Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • ASIA

L'Iran ha ancora il 70% dei suoi missili: il rapporto segreto che gela Washington

482
L'Iran ha ancora il 70% dei suoi missili: il rapporto segreto che gela Washington

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Le valutazioni dell'intelligence statunitense rivelano che l'Iran possiede significative capacità missilistiche, smentendo le affermazioni dell'amministrazione Trump.

Secondo quanto emerge da un articolo pubblicato martedì dal New York Times, le valutazioni dell'intelligence effettuate all'inizio di maggio indicano che l'Iran ha riacquistato l'accesso operativo alla maggior parte delle sue installazioni missilistiche, comprese 30 delle 33 postazioni situate lungo lo strategico Stretto di Hormuz.

Secondo alcune stime, l'Iran conserva ancora circa il 70% del suo arsenale prebellico di missili e lanciatori mobili. Questo arsenale comprende sia missili balistici, capaci di raggiungere altri paesi della regione, sia un numero minore di missili da crociera, utilizzabili contro obiettivi a corto raggio, sia terrestri che navali", si sottolinea nell'articolo, citando fonti a conoscenza delle valutazioni classificate.

Inoltre, le valutazioni dell'intelligence concludono che circa il 90% delle strutture sotterranee di stoccaggio e lancio di missili in territorio iraniano sono attualmente "parzialmente o completamente operative".

Dalla Casa Bianca, la portavoce Olivia Wales ha respinto queste conclusioni e ha negato che l'Iran abbia recuperato completamente le sue capacità militari. Secondo il New York Times, Wales ha affermato che Teheran comprende che la sua "situazione attuale non è sostenibile" e ha aggiunto che chiunque creda che l'Iran abbia ricostruito la sua potenza militare "è un illuso o agisce come portavoce" del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC).

Durante l'escalation, il presidente statunitense Donald Trump ha ripetutamente affermato che gli attacchi avevano avuto un impatto devastante sulla potenza di fuoco dell'Iran. Tuttavia, il rapporto sottolinea che l'Iran ha risposto con una serie prolungata di attacchi di rappresaglia, lanciando almeno 100 ondate di attacchi contro obiettivi sensibili e strategici statunitensi e israeliani nella regione.

Nonostante la versione ufficiale statunitense, il presidente ha continuato a usare una retorica trionfalistica, mentre diverse analisi e rapporti mettono in dubbio la reale portata dei danni inflitti.

Da parte sua, il comandante delle forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, il generale di brigata Seyed Majid Mousavi, ha recentemente affermato che la capacità dell'Iran di rifornire lanciamissili e droni durante il cessate il fuoco ha addirittura superato i livelli prebellici.

Ha aggiunto che i missili e i droni aerospaziali avanzati dell'Iran sono interamente puntati contro obiettivi statunitensi e navi nemiche nella regione del Golfo Persico, e che le forze restano in stato di allerta in attesa dell'ordine definitivo di agire.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Non solo petrolio: perché il legame tra Cina e Iran terrorizza la diplomazia USA

Non solo petrolio: perché il legame tra Cina e Iran terrorizza la diplomazia USA

13 Maggio 2026 11:30
Componenti per missili all'Iran? La dura smentita della Cina che gela Tel Aviv

Componenti per missili all'Iran? La dura smentita della Cina che gela Tel Aviv

13 Maggio 2026 07:00
"Aggressione e sanzioni": l'Iran rompe il silenzio e denuncia Washington all'Aia

"Aggressione e sanzioni": l'Iran rompe il silenzio e denuncia Washington all'Aia

13 Maggio 2026 07:00
L'Iran gela Donald Trump: "Un solo tweet non basta per elencare i vostri massacri"

L'Iran gela Donald Trump: "Un solo tweet non basta per elencare i vostri massacri"

12 Maggio 2026 14:30
"Tigre di carta": il duro monito dell'Iran all'Unione Europea sulle nuove sanzioni

"Tigre di carta": il duro monito dell'Iran all'Unione Europea sulle nuove sanzioni

