu, dichiarò di non sostenere gli estremisti o la denigrazione di Rabin e di sostenere gli accordi di Oslo come legge legittima. Dopo l'assassinio di Rabin, Netanyahu e l'estremista Ben-Gvir sono rimasti intrappolati in un abbraccio di opportunismo e ricatto, entrambi apparentemente più informati dell'opinione pubblica su quanto accaduto il 4 novembre 1995.

Nel marzo 2020, dopo anni di messa al bando, Ben-Gvir è finalmente entrato alla Knesset sotto la bandiera del Partito Kahanista del Potere Ebraico. Nel 2026 è ministro della Sicurezza Nazionale "sotto" Netanyahu, così come Smotrich è ministro delle Finanze. Il partito di Marzel è ancora fuorilegge, e lui definisce il suo ex stretto alleato e avvocato Ben-Gvir un traditore per essersi allineato con il Likud e Netanyahu.

Avigdor Eskin è devoto a Yigal Amir, organizzando veglie per lui in prigione per il suo compleanno e persino aiutandolo a trovare moglie durante la sua detenzione. Ben-Gvir è stato anche coinvolto nel tentativo di far rilasciare Yigal Amir dalla prigione e, nel 2025, ha descritto Eskin come “sinonimo di devozione”.

Oggi, le azioni genocide di Netanyahu sono quasi indistinguibili dagli obiettivi kahanisti di Ben-Gvir, Marzel, Eskin e Smotrich.

Gli Accordi di Oslo furono la causa dell'assassinio del Primo Ministro nel 1995. Con gli Accordi di Oslo, le terre conquistate durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967, guidata da Rabin, sarebbero state restituite ai palestinesi. Gli ebrei israeliani che si erano insediati sulle terre conquistate sarebbero stati sfrattati. La destra ultraortodossa credeva – e crede – che fosse un tradimento restituire una parte della Terra d'Israele originariamente promessa agli ebrei nella Torah. Ritengono che la legge religiosa prevalga sulle leggi secolari, comprese quelle dello Stato sionista.

Per fermare quella che consideravano una cessione delle terre promesse, la destra ultra-ortodossa intensificò gli abusi, prima definendo Rabin ubriaco e malato di mente e infine un traditore che meritava di morire secondo un'antica nozione nota come din rodef o din moser , che proclama il dovere di fermare, uccidendo se necessario, un ebreo che tradisce gli ebrei.

Il presidente Bill Clinton incoraggia Rabin e Arafat a stringersi la mano alla Casa Bianca il 28 settembre 1995. Sei settimane dopo, Rabin fu assassinato. [Fonte: timesofisrael.com ]

Teorie di sinistra e di destra

Al momento, stabilire chi abbia ucciso Rabin è un test ideologico, con solo due possibili risposte. I sionisti fondatori, incluso il presidente della Corte Suprema, insistono sul fatto che Rabin sia stato assassinato da uno studente di legge mizrahi facilmente influenzabile, "istigato" dalla destra.

L'estrema destra insiste sull'esistenza di una cospirazione ai vertici del governo, in particolare dell'agenzia di sicurezza interna Shabak (nota anche come Shin Bet), per screditare la destra religiosa. Molti credono che dietro la cospirazione dello Shabak ci fosse Peres e che Rabin sia stato ucciso da qualcuno diverso da Amir, probabilmente dalla sua guardia del corpo, Yoram Rubin.

Altri ritengono che lo stesso Rabin abbia cospirato per incastrare Amir in un fallito tentativo di assassinio, ma che Shabak e Peres abbiano sabotato il suo piano.

Il capo del Likud, Netanyahu, cerca di mantenere una posizione intermedia, in cui non c'è stata né istigazione né cospirazione: Amir era solo un pazzo solitario.

Lo storico militare Uri Milstein ha demonizzato Rabin, il popolare eroe militare, nel suo "The Rabin File" . I difetti e le mancanze di giudizio di Rabin sono stati smascherati. Successivamente, altri hanno sostenuto che Rabin avesse corrotto i membri dell'opposizione alla Knesset per votare a favore degli accordi di Oslo.

Alla fine, dopo mesi di proteste e crescenti minacce di violenza, durante un comizio elettorale a Gerusalemme nell'ottobre del 1995, alcuni manifestanti portavano cartelli con Rabin ritratto come nazista e gridavano "Traditore!" e simili, cosa che il leader del Likud Netanyahu, che parlava dal balcone, non fece nulla per fermare. Fu dopo questo comizio che Ben-Gvir attaccò l'auto di Rabin.

Peres, negli ultimi anni della sua vita, affermò di non gradire vedere il suo rivale Rabin umiliato e che i due divennero più intimi. Raccontò: "Ci incontravamo in privato a casa sua ogni venerdì. Continuavamo a parlare di questioni pratiche e lui non lasciava nemmeno entrare Leah nella stanza quando ci incontravamo lì". (Leah Rabin scrisse che Rabin definì Peres "un intrigante").

