L'Iran nega qualsiasi coinvolgimento nell'attacco alla nave sudcoreana

L'Iran ha fermamente negato qualsiasi coinvolgimento nell'esplosione avvenuta all'inizio di questa settimana a bordo di una nave sudcoreana nello Stretto di Hormuz.

"L'ambasciata della Repubblica islamica respinge fermamente e nega categoricamente qualsiasi accusa riguardante il coinvolgimento delle forze armate iraniane nell'incidente che ha danneggiato una nave coreana nello Stretto di Hormuz", ha dichiarato l'ambasciata iraniana a Seul in un comunicato stampa diffuso giovedì.

Questa è la nave HMM Namu, gestita dalla compagnia di navigazione sudcoreana HMM.

Sia l'ambasciata iraniana che la compagnia di navigazione HMM hanno respinto l'affermazione del presidente statunitense Donald Trump, il quale ha sostenuto che la nave fosse in navigazione quando è stata attaccata lunedì, presumibilmente dall'Iran, nello Stretto di Hormuz.

La nave era ancorata

La compagnia di navigazione HMM ha smentito l'affermazione di Trump secondo cui la nave stesse navigando in modo indipendente e senza scorta. Un rappresentante della compagnia ha dichiarato mercoledì al Korea Times che la nave era ancorata vicino agli Emirati Arabi Uniti e non aveva tentato di lasciare lo stretto negli ultimi due mesi.

Trump ha usato l'incidente come pretesto per esortare Seul ad unirsi all'operazione militare statunitense, attualmente sospesa, per riaprire con la forza lo Stretto di Hormuz – controllato e chiuso dall'Iran in risposta all'aggressione israelo-americana iniziata alla fine di febbraio – e imporre il passaggio delle navi commerciali attraverso il canale.

Lo Stretto di Hormuz è parte integrante della strategia difensiva dell'Iran.

L'ambasciata iraniana a Seul ha sottolineato nella sua dichiarazione che Teheran " ha ripetutamente ribadito che lo Stretto di Hormuz costituisce parte integrante della sua geografia difensiva " e che, pertanto , " il passaggio sicuro attraverso lo stretto richiede il pieno rispetto delle normative vigenti" .

A tale proposito, la dichiarazione avvertiva che, nell'attuale contesto di tensione, "qualsiasi inosservanza dei requisiti stabiliti e delle realtà operative [...] potrebbe portare a incidenti indesiderati".

Ha inoltre avvertito che le parti che ignorano gli avvertimenti dell'Iran si assumeranno le conseguenze di eventuali incidenti. " La responsabilità di tali conseguenze ricade sulle parti che procedono con il transito o le attività nell'area senza tenere debitamente conto di questi fattori " , si legge nella dichiarazione.

In seguito all'incendio a bordo dell'imbarcazione, dal quale tutti i 24 membri dell'equipaggio sono usciti illesi, la Corea del Sud aveva dichiarato che avrebbe "rivisto la propria posizione" sulla partecipazione alle operazioni statunitensi per la riapertura forzata dello stretto. Tuttavia, il consigliere per la sicurezza nazionale Wi Sung-lac ha affermato mercoledì che la sospensione del programma, noto come "Progetto Libertà", ha reso tale revisione superflua.

Lunedì, Trump ha ordinato alle forze statunitensi di tentare di rompere il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz e di forzare il passaggio delle navi commerciali, inasprendo ulteriormente le tensioni e spingendo l'Iran a sparare colpi di avvertimento nella zona in cui si stavano muovendo le navi statunitensi. In seguito, l'uomo d'affari repubblicano ha fatto marcia indietro sul suo piano di riaprire il canale.

Martedì, l'Iran ha ufficialmente lanciato un nuovo meccanismo per regolare il traffico marittimo attraverso lo stretto, secondo il quale tutte le navi che intendono transitare riceveranno un'e-mail dall'indirizzo ufficiale info@PGSA.ir con le norme e i regolamenti per il passaggio.

Le navi devono adattare le proprie operazioni a questo quadro normativo e ottenere un permesso di transito prima di attraversare lo stretto, uno dei punti strategici più critici al mondo per il trasporto di petrolio.