I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Una finestra aperta di Zhang Fan

Un’estate cinese da record tra cinema, eventi e consumi

L’estate 2026 in Cina non è solo calda: è un’esplosione di energia che accende consumi, turismo e cultura. Il botteghino ha già superato gli 8 miliardi di yuan - oltre un miliardo di euro - grazie a film cinese come “Dear… pic.twitter.com/AkUlKiIwiR — Una finestra aperta (@UAperta13275) August 7, 2026

L’estate 2026 in Cina non è solo calda: è un’esplosione di energia che accende consumi, turismo e cultura. Il botteghino ha già superato gli 8 miliardi di yuan - oltre un miliardo di euro - grazie a film cinese come “Dear You”, che ha incoraggiato ancora di più il turismo nelle città di Shantou e Chaozhou, con biglietti che diventano sconti per hotel e ristoranti. Il modello “film+viaggio” sta trasformando ogni proiezione in un’occasione di scoperta.

E non è tutto: il festival della granita a Tianjin, il campionato di basket “Zhejiang BA” a Hangzhou e le novità indoor - sci su neve artificiale, surf e pesca al chiuso - mostrano un mercato capace di innovare e attrarre ogni fascia di pubblico.

Benvenuti a uno sguardo dentro l’estate cinese: dove il caldo diventa il carburante di un’economia che corre, tra emozioni, esperienze e acquisti.