Il ricco franco-israeliano Jean Frydman, che Peres conosceva dal 1956, si offrì di pagare una manifestazione per la pace e la non violenza. Rabin si rifiutò orgogliosamente di indossare un giubbotto antiproiettile o di viaggiare in una limousine blindata. C'erano stati attacchi alla sua persona e una manifestazione in cui qualcuno portava una bara con il suo nome sopra. È notevole che abbia accettato la manifestazione.

Da sinistra a destra: Peres con la cantante Shulamit Aloni e Rabin che cantano "Una canzone per la pace" al raduno di Tel Aviv poco prima dell'assassinio. [Fonte: danperry.substack.com ]

L'omicidio era certamente nell'aria. Giorni prima del comizio fatale, Eskin si sedette davanti alla casa del primo ministro con un gruppo di manifestanti, tra cui Amir, e scagliò un'antica maledizione mortale sul primo ministro. Sull'autobus diretto al comizio per la pace di Rabin, Amir, che aveva una pistola carica in tasca, racconta che un amico gli disse che Ben-Gvir aveva intenzione di uccidere Rabin quella notte.

Secondo l'opinione ufficiale, fu grazie all'incompetenza dello Shabak che Amir riuscì a nascondersi nel parcheggio, eludere la protezione di VIP e polizia e uccidere il primo ministro con due proiettili, ferendo leggermente la guardia del corpo Rubin con uno. Rabin morì durante il trasporto in ospedale o poco dopo l'arrivo.

La moglie venne informata della sua morte presso la sede centrale dello Shabak, dove era stata accompagnata a bordo di una limousine separata.

Personale di sicurezza israeliano spinge il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin nella sua limousine dopo essere stato colpito da un assassino a Tel Aviv il 4 novembre 1995. [Fonte: latimes.com ]

Per la destra israeliana è chiaro come il sole che l'omicidio è stato una cospirazione ordita dal governo laico di Rabin, Peres e dal capo dello Shabak Carmi Gillon, che in quel momento si trovava, cosa sospetta, a Parigi.

Carmi Gillon, che era a capo dello Shabak nel 1995. [Fonte: srilankanguardian.com ]

Gli elementi di destra dello Shabak spianarono la strada all'omicidio di Rabin istigandolo tramite i loro agenti, incastrando Amir con proiettili finti e creandogli un percorso per sparare vicino alla limousine. O erano stati restituiti proiettili veri alla pistola di Amir, oppure il colpo di Amir non era stato fatale e il colpo mortale era stato sparato nella limousine dalla guardia del corpo, o forse in ospedale. Amir fu incastrato per screditare la destra religiosa.

Sebbene sia un anatema mettere in dubbio la colpevolezza di Amir, che ha ammesso di aver voluto danneggiare il primo ministro, ci sono diversi fatti inconfutabili che circondano il caso che rendono la cospirazione una possibilità reale. Molti di questi fatti sono stati portati alla luce dal giornalista-investigatore canadese-israeliano Barry Chamish ( Chi ha assassinato Yitzhak Rabin? ) e dall'israeliano Natan Gefen ( The Fatal Sting, disponibile in inglese qui ).

Versione ebraica di Chi ha assassinato Yitzhak Rabin? di Barry Chamish. [Fonte: blogs.timesofisrael.com ]

Prove inquietanti

Molti testimoni, tra cui la moglie di Rabin, hanno affermato di aver sentito gridare "Salve!" o "Non è vero!" quando Amir ha sparato a Rabin. Amir ha affermato di aver sparato tre colpi che al momento riteneva autentici. Diversi testimoni hanno affermato che Rabin non è rimasto ferito quando è salito sulla sua limousine. Ci sono prove (contestate) che un agente di sicurezza che ha gridato "Scadente!" si sia successivamente "suicidato".

Inizialmente Amir protestò dicendo di aver sparato solo per spaventare Rabin. Rimase sorpreso quando la polizia annunciò la sua morte. Amir si assunse la responsabilità solo dopo essere stato tenuto in isolamento per 40 giorni. Si dice che il rabbino di Amir disapprovasse le uccisioni sotto il din rodef o il din moser . La madre di Amir insiste sull'innocenza del figlio. Dice: "Tutti sono troppo spaventati per parlarne" e "Non ho idea di chi sia stato, chiedetelo allo Shabak". Sostiene che il 90% degli israeliani è d'accordo con lei.

È significativo che Rabin sia stato colpito a bruciapelo frontalmente (impossibile dall'angolazione di Amir) e anche alla schiena. La figlia di Rabin, preoccupata, ha consegnato le sue magliette al giornalista statunitense Dan Ephron perché le consegnasse a un esperto in Arizona.

L'esperto distrusse le camicie di Rabin facendo esperimenti su di esse e concluse che i fori anteriori non erano stati fatti con una pistola, ma con una specie di perforatrice.

Il livello di incompetenza della sicurezza è incredibile. Amir aveva facile accesso all'area vicino all'auto di Rabin. Nessuno ha cercato di farlo andare via; la polizia credeva fosse un agente sotto copertura. Amir ha sparato tre volte. Nessuno dei poliziotti o delle guardie ha sparato ad Amir o addirittura a lui.

