Il gruppo BRICS svolgerà un ruolo cruciale nell'affrontare la situazione in Medio Oriente, ha dichiarato Kirill Dmitriev, inviato speciale del Presidente russo.

"In effetti, la cooperazione tra i Paesi BRICS in questo momento difficile sarà fondamentale per superare le sfide derivanti dall'escalation in Medio Oriente", ha osservato.

In questo contesto, Dmitriev ha sottolineato che l'energia russa è "assolutamente fondamentale" per la sopravvivenza non solo dei paesi BRICS, ma del mondo intero.

La scorsa settimana, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato i membri del blocco ad agire in modo indipendente nel conflitto in corso nella regione.

"Riferendosi alla presidenza di turno dei BRICS detenuta dall'India, Pezeshkian ha esortato il gruppo a svolgere un ruolo indipendente per fermare l'aggressione contro l'Iran e salvaguardare la pace e la stabilità regionali e internazionali", ha dichiarato l'ambasciata iraniana a Nuova Delhi in un comunicato.

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