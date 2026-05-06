Medvedev sulla volontà dell'UE di imporre alla Russia la "pace attraverso la forza"

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La Russia risponderà ai tentativi di imporle l’accettazione del concetto di «pace attraverso la forza» garantendo la propria sicurezza mediante il «terrore primordiale» dell’Europa. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, in un articolo citato dall’emittente RT e ripreso anche da Tass.

«Ci viene dettato di accettare il concetto di "pace attraverso la forza". Pertanto, la nostra unica risposta può essere: "La sicurezza della Russia attraverso il terrore primordiale dell’Europa"», ha scritto Medvedev.

L’ex presidente russo ha sottolineato che «né la persuasione, né le manifestazioni di buona volontà, né le misure unilaterali di rafforzamento della fiducia dovrebbero essere i nostri strumenti per prevenire un massacro collettivo». «L’unica opzione – ha concluso – è costringere la Germania e i suoi "sostenitori europei uniti" a comprendere l’inevitabilità di subire danni intollerabili, qualora decidessero di attuare il Piano Barbarossa 2.0».

Le dichiarazioni di Medvedev giungono in un contesto di crescenti tensioni tra Mosca e i Paesi della Nato, mentre in Europa si moltiplicano i messaggi allarmistici sulla possibilità di un conflitto diretto con la Federazione Russa.