Colui che alla fine lo disarmò (una nuova guardia) disse di aver pensato di sparare ad Amir, ma poi decise che sarebbe stato più efficace disarmarlo. In seguito, il capo dello Shabak, Gillon, commentò che l'unica cosa che non capiva del comportamento della sua squadra era il motivo per cui Amir non fosse stato ucciso.

Gli esperti variano nel tempo impiegato dalla limousine per raggiungere l'ospedale: da due a dodici minuti. La guardia del corpo Rubin ha testimoniato di aver perso conoscenza da quando è salito in macchina fino all'arrivo in ospedale. Ha anche affermato di aver cercato di prestare soccorso a Rabin, ma di essere rimasto ferito. Potrebbe mentire ed essere l'assassino, come ha affermato Chamish, oppure qualcun altro potrebbe essere salito in macchina e aver sparato al primo ministro.

Dopo il raduno, Leah Rabin è stata accompagnata a bordo di una limousine separata al quartier generale dello Shabak. Presumibilmente, se non fosse andato tutto storto, suo marito l'avrebbe raggiunta. Il quartier generale è più lontano dal luogo del raduno rispetto all'ospedale in cui è finito il primo ministro.

Uno dei chirurghi di Rabin, il dottor Yoram Kluger, ha detto ad Haaretz che ci sono voluti 12 minuti per raggiungere l'ospedale dal raduno. Il capo della divisione non araba dello Shabak, Hezi Kalo, insiste che ci sono voluti due minuti.

Leah Rabin [Fonte: en.wikipedia.org ] Hezi Kalo [Fonte: ict.org.il ]

Le prove di coagulazione del sangue suggeriscono che Rabin sia stato colpito tra i cinque e i sette minuti dopo che l'auto aveva lasciato il raduno. Qualunque cosa fosse successa, l'autista ne era sicuramente a conoscenza. Ha detto che c'era molto traffico pedonale e deviazioni, e che aveva preso una "svolta sbagliata", di cui si è profondamente pentito. Alla fine, l'autista ha avuto bisogno di una guida per trovare l'ospedale.

Un agente dello Shabak, Avishai Raviv, è un personaggio significativo nella narrazione. L'adolescente dagli occhi azzurri Raviv fu reclutato come infiltrato-informatore per lo Shabak al più tardi nel 1987. Iniziò a collaborare ad alti livelli con Kahane e i suoi gruppi, incluso il leader giovanile Ben-Gvir. All'inizio degli anni '90, Raviv fondò Eyal, che organizzava cerimonie Kach influenzate dai media. Eyal a volte collaborava anche con Hamas. Raviv entrò nella stessa università dei fratelli Amir e divennero amici politici.

Ben-Gvir ha affermato di aver sospettato che Raviv fosse un informatore dello Shabak nel febbraio 1995, quando un amico comune fu arrestato e solo Raviv sapeva dove si trovasse. Amir ha affermato che tutti sapevano che Raviv era un informatore; Amir lo considerava una persona ingenua ma fondamentalmente ben intenzionata.

Avishai Raviv negli anni '90. [Fonte: timesofisrael.com ]

Dopo l'omicidio di Rabin, Shabak fece rinchiudere Raviv in una cella vicino ad Amir. La loro conversazione includeva affermazioni che lasciavano intendere un complotto più ampio. Raviv non fu interrogato dalla Commissione Shamgar finché la sua importanza non fu rivelata quattro anni dopo dal capo della polizia o dal Procuratore Generale. Conoscevano Raviv come agitatore e gli permisero di partecipare al comizio di Netanyahu, dove espose manifesti raffiguranti il ??"nazista" Rabin, e di partecipare a una contromanifestazione al comizio di Rabin, durante la quale parlò al cellulare per tutta la durata del comizio.

Dopo gli spari, Raviv telefonò al suo compagno di stanza che stava guardando la televisione e credeva che Rabin fosse illeso. Raviv chiamò quindi i media e affermò a nome della Spada di Davide: "Questa volta abbiamo sbagliato, ma lo prenderemo". Queste erano praticamente le stesse parole che Ben-Gvir aveva detto in diretta televisiva quando aveva rubato l'ornamento del cofano di Rabin il mese prima. Quando fu confermato che Rabin era morto, Raviv telefonò di nuovo ai media, affermando che era stata la Spada di Davide a farlo. La Spada di Davide era un'altra organizzazione fittizia fondata da Raviv per Shabak.

Nel 2000 Raviv fu processato per essere stato a conoscenza del piano di Amir e per non essere riuscito a impedirne l'omicidio. Fu assolto nel 2003 con la motivazione che aveva svolto il suo lavoro di informatore e che i suoi superiori non avevano preso sul serio le minacce. I superiori affermano che non li aveva informati delle minacce di Amir contro Rabin.

Dopo il processo, Raviv tornò a una vita appartata. Era stato pagato lautamente da Shabak, il che è uno dei motivi per cui molti lo sospettavano di essere un informatore. Nel maggio 2023 Raviv uscì dall'oscurità e parlò con il giornalista Omri Assenheim del suo lavoro per Shabak per una puntata di Uvda [Fatto]. Nei promo, Raviv parla del suo lavoro sotto copertura a Kach. Menziona uno sciopero della fame che lui e Ben-Gvir avevano pianificato al Monte del Tempio. La clip mostra Raviv che parla della capacità di Ben-Gvir di attirare l'attenzione dei media. Dopo la messa in onda del promo, Assenheim e altri a Uvda ricevettero messaggi minacciosi e la puntata fu ritirata.

