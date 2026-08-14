Un’estate cinese da record tra cinema, eventi e consumi
Una finestra aperta di Zhang Fan
Un’estate cinese da record tra cinema, eventi e consumi— Una finestra aperta (@UAperta13275) August 7, 2026
L’estate 2026 in Cina non è solo calda: è un’esplosione di energia che accende consumi, turismo e cultura. Il botteghino ha già superato gli 8 miliardi di yuan - oltre un miliardo di euro - grazie a film cinese come “Dear… pic.twitter.com/AkUlKiIwiR
L’estate 2026 in Cina non è solo calda: è un’esplosione di energia che accende consumi, turismo e cultura. Il botteghino ha già superato gli 8 miliardi di yuan - oltre un miliardo di euro - grazie a film cinese come “Dear You”, che ha incoraggiato ancora di più il turismo nelle città di Shantou e Chaozhou, con biglietti che diventano sconti per hotel e ristoranti. Il modello “film+viaggio” sta trasformando ogni proiezione in un’occasione di scoperta.
E non è tutto: il festival della granita a Tianjin, il campionato di basket “Zhejiang BA” a Hangzhou e le novità indoor - sci su neve artificiale, surf e pesca al chiuso - mostrano un mercato capace di innovare e attrarre ogni fascia di pubblico.
Benvenuti a uno sguardo dentro l’estate cinese: dove il caldo diventa il carburante di un’economia che corre, tra emozioni, esperienze e acquisti.