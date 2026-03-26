L'inviato di Putin sottolinea il ruolo dei BRICS nel conflitto mediorientale
Il gruppo BRICS svolgerà un ruolo cruciale nell'affrontare la situazione in Medio Oriente, ha dichiarato Kirill Dmitriev, inviato speciale del Presidente russo.
"In effetti, la cooperazione tra i Paesi BRICS in questo momento difficile sarà fondamentale per superare le sfide derivanti dall'escalation in Medio Oriente", ha osservato.
In questo contesto, Dmitriev ha sottolineato che l'energia russa è "assolutamente fondamentale" per la sopravvivenza non solo dei paesi BRICS, ma del mondo intero.
La scorsa settimana, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato i membri del blocco ad agire in modo indipendente nel conflitto in corso nella regione.
"Riferendosi alla presidenza di turno dei BRICS detenuta dall'India, Pezeshkian ha esortato il gruppo a svolgere un ruolo indipendente per fermare l'aggressione contro l'Iran e salvaguardare la pace e la stabilità regionali e internazionali", ha dichiarato l'ambasciata iraniana a Nuova Delhi in un comunicato.