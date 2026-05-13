L'Iran ha ancora il 70% dei suoi missili: il rapporto segreto che gela Washington

Le valutazioni dell'intelligence statunitense rivelano che l'Iran possiede significative capacità missilistiche, smentendo le affermazioni dell'amministrazione Trump.

Secondo quanto emerge da un articolo pubblicato martedì dal New York Times, le valutazioni dell'intelligence effettuate all'inizio di maggio indicano che l'Iran ha riacquistato l'accesso operativo alla maggior parte delle sue installazioni missilistiche, comprese 30 delle 33 postazioni situate lungo lo strategico Stretto di Hormuz.

Secondo alcune stime, l'Iran conserva ancora circa il 70% del suo arsenale prebellico di missili e lanciatori mobili. Questo arsenale comprende sia missili balistici, capaci di raggiungere altri paesi della regione, sia un numero minore di missili da crociera, utilizzabili contro obiettivi a corto raggio, sia terrestri che navali", si sottolinea nell'articolo, citando fonti a conoscenza delle valutazioni classificate.

Inoltre, le valutazioni dell'intelligence concludono che circa il 90% delle strutture sotterranee di stoccaggio e lancio di missili in territorio iraniano sono attualmente "parzialmente o completamente operative".

Dalla Casa Bianca, la portavoce Olivia Wales ha respinto queste conclusioni e ha negato che l'Iran abbia recuperato completamente le sue capacità militari. Secondo il New York Times, Wales ha affermato che Teheran comprende che la sua "situazione attuale non è sostenibile" e ha aggiunto che chiunque creda che l'Iran abbia ricostruito la sua potenza militare "è un illuso o agisce come portavoce" del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC).

Durante l'escalation, il presidente statunitense Donald Trump ha ripetutamente affermato che gli attacchi avevano avuto un impatto devastante sulla potenza di fuoco dell'Iran. Tuttavia, il rapporto sottolinea che l'Iran ha risposto con una serie prolungata di attacchi di rappresaglia, lanciando almeno 100 ondate di attacchi contro obiettivi sensibili e strategici statunitensi e israeliani nella regione.

Nonostante la versione ufficiale statunitense, il presidente ha continuato a usare una retorica trionfalistica, mentre diverse analisi e rapporti mettono in dubbio la reale portata dei danni inflitti.

Da parte sua, il comandante delle forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, il generale di brigata Seyed Majid Mousavi, ha recentemente affermato che la capacità dell'Iran di rifornire lanciamissili e droni durante il cessate il fuoco ha addirittura superato i livelli prebellici.

Ha aggiunto che i missili e i droni aerospaziali avanzati dell'Iran sono interamente puntati contro obiettivi statunitensi e navi nemiche nella regione del Golfo Persico, e che le forze restano in stato di allerta in attesa dell'ordine definitivo di agire.