La narrazione dominante di destra individua nella guardia del corpo Rubin l'assassino; tuttavia, l'autista godeva della massima fiducia della famiglia Rabin, e non ha mai fatto alcuna affermazione del genere nei confronti della guardia del corpo. Sia l'autista che la guardia del corpo hanno continuato a lavorare per lo Stato. Piuttosto, sembra probabile che sia accaduto qualcosa di inaspettato a causa della "svolta sbagliata" dell'autista.

L'auto è stata dirottata da qualcuno che conosceva il percorso previsto per raggiungere il quartier generale dello Shabak? Chi potrebbe essere? Il fatto che l'autista e la guardia del corpo non abbiano riconosciuto un dirottatore armato significherebbe che erano leali ai loro datori di lavoro. Se un intruso fosse stato identificato, sarebbero stati complici nell'insabbiamento di un finto omicidio andato male che, se rivelato, avrebbe avuto un impatto devastante.

Molti a destra insistono sul fatto che Shimon Peres fosse il principale cospiratore e beneficiario dell'assassinio. Il collaboratore di Chamish, David Rutstein, ha affermato di avere una dichiarazione giurata di un ufficiale dello Shabak, in cui si affermava che Peres si trovava in ospedale e aveva sparato lui stesso i colpi mortali alla schiena del primo ministro. (Peres ha definito Rutstein pazzo, e Rutstein a sua volta ha fatto causa a Peres per diffamazione.)

Uri Barkan (pseudonimo) pubblicò un romanzo, Blank , in cui si sostiene che Peres organizzò l'omicidio di Rabin in una cospirazione con il capo della Divisione Ebraica. Tradirono Rabin inserendo proiettili veri dopo che gli agenti dello Shabak avevano sostituito quelli di Amir con proiettili falsi. Peres definì il libro di Barkan una "diffamazione del sangue".

Yitzhak Rabin e Shimon Peres insieme alla Knesset nel 1977. Rabin è a sinistra. [Fonte: amazon.com ]

È improbabile che Peres fosse dietro un complotto per uccidere Rabin. Innanzitutto, ovviamente, Peres non ne trasse alcun vantaggio dall'assassinio. Peres perse addirittura le elezioni successive. In secondo luogo, Peres non vide mai l'attuazione degli Accordi di Oslo, sebbene ne fossero stati promotori insieme al presidente francese François Mitterrand e avesse condiviso il Premio Nobel con Rabin e Arafat. Soprattutto, Peres non avrebbe mai ritenuto plausibile uccidere un ebreo.

Nel maggio 2017, poco prima della sua morte, Peres ammise che il suo rapporto con Rabin era sempre stato complicato, che erano rivali in diverse fazioni del Partito Laburista: Rabin era un militare mentre Peres era stato il protetto di David Ben-Gurion e aveva avuto un ruolo determinante nella costruzione del programma nucleare segreto di Israele con l'assistenza della Francia. Peres affermò di non essere d'accordo con Rabin sulla fattibilità della rimozione dei coloni dalle alture del Golan, ma di aver sempre sostenuto una soluzione a due stati, non il Grande Israele. Disse che la manifestazione per la pace "fu la prima volta che Rabin mi abbracciò. La prima e l'ultima. Col senno di poi, fu un abbraccio d'addio. Mi mancò molto dopo".

Difficoltà nel pensiero

L'analista dell'assassinio di Rabin David Morrison nel suo libro sull'argomento ( Bugie: i servizi segreti israeliani e l'omicidio di Rabin) ) discute delle "difficoltà di pensiero" in cui una linea ufficiale viene messa in discussione dai fatti. Sia le teorie ufficiali che quelle di destra presentano problemi apparentemente insolubili. Forse queste difficoltà di pensiero su chi abbia ucciso Rabin possono essere superate.

Un giovane teorico di destra, lo studente di giurisprudenza francese Pierre Lurçat, notò che Mitterrand una volta partecipò a un attentato inscenato (o reale) contro se stesso, da cui ottenne simpatia e celebrità, e che l'ambizioso socialista Peres e Mitterrand erano stati politicamente e personalmente vicini sin dalla costruzione di un reattore nucleare segreto franco-israeliano nel 1956. Un falso attentato a Rabin avrebbe potuto essere discusso tra loro, uno che avrebbe emulato il piano di assassinio di Mitterrand. Lurçat intuì solo questo scenario, ma quando le autorità lo attaccarono, decise di aver colto nel segno.

La teoria di Lurçat pone un'intrigante possibilità, se si comprende che non furono gli obiettivi di Peres a essere raggiunti dall'omicidio, bensì quelli del giovane Smotrich "e dei suoi simili", come Marzel, Eskin e Ben-Gvir. È possibile che Peres e Mitterrand abbiano venduto un piano a Rabin e Gillon per incastrare Amir in un fallito tentativo di assassinio, allo scopo non di far salire Peres al potere, ma di accrescere la simpatia per Rabin e offrire l'opportunità di tenere a bada i potenziali assassini, oltre a garantire la vittoria di Rabin alle prossime elezioni?

È possibile che questo piano Mitterrand-Peres sia stato concordato ai vertici e poi dirottato da un estraneo come Ben-Gvir, che di recente ha avuto accesso ai percorsi delle limousine di Rabin, ha attaccato la sua auto e lo ha minacciato?

Fino all'omicidio, il Procuratore generale aveva insistito sul fatto che parole e persino atti violenti fossero protetti dalla "libertà di parola". Secondo i sondaggi condotti da Shabak e noti a Rabin e Peres, c'erano almeno 800 individui pronti a uccidere Rabin (e/o Peres e Gillon).

Secondo Kalo, capo della Divisione Non-Araba, era impossibile monitorare tutti i potenziali assassini ebrei, noti e ignoti, sebbene avessero foto di molti e avessero parlato con diverse centinaia di loro. Ma anche un lupo solitario sconosciuto era sempre possibile. In realtà, aveva senso che i leader inscenassero un finto attentato, dato che il mandato dello Shabak era la prevenzione del crimine.

Il legame Peres-Mitterrand

Fin dal 1948, il padre fondatore israeliano e Primo Ministro laburista Ben-Gurion era convinto che Israele avesse bisogno di un'arma atomica per la propria sicurezza. Nel 1954, all'età di 29 anni, il Vice Ministro della Difesa laburista Peres fu inviato a mediare un accordo con la Francia per un reattore nucleare. Nel 1956, il segretario generale del Partito Socialista Francese, Guy Mollet, divenne Primo Ministro e rafforzò la cooperazione militare con Israele.

Mitterrand era ministro della Giustizia nel governo Mollet, ma era un centro-destra e non ancora socialista; tuttavia, incontrò il ministro socialista israeliano Peres. Peres e Mitterrand stipularono un "accordo di principio" segreto tra le commissioni per l'energia atomica francese e israeliana, che avrebbe permesso a Israele di ottenere un piccolo reattore di ricerca e combustibile.

Un altro patto segreto fu firmato dall'allora ministro della Difesa Peres e dal nuovo primo ministro radicale-socialista francese Maurice Bourgès-Maunoury nel 1957. Il patto, che prevedeva una serie di retrodatazioni fraudolente, impegnava i due paesi a cooperare nella ricerca e nella produzione di armi nucleari a Dimona.

Nell'ottobre del 1958 la Quarta Repubblica francese crollò e Mitterrand, dopo aver perso il suo incarico ministeriale e il seggio di deputato all'Assemblea nazionale, sprofondò nell'oblio. Nel frattempo, Dimona andò avanti.

Un anno dopo, l'ex ministro della Giustizia stava tornando a casa a bordo della sua Peugeot dopo una cena a tarda notte alla Brasserie Lipp di Parigi. Come raccontò in seguito Mitterrand, quando la sua auto si avvicinò ai Giardini del Lussemburgo, in Avenue de l'Observatoire, si accorse di essere seguito.

Sentiva che stava per diventare vittima di una sparatoria in auto. (Cose del genere erano comuni durante gli anni dell'OAS, e lui era favorevole all'indipendenza dell'Algeria, pur non essendo vicino ai gollisti.)

Per evitare di essere ucciso, parcheggiò, saltò fuori dall'auto, scavalcò una recinzione e si nascose in un'aiuola di gerani. La sua auto fu mitragliata con il fuoco delle mitragliatrici.

Mitterrand e Peugeot, 15 ottobre 1959, dopo un attentato inscenato. [Fonte: opinion-international.com ]

Da un giorno all'altro, l'oscuro Mitterrand divenne una celebrità, ammirato per la sua prontezza di pensiero e il suo coraggio. Si guadagnò la simpatia di chi lo subì come vittima di un tentato omicidio, almeno finché non apparve una lettera indirizzata alla polizia, spedita il giorno prima del tentato omicidio.

La lettera proveniva da un deputato di destra che sosteneva che Mitterrand lo avesse reclutato per inscenare un finto attentato al fine di aumentare la sua popolarità e reprimere la destra. La lettera descriveva nei dettagli cosa sarebbe successo, e in effetti accadde.

Ne seguì un altro scandalo francese. Il tentativo di Mitterrand di trarre profitto da un finto attentato auto-creato sembrò fallire.

Mitterrand, tuttavia, si rivelò tanto sveglio quanto agile. Affermò che il suo presunto complice gli aveva detto di seguire la strada che aveva preso per evitare un attentato, ma che all'improvviso si rese conto di essere stato incastrato per un omicidio. Era stato "teleguidato" per uscire e scappare. Il vero assassinio fu pianificato da cinque dei suoi nemici di destra, da lui stesso processati.

Mitterrand convinse almeno una parte dell'opinione pubblica di aver accettato la finta proposta di assassinio perché sospettava che si trattasse di una copertura per un vero complotto, e voleva cogliere i colpevoli in flagrante. Ancora oggi, non è chiaro se Mitterrand abbia cospirato in un attentato inscenato contro se stesso o se fosse destinato a essere vittima di un vero assassinio. In ogni caso, sopravvisse e prosperò.