12 Maggio 2026 14:30
L'UE accetta di ripristinare pienamente i rapporti commerciali con la Siria

L'UE accetta di ripristinare pienamente i rapporti commerciali con la Siria

12 Maggio 2026 12:00
Robert Kiyosaki prevede un collasso economico globale nel 2026

Robert Kiyosaki prevede un collasso economico globale nel 2026

11 Maggio 2026 17:27
Scorte di armi all'osso dopo l'Iran: il senatore Kelly avverte che gli USA non sono pronti per la Cina

Scorte di armi all'osso dopo l'Iran: il senatore Kelly avverte che gli USA non sono pronti per la Cina

11 Maggio 2026 12:30
MEDITERRANEO

The Sea e lo spettatore antisemiotico

11419

Drone navale "kamikaze" ucraino scoperto in una grotta al largo di Lefkada, in Grecia: la posizione strategica a poche miglia dall'Italia

10176
ASIA

Crisi Hormuz: la mossa a sorpresa di Teheran per rompere lo stallo con gli Stati Uniti

10033
ASIA

Battaglia nello Stretto di Hormuz: l’Iran rivendica una pesante sconfitta USA

9453
EUROPA

Erevan come Kiev: la "coalizione dei volenterosi" prepara l’ucrainizzazione dell’Armenia

9011
ASIA

Carlson: L'Iran controlla Hormuz ed è in grado di divorare Israele in 20 minuti

8532
EUROPA

Il nuovo business di Zelensky per lo scontro finale tra NATO e Mosca

8121
EUROPA

LA DISCRASIA TRA POSIZIONE POLITICA E GEOPOLITICA DELL’ITALIA (di Andrea Zhok)

8029
ASIA

L'Iran ha ancora il 70% dei suoi missili: il rapporto segreto che gela Washington

ASIA

Non solo petrolio: perché il legame tra Cina e Iran terrorizza la diplomazia USA

CINA

Componenti per missili all'Iran? La dura smentita della Cina che gela Tel Aviv

ASIA

"Aggressione e sanzioni": l'Iran rompe il silenzio e denuncia Washington all'Aia

NORD-AMERICA

L'Iran gela Donald Trump: "Un solo tweet non basta per elencare i vostri massacri"

ASIA

"Tigre di carta": il duro monito dell'Iran all'Unione Europea sulle nuove sanzioni

EUROPA

L'UE accetta di ripristinare pienamente i rapporti commerciali con la Siria

NORD-AMERICA

Robert Kiyosaki prevede un collasso economico globale nel 2026

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT di Alessandro Bartoloni Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

  • 11 Maggio 2026 15:59
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Il regista Bayoudh a l'AntiDiplomatico: “L’Algeria nel mirino degli Usa per colpire UE e Cina” di Loretta Napoleoni Il regista Bayoudh a l'AntiDiplomatico: “L’Algeria nel mirino degli Usa per colpire UE e Cina”

Il regista Bayoudh a l'AntiDiplomatico: “L’Algeria nel mirino degli Usa per colpire UE e Cina”

  • 08 Maggio 2026 15:00
L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono di Fabrizio Verde L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

  • 11 Maggio 2026 19:00
Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia di Giuseppe Masala Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

  • 24 Aprile 2026 12:00
Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi” di Michelangelo Severgnini Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi”

Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi”

  • 01 Maggio 2026 11:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre

Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre

  • 02 Maggio 2026 17:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia di Francesco Santoianni La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

  • 05 Maggio 2026 08:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar di Geraldina Colotti Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

  • 04 Maggio 2026 17:56
Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

  • 12 Maggio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce.... di Marinella Mondaini Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

  • 12 Maggio 2026 18:00
La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente di Giuseppe Giannini La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

  • 01 Maggio 2026 07:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Regno Unito 2026: il neoliberismo di Starmer apre le porte all'estrema destra di Michele Blanco Regno Unito 2026: il neoliberismo di Starmer apre le porte all'estrema destra

Regno Unito 2026: il neoliberismo di Starmer apre le porte all'estrema destra

  • 09 Maggio 2026 12:00
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti