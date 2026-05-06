Cuba: la nuova ordinanza USA smaschera la natura unilaterale del blocco

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Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha dichiarato che la "maschera" del governo statunitense, che fingeva di trattare il blocco come una questione bilaterale, è caduta con il nuovo decreto esecutivo firmato il 1° maggio.

"Estende in modo esplicito, diretto e brutale l'applicazione delle sue misure economiche coercitive extraterritoriali contro chiunque mantenga una relazione con Cuba", ha scritto il ministro degli Esteri in un post sulla piattaforma social X.

Ha inoltre affermato che il provvedimento "attacca la sovranità di tutti gli altri Stati, tentando di controllarne beni, aziende, banche e qualsiasi altra istituzione che il governo statunitense desideri".

Con la Orden Ejecutiva del 1° de Mayo, al gobierno de #EEUU se le cae su máscara del bloqueo como un asunto bilateral.



Explícita y directamente amplía brutalmente la aplicación de sus medidas económicas coercitivas extraterritoriales contra cualquiera que mantenga una relación… pic.twitter.com/Rd6GW8vJMF — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 6, 2026

Poche ore prima, il ministro degli Esteri aveva fatto riferimento a un altro decreto firmato il 26 gennaio di quest'anno dal presidente statunitense Donald Trump, che minacciava di imporre dazi doganali ai paesi esportatori di carburante a Cuba. Questo ha comportato l'arrivo sull'isola di una sola petroliera negli ultimi quattro mesi.

Il Segretario di Stato Marco Rubio "è ben consapevole dei danni e delle sofferenze che l'embargo petrolifero criminale, da lui stesso proposto al presidente, sta causando oggi al popolo cubano", ha concluso.

Martedì, lo stesso Rubio ha negato che gli Stati Uniti avessero imposto un blocco petrolifero a Cuba, nell'ambito delle recenti misure adottate da Washington per forzare un cambio di governo sull'isola.

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