Mitterrand e Peres avevano personalità cospirative simili, essendo entrambi coinvolti nel programma nucleare segreto di Israele. Mitterrand deve aver discusso su come riguadagnare popolarità con il suo amico più potente Peres, che lo stava guidando verso la sinistra. È possibile che Peres abbia consigliato a Mitterrand di assecondare un finto assassinio per sventare un vero assassinio? O addirittura di inscenare l'intero evento?

Dopo il suo tentato omicidio, vero o falso che fosse, Mitterrand si fece strada alla ribalta come socialista in erba. Divenne sindaco nel 1962 e poi deputato all'Assemblea Nazionale. Nel 1964 fu eletto presidente di un consiglio dipartimentale.

A causa del coinvolgimento del Mossad nel rapimento di Ben Barka a Parigi nel 1965, le relazioni tra Francia e Israele si erano raffreddate. Mitterrand sfidò Charles de Gaulle come capo di Stato. Perse le elezioni, ma si unì formalmente al Partito Socialista Francese. Nel 1971 Mitterrand visitò Israele come capo del suo partito. Incontrò il Ministro della Difesa Peres. Lavorarono insieme come socialisti per risolvere il problema della pace in Israele.

Nel 1974 Mitterrand fu quasi eletto presidente della Francia. Consigliò a Israele di “riconoscere il diritto dei palestinesi a organizzarsi nel quadro di un nuovo Stato”. Due anni dopo Peres incontrò Mitterrand a un incontro del Partito Socialista e sostenne gli accordi israelo-egiziani di Camp David di quell’anno. Due anni dopo, si incontrarono a un incontro del Partito Laburista in Israele.

Nel maggio 1981 Mitterrand fu finalmente eletto presidente della Francia e Peres lo incontrò a casa del presidente, dopodiché Mitterrand si allontanò ulteriormente da una posizione filo-araba. L'anno successivo Mitterrand visitò Israele e incontrò Peres (allora leader dell'opposizione) per colazione al King David Hotel. Alla Knesset Mitterrand chiese lo stato palestinese. Peres considerò la visita di Mitterrand come un "ritorno ai tempi d'oro" delle relazioni franco-israeliane.

Nel dicembre 1984 Peres, ormai Primo Ministro, effettuò la sua prima visita di Stato ufficiale in Francia. Da allora in poi i due capi di Stato si incontrarono regolarmente all'Eliseo e altrove. Mitterrand incontrò anche il Presidente dell'OLP Arafat e si schierò a favore di un processo di pace con il coinvolgimento delle Nazioni Unite e di una conferenza internazionale. Alla fine del 1992 Mitterrand effettuò una visita ufficiale in Israele in relazione agli Accordi di Oslo, e poco dopo Peres si recò in Francia per la firma ufficiale.

Shimon Peres e François Mitterand nel 1993. [Fonte: sudouest.fr ]

Nel gennaio 1993 Peres era a Parigi per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi chimiche. Il presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush parlò con Mitterrand, che gli disse che Peres era favorevole alla cessione di Gaza ai palestinesi, ma che sarebbe stato troppo difficile restituire le alture del Golan. Bush commentò che “ci vorrebbero più uccisioni come il massacro del Monte del Tempio”. Mitterrand affermò di essere un amico di Israele e interruppe bruscamente la conversazione.

Nel settembre 1993 Peres incontrò nuovamente Mitterrand a casa del presidente francese. Era chiaramente importante, poiché si tenne in privato. È probabile che Peres si consultasse con Mitterrand su come affrontare la minaccia che lui e Rabin stavano affrontando e i loro accordi di Oslo. Non è impossibile che abbiano preso in considerazione le parole di Bush e l'attuazione del "piano Osservatorio" di Mitterrand.

Aveva funzionato alla grande per Mitterrand. Rabin aveva approvato un attacco sotto falsa bandiera in passato: alla USS Liberty . Era andato storto, ma con il presidente degli Stati Uniti, se non Dio, dalla sua parte, Rabin aveva comunque vinto la guerra in sei giorni. I suoi avversari di destra erano convinti che fosse stato Dio a dare loro la Cisgiordania. Nel novembre 1993 Mitterrand visitò di nuovo Israele.

Non c'è alcuna possibilità credibile che Peres o Gillon volessero la morte di Rabin, né che Hezi Kalo sarebbe d'accordo. Gillon e Rabin erano estremamente vicini politicamente, e Gillon soffrì di dolore e sensi di colpa per il resto della sua vita. L'unica foto che teneva nel suo ufficio era quella di Rabin.

Considerati i problemi insolubili con la versione ufficiale dell'omicidio e l'improbabilità che qualcuno legato al governo laburista volesse la morte di Rabin, un falso tentativo di assassinio è la soluzione migliore per risolvere le difficoltà di pensiero su quanto accaduto.

Era noto che lo Shabak avesse esponenti di destra in alcune posizioni. Raviv, che conosceva bene gli estremisti del Kach, potrebbe essersi lasciato sfuggire qualcosa inavvertitamente. Un dirottatore avrebbe potuto salire sulla limousine presidenziale mentre si recava al quartier generale dello Shabak dopo che Amit aveva sparato a salve. Da quel momento in poi lo Shabak sarebbe stato costretto a insabbiare i fatti reali.

Netanyahu incontrò Peres dopo l'omicidio e si strinsero la mano. Peres fu facilmente ricattabile e Netanyahu probabilmente venne a conoscenza di quanto accaduto. Peres e il partito laburista non intrapresero alcuna indagine seria sulla campagna di istigazione, né repressero la destra religiosa.

Netanyahu a sua volta ha negato l'esistenza di una cospirazione dello Shabak.

All’inizio del 1996, Israele uccise un leader di Hamas a Gaza con una bomba su un cellulare. Hamas si vendicò con attentati suicidi. Peres, a sua volta, bombardò i campi profughi. L’Intifada era iniziata. Era iniziata con l’escalation kahanista a Hebron. Il capo della polizia israeliana Kobi Shabtai dichiarò alla stampa: “Il responsabile di questa Intifada è Itamar Ben-Gvir ”.

Il più grande partito di estrema destra israeliano, il Partito Nazionale Religioso, proprio come i sionisti cristiani dell'organizzazione giovanile repubblicana Turning Point USA, si presentava come interessato principalmente a "preservare la tradizione e coltivare forti valori familiari". Peres cercò di allearsi con l'NRP, ma il partito diede il suo sostegno al Likud. Netanyahu divenne primo ministro e gli accordi di Oslo inevitabilmente morirono.

Una bella amicizia? Netanyahu e Ben-Gvir alla Knesset nel 2023. [Fonte: theguardian.com ]

Se Netanyahu avesse saputo chi ha ucciso Rabin, i due si sarebbero ritrovati invischiati in opportunismo e ricatti reciproci. In una versione oscura delle famose parole di Rick di Casablanca : "Fu l'inizio di una bellissima amicizia". Anche se probabilmente non fu proprio l'inizio, e in realtà fu molto brutto.

Cui bono fuit?

Shabak e Peres devono aver immediatamente scoperto dalla guardia del corpo e dall'autista di Rabin cosa, se mai, fosse successo qualcosa nella limousine dopo il comizio. Se fosse stato pianificato un finto assassinio, come sembra probabile date le prove, ammettere che fosse stato dirottato avrebbe distrutto i cospiratori. Peres era facile da ricattare per Netanyahu.

Chi è il sospettato più probabile dell'omicidio del Primo Ministro Rabin? 1. Un kahanista. Amir afferma di non aver letto né seguito Kahane. 2. Qualcuno che aveva già minacciato Rabin nella sua auto. Amir non ha fatto minacce pubbliche e non ha cercato di uccidere Rabin, ma di fermarlo. 3. Qualcuno con precedenti di violenza e arresti. Amir aveva precedenti penali e studiava seriamente giurisprudenza. 4. Qualcuno con comprovato accesso ai percorsi del corteo di Rabin. Amir ha personalmente seguito Rabin per un po', ma non aveva legami interni con l'ufficio del Primo Ministro. 5. Qualcuno che ha tratto beneficio dall'omicidio. Amir ha perso la libertà.

Chi oggi minaccia di sparare agli arabi mentre ricopre un alto incarico ministeriale?

È inevitabile che Itamar Ben-Gvir sia il più probabile assassino di Rabin. All'epoca avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, ma tali restrizioni furono facilmente aggirate.

Dopo il 1995, Ben-Gvir frequentò la facoltà di giurisprudenza, dove si specializzò nella difesa di estremisti ebrei come Marzel.

Hanno mantenuto uno stretto rapporto e un forte attaccamento a Kahane e alla memoria di Baruch Goldstein, fino a poco tempo fa, quando Marzel lo ha definito un traditore per aver ammorbidito alcune posizioni per allearsi con Netanyahu.

Ben-Gvir arrestato dalla polizia israeliana nel 2010. [Fonte: jpost.com ]

Nel 2007, Ben-Gvir fu condannato per incitamento al razzismo e sostegno al terrorismo. La politica israeliana scivolò gradualmente a destra. Nel 2019 la Corte Suprema riesaminò i precedenti di Ben-Gvir e gli permise di candidarsi alla Knesset. Perse, ma ottenne grande risonanza mediatica. Marzel rimane bandito.

Baruch Marzel durante una contro-manifestazione di protesta per la commemorazione del Giorno della Nakba palestinese presso l'Università di Tel Aviv. [Fonte: timesofisrael.com ]

Ben-Gvir è riuscito a entrare nella Knesset a fatica nel marzo 2021. Netanyahu ha normalizzato i kahanisti invitando Ben-Gvir e Smotrich a unirsi a lui in coalizioni di destra, un errore di massima gravità secondo alcuni.

Netanyahu non è certo un uomo estremamente religioso, ma la Corte Suprema laica è il loro nemico comune e hanno segreti in comune.

Sebbene probabilmente non sia favorevole a una guerra che ponga fine a tutte le guerre, come gli ultra-ortodossi (e i sionisti cristiani) auspicano con entusiasmo, ha adottato gli obiettivi kahanisti di annessione dei Territori Occupati e di espulsione o sterminio dei palestinesi che vi risiedono.

Sia Ben-Gvir che Smotrich continuano a minacciare di "falciare" gli oppositori. Da quando è stato legittimato da Netanyahu, Ben-Gvir ha continuato ad aggredire la gente.

Nell'ottobre 2021, Ben-Gvir ha avuto uno scontro fisico con il leader del partito Joint List, Ayman Odeh, presso il Kaplan Medical Center di Rehovot. Mentre Odeh stava uscendo dalla stanza di un palestinese in sciopero della fame, Ben-Gvir ha cercato di introdursi con la forza. La situazione si è aggravata fino all'intervento del personale.

Due mesi dopo, Ben-Gvir agitò una pistola contro un parcheggiatore arabo a Tel Aviv. Il giorno dopo, il capo della sicurezza della Knesset gli fece una bella ramanzina. “Una pistola agitata nel primo atto, nel terzo spara”, avvertì il leader del partito Meretz.

Nell'ottobre 2022, dopo che una pietra fu lanciata contro Ben-Gvir nel quartiere Sheikh Jarrah di Gerusalemme Est, egli estrasse una pistola e invitò la polizia a sparare sui lanciatori di pietre. Circa 27 anni dopo l'omicidio di Rabin, il Primo Ministro uscente Yair Lapid fece un riferimento esplicito a Ben-Gvir, quando affermò che una pistola "è l'arma dei codardi, dei violatori della legge, ed era l'arma di Yigal Amir".

Ben-Gvir brandisce una pistola durante gli scontri a Gerusalemme Est il 13 ottobre 2022. [Fonte: timesofisrael.com ]

Ben-Gvir è passato dall'essere un emarginato a un insider nel giro di pochi anni. Alle elezioni del novembre 2022 è stato nominato ministro della Sicurezza Nazionale. Ora sovrintende alla Polizia di Frontiera israeliana in Cisgiordania

Il presidente Isaac Herzog è stato sentito dire che il mondo intero era preoccupato per la nomina di Ben-Gvir a ministro. Il figlio di Rabin, Yuval, residente in Europa, ha affermato che il ruolo del giovane Ben-Gvir non dovrebbe essere dimenticato.

Dal 2023 al 2026 Ben-Gvir e coloni estremisti hanno preso d'assalto la moschea di Al-Aqsa sul Monte del Tempio 14 volte e hanno ostacolato l'accesso alla Chiesa della Natività e alla Chiesa del Santo Sepolcro durante le festività religiose.

I kahanisti e i coloni hanno vissuto l'operazione di Hamas il 7 ottobre 2023 come un'opportunità tanto attesa. Similmente ai cristiani sionisti, ma con un diverso esito auspicabile, i kahanisti vedono una guerra apocalittica come un prerequisito per l'alba dell'era messianica. Per loro, la battaglia sradicherà i non ebrei dalla Grande Israele.

Nel luglio 2024 un membro del Partito del Sionismo Religioso ha definito la guerra di Gaza “un periodo di miracoli”. Ben-Gvir ha reso significativamente più facile ottenere le licenze per le armi dal 7 ottobre. Nel novembre 2025 Ben-Gvir ha affermato che i funzionari dell’Autorità Nazionale Palestinese dovrebbero essere assassinati se le Nazioni Unite procedessero con il riconoscimento di uno Stato palestinese. Ha inoltre affermato che non esistevano palestinesi. Netanyahu lo ha rassicurato dicendo che si oppone allo Stato palestinese.

A gennaio, la commentatrice conservatrice indipendente Candace Owens, una collaboratrice respinta di Turning Point USA, è stata denunciata alla Knesset dal membro del partito Likud Dan Illouz , che l'ha definita "un nuovo nemico ... Parlo di un veleno venduto al popolo americano come patriottismo. Parlo del vandalismo intellettuale di Tucker Carlson e Candace Owens". I nemici politici di Israele sono equiparati ai nemici politici degli Stati Uniti. Il membro della Knesset afferma: " Candace e Tucker sono una minaccia per l'America tanto quanto per Israele.

Tucker Carlson (a sinistra) e Candace Owens. [Fonte: sajr.co.za ]

La combinazione di ricatto e opportunismo, di carota e manganello, è in ascesa in Israele come lo è oggi negli Stati Uniti, tanto che si potrebbe legittimamente parlare di “Stato Unione Israele-America”.

Sono in molti a credere che il carismatico Charlie Kirk, capo del partito conservatore Turning Point USA, che ha respinto un'enorme offerta da parte di Bill Ackman e di altri donatori sionisti, sia stato assassinato per ordine di Netanyahu, cosa che il primo ministro ha ripetutamente negato.

Come il meno sfacciato dei genocidi, Netanyahu ha detto all’evento dell’anniversario del 2022 in cui si riconosceva l’omicidio di Rabin: “In una democrazia, non dobbiamo mai permettere che il potere del pugno sostituisca il potere della persuasione”. Charlie Kirk, se fosse vissuto, avrebbe potuto dire: “Gli israeliani parlano con la lingua biforcuta: dimostratemi che sbaglio!”

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)



